Citroen, cuore nuovo per C5 Aircross. Il PureTech benzina da 1.6 litri è brillante ed efficiente

ASTI - Centottanta cavalli per continuare a volare alto. Il Doppio Chevron offre il nuovo motore benzina PureTech a quattro cilindri da 1.6 litri sotto il cofano del nuovo Suv Citroen C5 Aircross che sembra piacere agli italiani (un po’ come il marchio, che cresce rispetto ad un mercato che cala), i quali hanno già sottoscritto quasi 5.000 contratti in pochi mesi. Comodo e spazioso (più davanti che dietro), questo stesso motore verrà proposto anche in versione ibrida con emissioni di CO2 dichiarate inferiore ai 50 g/km, con 225 cavalli di potenza e con 50 chilometri in autonomia puramente elettrica. Ma il presente è ancora a benzina (o a gasolio, eventualmente) con questa efficiente unità abbinata ad una raffinata trasmissione automatica a 8 marce (Eat8) con Stop&Start fornita dai giapponesi di Aisin. L’olio a bassa viscosità utilizzato per il cambio viene garantito per l’intero ciclo di vita del Suv con un minore impatto anche sui costi di manutenzione.



Con i cerchi da 19 pollici, su strada è accreditato di una percorrenza nel ciclo misto con omologazione Nedc di 17,5 chilometri per litro a fronte di uno spunto confortante e di un allungo brillante. La coppia, del resto, raggiunge i 250 Nm ed è disponibile a partire da 1.700 giri. L’erogazione è rotonda e contribuisce ad un sostanziale comfort e conferma la definizione del costruttore, che parla di «unità di punta della serie PureTech (che include anche il tre cilindri da 1.2 litri, ndr)». Magari i comandi della C5 Aircross non sono proprio tutti ergonomici e magari il portellone posteriore non è fatto per chi supera una certa altezza, ma l’auto convince anche con questa unità dalle prestazioni maggiorate e ottimizzate. Inclusi frizione e olio, il nuovo Puretech pesa “appena” poco più di un quintale e assieme ai 2 chilogrammi risparmiati dalla trasmissione (rispetto a quella manuale Eat6) contribuisce per il 7% alla riduzione dei consumi. Il Suv dispone anche della funzione di veleggio che entra in funzione quando non vengono toccati né il freno né l’acceleratore. Omologato Euro 6.2 come il resto della gamma dei propulsori, anche questo motore evita ai clienti di dover fare i conti con l’ecotassa governativa che penalizza i modelli più inquinanti.



Con l’estensione dell’offerta, Citroen abbraccia quei clienti che, seppur senza troppo entusiasmo, hanno deciso di abbandonare il gasolio tanto da far lievitare i volumi delle auto alimentate a benzina di quasi un quarto. Il PureTech 180 è a listino sulle versione Feel e Shine con prezzi che partono da 33.200 e 35.700 euro. Tuttavia, chi non è disposto a rinunciare alle più moderne tecnologie deve mettere in preventivo di spendere quasi 41.000 euro.