Combo Life o Van, il multispazio secondo Opel. Arriva la quinta generazione

MILANO - Anche se alla Opel parlano con legittimo orgoglio di un progetto interamente sviluppato in casa, la quinta generazione del Combo ha tratto evidenti benefici dai rapporti di parentela instauratisi con l’ingresso nell’orbita del gruppo francese Psa. Alle positive impressioni di guida suscitate nel corso della prova su strada ha certamente contribuito l’ampia condivisione – in termini di pianale, di meccanica, di architettura generale – con i “cugini” Citroën Berlingo e Peugeot Rifter, ma soprattutto l’inedito approccio progettuale: per la prima volta, infatti, il Combo Life – versione per la famiglia e per il tempo libero – non nasce come “costola” di un veicolo commerciale, ma è stato fin dall’inizio pensato come un’automobile.

Questa filosofia è emersa nel test sulle strade del Milanese, dove il nuovo multispazio di Rüsselsheim si è dimostrato agile e brillante, considerato che non è un mezzo nato per correre, equilibrato e prevedibile nelle reazioni, piacevole da guidare e privo di ogni tendenza al coricamento, generoso sia in termini di spazio per persone e bagagli, sia per le dotazioni di assistenza alla guida, connettività e sicurezza.

Un comfort e una ricchezza che si ritrovano anche nella parallela versione da lavoro, il Combo Van disponibile in configurazione cabina singola a tre posti o doppia in grado di trasportare una squadra di 5 operai. A prescindere dal tipo di impiego, il mulsipazio Opel è proposto in due taglie, quella standard lunga 4,4 metri e la XL che può contare su 35 cm aggiuntivi.

In entrambi i casi, comunque, l’abitacolo può essere a 5 o 7 posti, una scelta che ovviamente incide sulla capacità di carico comunque generosa: da 597 a 2.126 per la versione «normale» e da 850 a 2.693 per quella a passo lungo. La gamma motori comprende il 3 cilindri turbo a benzina 1.2 da 110 cv e tre diverse declinazioni del turbodiesel 1.5 da 76, 102 e 130 cv, quest’ultima che per la prima volta può essere abbinata anche a un evoluto cambio automatico a 8 rapporti. Tra le tante tecnologie di assistenza alla guida troviamo il controllo della stanchezza del guidatore e il sistema di prevenzione dei colpi di sonno, la telecamera posteriore con visione panoramica a 180° e l’innovativo Flank Guard i cui sensori durante le manovre aiutano a evitare fastidiose (e costose) rigature delle fiancate. Mentre la connettività trova espressione nella possibilità di integrare in auto, gestendolo tramite il display di bordo, il proprio smartphone Apple o Android. In consegna da fine settembre, il Combo Life di quinta generazione è disponibile negli allestimenti Advance e Innovation con un listino che parte da 21.900 euro, con un’offerta di lancio valida tutto ottobre di 16.900 euro per il 3 cilindri a benzina.