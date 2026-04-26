Cupra Born, l’elettrica ribelle che tra le strade di Madrid riscopre il piacere di guidare

Madrid è una città che mette subito le auto davanti alla realtà: traffico intenso, rotonde, viali veloci, cambi di ritmo continui e quartieri dove la guida urbana diventa una prova di nervi, prontezza e personalità. È qui che la nuova Cupra Born mostra il suo lato più interessante. Non quello, più prevedibile, dell’elettrica efficiente e silenziosa, ma quello di una compatta a batteria che vuole restare fedele al carattere del marchio: sportiva, reattiva, riconoscibile. La Born cambia volto, cresce nei contenuti e si presenta con un linguaggio più maturo, ma senza perdere quella vena ribelle che Cupra ha costruito negli ultimi anni. Il design si fa più affilato, l’abitacolo più tecnologico, la gamma più completa e la versione VZ porta l’elettrico su un terreno dichiaratamente prestazionale. Il risultato è una vettura che prova a uscire dalla neutralità di molte auto a batteria, cercando un equilibrio tra efficienza, emozione e presenza scenica.

Una compatta elettrica con più carattere La nuova Cupra Born adotta il linguaggio stilistico più recente del marchio, con un frontale più aggressivo, il muso di squalo e i fari triangolari Matrix LED, ormai firma riconoscibile della casa spagnola. Il posteriore guadagna forza con il logo illuminato, l’effetto tridimensionale e un paraurti più scolpito, pensato per dare all’auto una presenza più larga, stabile e dinamica. Su strada, soprattutto nel contesto urbano di Madrid, questa evoluzione visiva funziona perché la Born non cerca di sembrare un’elettrica qualunque. I cerchi da 19 e 20 pollici, i pneumatici più larghi da 235 mm e la nuova tinta Timanfaya Grey aggiungono sostanza a un’immagine più muscolare. È una compatta che comunica energia, identità e una certa voglia di distinguersi.

La prova tra le vie di Madrid Nel traffico della capitale spagnola, la Born convince per la naturalezza con cui passa da una ripartenza rapida a una marcia più fluida. L’erogazione elettrica è immediata, ma non brusca: aiuta negli scatti brevi, nelle immissioni e nei sorpassi cittadini, mantenendo sempre una sensazione di controllo. La vettura resta compatta, precisa, facile da inserire negli spazi stretti e piacevole quando la strada finalmente si apre. Il One Pedal Driving è uno degli elementi più utili nella guida reale. Nei continui rallentamenti di Madrid permette di gestire gran parte della marcia con il solo acceleratore, riducendo l’uso del freno e rendendo l’esperienza più continua. La Born non appare soltanto comoda e silenziosa: riesce a trasmettere agilità, prontezza e una guida urbana più viva di quanto ci si aspetterebbe da una compatta elettrica.

Un abitacolo più maturo e digitale Gli interni segnano uno dei passi avanti più evidenti. Il nuovo infotainment da 12,9 pollici, il sistema operativo basato su Android e il Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici rendono l’ambiente più moderno e leggibile. Ma la scelta più interessante è forse il ritorno a comandi fisici sul volante, una soluzione che nella guida quotidiana migliora l’immediatezza e riduce le distrazioni. Cresce anche la qualità percepita, grazie ai nuovi pannelli porta, alle finiture più curate e a materiali che provano a coniugare estetica e sostenibilità. CUPRA utilizza Seaqual Yarn da plastiche marine, tessuto Dinamica riciclato al 73% e rivestimenti della plancia con il 75% di materiale riciclato. L’effetto complessivo è quello di un abitacolo più raffinato, tecnologico e coerente con l’identità del marchio.

La VZ mette la firma sulle prestazioni La nuova Cupra Born VZ rappresenta la parte più emozionale della gamma. Con 326 CV, 545 Nm di coppia, batteria da 79 kWh e autonomia fino a 631 km, porta la compatta elettrica su un livello più alto. Lo 0-100 km/h in 5,6 secondi e la velocità massima di 200 km/h raccontano una vettura pensata per chi non vuole vivere l’elettrico solo come scelta razionale. A fare la differenza non sono soltanto i numeri, ma l’insieme delle soluzioni dinamiche: Launch Control, sterzo progressivo, ESC Sport, DCC Sport, palette rigenerative e modalità di guida dedicate. Cupra lavora anche sulla firma sonora interna, attiva nelle modalità Performance e Cupra, per dare più corpo all’esperienza. La VZ diventa così la Born più potente, coinvolgente e vicina al DNA sportivo del brand.

Tecnologia al servizio della vita quotidiana La nuova Born porta con sé anche contenuti pensati per rendere più semplice l’utilizzo quotidiano. La chiave digitale consente di aprire e avviare l’auto tramite smartphone, le prese USB-C arrivano fino a 90 W, la ricarica wireless è refrigerata e la funzione Vehicle-to-Load permette di alimentare dispositivi esterni come laptop, e-bike o impianti audio. Anche la sicurezza fa un salto in avanti, con Travel Assist 3.0, Cross-road Assist, Front Assist aggiornato, Pre-crash evoluto e fari Matrix LED adattivi. Sono tecnologie che non servono solo ad arricchire la scheda tecnica, ma contribuiscono a rendere la Born più completa, protettiva e adatta all’uso reale. Un’elettrica che prova a essere sicura, connessa e pratica.