Citroen, uno stile inedito: la C3 Aircross ha 7 posti. Ecco la versione Suv con motorizzazione termica, mild hybrid e 100% elettrica

La nuova generazione del Suv compatto Citroën C3 Aircross si rifà il look, basato sulla rinnovata C3, ma soprattutto cresce in dimensioni e spazio, con la possibilità di ospitare fino a sette persone a bordo. Le forme sono più nette e decise, con la mascherina verticale ripresa dalla “sorella” più piccola e il nuovo logo visto per la prima volta sulla concept Oli. La lunghezza, ora salita a 4,39 metri, permette alla C3 Aircross di diventare un punto di riferimento nel segmento dei Suv compatti in quanto è l’unico modello dotato della configurazione a sette posti. Tre le motorizzazioni disponibili: benzina da 100 Cv e mild hybrid da 136, oltre all’elettrica ë-C3 Aircross da 113 Cv, dotata della stessa base tecnica della due volumi.

La nuova C3 Aircross rappresenta un grande passo avanti rispetto al modello che sostituisce, sia in termini di dimensioni che di tecnologia. Le forme diventano più muscolose, nette e decise, con più angoli e meno linee tondeggianti: diventa così allineata al nuovo stile del marchio e al design dell’utilitaria C3. Le dimensioni sono aumentate e raggiungono i 4.395 mm di lunghezza, 1.795 mm di larghezza e 1.633 mm di altezza, con un passo di 2.670 mm. L’altezza da terra di oltre 20 cm la rende adatta anche a percorrere strade più dissestate, oltre che elevare la posizione di guida. Il bagagliaio raggiunge i 460 litri in configurazione a cinque posti, mentre con i sette sedili sollevati si riduce ad appena 40 litri. Spazio e luminosità sono gli elementi chiave all’interno della C3 Aircross: l’abitacolo viene illuminato dagli ampi finestrini e accoglie comodamente cinque persone, mentre nella versione a sette posti i due sedili posteriori sono facilmente accessibili grazie all’ampiezza delle portiere posteriori. Certo, data la lunghezza ridotta della vettura non ci si può aspettare di accogliere senza problemi due adulti, ma l’ultima fila è molto utile per trasportare due bambini. Molto minimalista invece la disposizione della plancia: il cruscotto digitale è molto ridotto e si trova appena sotto al vetro, ma viene integrato dall’head-display. Come sulla C3, l’allestimento base You non è dotato dello schermo dell’infotainment da 10,25” presente sulle altre, sostituito da un supporto per lo smartphone con relativa integrazione. Questo risparmio si nota anche in alcune finiture, come i finestrini posteriori e il clima con controllo manuale.

Sono tre le motorizzazioni proposte sulla C3 Aircross: si parte dal motore 1.2 PureTech turbo a benzina da 100 Cv e 205 Nm di coppia, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti e capace di un consumo di 6,2 l/100 km, con emissioni di 139-143 g/km di CO2. Presente poi una versione mild hybrid a 48 V con un propulsore 1.2 PureTech da 136 Cv e 230 Nm di coppia, con cambio automatico eDSC6 e un consumo di 5,6 l/100 km, mentre le emissioni di 124-127 g/km le permettono di rientrare nella soglia degli incentivi. Infine, lo stesso propulsore elettrico offerto sulla C3 è presente anche su questo modello: si tratta di un’unità da 113 Cv e 125 Nm di coppia, abbinata a una batteria al litio-ferro-fosfato da 44,2 kWh che garantisce un’autonomia di 303 km. La ricarica in corrente alternata può avvenire a 7 o 11 kW di potenza, mentre quella in corrente continua può arrivare a 100 kW, passando dal 20 all’80% in appena 26 minuti.

La gamma della C3 Aircross è stata semplificata al massimo: l’allestimento di base è la You, che come detto è priva dello schermo dell’infotainment e degli alzacristalli elettrici posteriori, oltre che dotata di climatizzatore solo manuale. Sono presenti gli Adas di base come la frenata di emergenza, il sistema di avviso di uscita di corsia, sensore dell’attenzione del conducente e cruise control con limitatore di velocità. Il Pack Plus aggiunge lo schermo touch da 10,25”, i cerchi da 17”, il clima automatico e i finestrini posteriori elettrici. La più ricca Max, infine, offre la possibilità del tetto bicolore, il sensore dell’angolo cieco, i sensori di parcheggio anteriori e la ricarica wireless. La Citroën C3 Aircross è già ordinabile e parte da un listino di 18.790 euro in versione PureTech 100 con allestimento You. La Hybrid 136 parte da 24.490 euro con You Pack Plus, mentre l’elettrica è disponibile da 26.790 euro.