Changan, i Suv elettrici Deepal S05 e S07 svelano hi-tech e lusso. Li abbiamo provati

Arriva un altro ambizioso player cinese sul mercato italiano. E' Changan, costruttore con sede nella metropoli di Chongqing e 110mila dipendenti, che ha già venduto globalmente 30 milioni di veicoli e lancia ora la sfida nel Vecchio Continente. L'Italia è particolarmente strategica, anche perché già nel 2003 la casa del Dragone vi ha messo solide radici inaugurando il Design Center Europe di Rivoli, nel Torinese: un polo creativo di eccellenza con 300 dipendenti di 31 nazionalità. E proprio qui sono nati i due Suv elettrici con cui Changan (che gestisce i marchi Deepal, Nevo e Avatr) si presenta ora sul nostro mercato.

In attesa di modelli ibridi previsti dal piano industriale che promette 8 novità in tre anni, Deepal S05 e S07 sono Suv soltanto elettrici, di stazza media e medio-grande, entrambi ricchi di tecnologia e decisamente apprezzabili per la qualità dei materiali, alle soglie del premium, e per la sorprendente cura del dettaglio. Entrambi premiati al Salone dell'Auto di Torino nella prima edizione del Tada, il Torino Automotive Design Award, rispettivamente nelle categorie "Best Human-Centric Intelligent Integration" e "Best Exterior Design". Li abbiamo provati, in occasione del primo test drive italiano, partendo proprio dal Design Center torinese.

La Changan Deepal S05 è stata progettata espressamente per i mercati europei. Lunga 4,59 metri, larga 1.90 e alta 1.60, punta su stile e versatilità. Ha linee pulite, proporzioni equilibrate e una silhouette dinamica. Tra i dettagli di categoria superiore si fanno notare i vetri senza cornice e le maniglie elettriche a filo carrozzeria che contribuiscono all’efficienza aerodinamica (Cx 0,25). Il passo di 2,88 metri garantisce un’abitabilità eccellente, anche nei sedili posteriori. Il tetto panoramico in vetro da 1,9 m² amplifica la luminosità dell’abitacolo e per i bagagli sono disponibili un vano anteriore da 159 litri e il bagagliaio posteriore da 492 litri, oltre a 34 piccoli porta-oggetti.

Elemento centrale dell’abitacolo è lo Smart Cockpit, dotato di un display orientabile (lo fa da solo inclinandosi di 15 gradi verso il guidatore quando ti metti al volante) da 15,4 pollici in risoluzione ultra-HD. Oltre ai comandi vocali, lo schermo funge da interfaccia principale del veicolo e tutto si gestisce dal grande schermo a centro plancia. Non c'è il classico display dietro al volante, ma tutte le informazioni sono proiettate sul parabrezza dall'head-up display personalizzabile con tecnologia di realtà aumentata. Serve un po' di pratica per “scoprire” tutte le funzioni disponibili, come su un evoluto smartphone. Gli aggiornamenti over-the-air mantengono sempre aggiornato il sistema infotainment su piattaforma Qualcomm, mentre la scelta della pelle vegana per volante e sedili testimonia l’impegno del marchio nella ricerca della sostenibilità.

Deepal S05 è proposta con trazione posteriore (RWD) o integrale (AWD). Nella prima configurazione il motore elettrico sincrono a magneti permanenti montato sull’asse posteriore sviluppa 200 kW di potenza (272 cv) e 290 Nm di coppia, offrendo una risposta sempre brillante. La variante AWD aggiunge un motore asincrono sull’asse anteriore, che regala ulteriori 120 kW di potenza (435 cv in totale) e 212 Nm di coppia. Entrambe le versioni sono alimentate da una batteria LFP ad alta tensione da 68,8 kWh con tecnologia Golden Shield.

La griglia anteriore attiva, che si chiude automaticamente alle alte velocità, contribuisce all’ottimizzazione dell’aerodinamica, mentre la pompa di calore di serie e il sistema di riscaldamento pulsato della batteria incrementano l’efficienza nell'impiego quotidiano. Il risultato sono consumi contenuti e autonomie apprezzabili: la versione RWD fa registrare 15,9 kWh/100 km e può percorrere fino a 485 km con una singola ricarica; la più performante AWD consuma 17,5 kWh/100 km, raggiungendo un’autonomia massima di 445 km.

Curioso l’indicatore del livello di ricarica posizionato sul montante posteriore: consente di visualizzare lo stato di ricarica già dall’esterno. Nelle ricariche a corrente continua a 200 kW bastano 15 minuti per “rifornire” la batteria dal 30 all’80%. Alle colonnine in corrente alternata, la ricarica avviene fino a 11 kW. Inoltre, grazie alla funzione Vehicle-to-Load, il C-Suv di Changan può alimentare dispositivi esterni con una potenza fino a 6 kW.

Si guida con piacere, questa Deepal S05. Agile e scattante, soprattutto comoda e “ricca” negli allestimenti. Di serie propone 17 avanzati sistemi di assistenza, che consentono funzioni di guida autonoma di livello 2. A conferma delle proprie certezze, la casa cinese offre una garanzia di 7 anni o 160.000 km (8 anni o 200.000 km sulla batteria). Il listino parte da 36.990 euro per la versione a trazione posteriore, 42.990 per la top di gamma a 4 ruote motrici.

Il più grande Suv S07 è lungo 4,75 metri, largo 1,93 e alto 1,62 metri. Lo stile propone superfici fluide ed elementi luminosi a Led che rappresentano una “firma” d'impatto, specialmente nel posteriore dove la fascia Led occupa l'intera ampiezza della vettura. Anche sulla S07 domina l'abitacolo il grande touchscreen da 15,6 pollici orientabile.

La vettura offre, oltre ai comandi gestuali intelligenti, un sistema di telecamere a 360 gradi con visuale trasparente del telaio per facilitare le manovre.

La raffinatezza dell'abitacolo emerge anche nei materiali impiegati, nella cura sartoriale dei dettagli e nel moderno design ispirato al mondo dello yachting. I sedili elettrici sono riscaldati e le tendine parasole elettriche si possono gestire autonomamente anche dai sedili posteriori. La capacità di carico del bagagliaio posteriore varia da 510 a 1.385 litri, in più si può utilizzare il vano anteriore da 125 litri. Pratica (e glamour) l'apertura delle porte dall'interno tramite pulsanti elettronici.

Il sistema di alimentazione full-electric si basa sulla batteria agli ioni di litio da 79,97 kWh capace di garantire un’autonomia fino a 475 km. La potenza massima è di 160 kW (218 cv) con una coppia di 320 Nm. Bastano 7,9” per accelerare da 0 a 100. Per la Deepal S07, che costa 44.990 euro, non è prevista l'opzione quattro ruote motrici.

Dalla strada, la parola passa ora al mercato. “Abbiamo obiettivi ambiziosi – dice il general manager Changan per l'Italia, Giuseppe Graziuso – e stiamo allestendo una rete capillare di 100 punti vendita e assistenza aftersales. A Padova è già attiva la prima concessionaria ufficiale e da poco abbiamo inaugurato una sede operativa a Milano. A chi avesse perplessità sui ricambi, dico che il problema non esiste: a Verona opererà il nostro magazzino in grado di soddisfare in 24 ore qualsiasi richiesta”.