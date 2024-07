Cupra Formentor: cambia volto con il restyling, ma non la sostanza

Sul mercato dal 2020, Cupra Formentor ha incassato consensi cresciuti negli anni, tanto da superare i 120.000 esemplari venduti solo nel 2023. Ora proverà a crescere ancora grazie alle novità estetiche che hanno rivoluzionato il frontale, unite ad un pacchetto più generoso su adas, infotainment e connettività e ad una gamma motori multi-energia in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza di utilizzo. Le novità riguardano la nuova motorizzazione mild-hybrid e l’uscita di scena del 5 cilindri 2.5 litri che viene sostituito da una versione ibrida plug-in più performante da 100 km di autonomia in elettrico.

Non cambiano le dimensioni pari a 4,45 m, larga 1,84 m e alta 1,52 m espresse in un design che sottolinea la sportività del crossover spagnolo, il più basso della categoria ed uno dei più aggressivi stilisticamente grazie alla nuova calandra “Shark Nose”. Votati all’aggressività anche i proiettori Matrix Led con tre triangoli all’interno della firma luminosa, sul retro affidata ad una banda che attraversa il logo per unire i gruppi ottici. L'appoggio a terra è affidato a cerchi da 18 o 19" pollici che nascondono, sulla Formentor VZ, l’impianto frenante Akebono con dischi da 375 mm. Invariata la capienza minima del bagagliaio di 450 litri, che scendono a 367 sulle versioni ibride plug-in.

L'effetto navicella spaziale offerto dall'abitacolo viene esaltato dal nuovo display dell'infotainment con diagonale da 12.9 pollici, migliorato in ergonomia con l'adozione dei tasti a sfioramento retroilluminati per gestire climatizzazione e audio, garantito dall'impianto Sennheiser da 370 Watt a 12 vie. Le bocchette di ventilazione esagonali e la pedaliera regalano un'impronta più dinamica ad un ambiente reso elegante dalle finiture come dalla qualità dei materiali scelti per i rivestimenti, dall'Alcantara all'eco-pelle. Sulla VZ più potente sono presenti di serie i sedili sportivi CupBucket dal profilo più contenitivo.

La gamma motori di Formentor 2024 accoglie la novità mild-hybrid abbinata al 1.5 Tsi da 150 Cv e saluta il 5 cilindri benzina 2.5 litri che spingeva la VZ pre-restyling. Le opzioni prevedono il benzina 4 cilindri 1.5 litri da 150 Cv abbinato al cambio manuale a 6 rapporti; oppure il 2.0 Tsi da 265 Cv a trazione anteriore o 333 Cv a trazione integrale 4Drive con Torque Splitter. La Formentor diesel monta il 2.0 Tdi da 150 Cv con cambio automatico Dsg. Due le versioni ibride plug-in siglate e-Hybrid, da 204 Cv o 272 Cv e autonomia massima in elettrico aumentata a 100 km. Il pacchetto dei sistemi di assistenza alla guida è stato integrato con il cruise control adattivo/predittivo, Travel-assist per la guida semi-autonoma in autostrada, il sistema di mantenimento della corsia e con la frenata automatica d'emergenza assistita.

Insieme alla versione e-Hybrid, la versione protagononista del test drive svolto sulle strade attorno a Barcellona è la nuova Formentor VZ da 333 Cv, la più prestazionale come forse la più indicata ad incarnare in DNA sportivo del brand. Dal punto di vista dinamico, già nell'era pre-restyling Formentor si è imposta come una delle migliori interpretazioni del pianale MQB Evo del Gruppo Volkswagen, nonché come uno dei crossover più sportivi della sua categoria. Caratteristiche rilanciate dalla nuova VZ da 333 Cv e 420 Nm di coppia, scaricati a terra in maniera impeccabile attraverso il sistema di trazione integrale 4Drive con il sottofondo musicale offerto dallo scarico Akrapovic. Le diverse modalità di guida, che includono la "Drift", permettono di agire sull'assetto Dcc con ammortizzatori a controllo elettronico per ottenere il massimo della precisione tra le curve, come una discreta comodità a bassa andatura. La consistenza dell'assetto si riflette positivamente sullo sterzo, preciso e diretto da ricordare la Leon, dalla quale ha ereditato il pianale e soprattutto la vocazione da circuito. Cupra Formentor è già ordinabile nella versione con motore 1.5 Hybrid 150 Cv e cambio automatico Dsg, il prezzo parte da 39.500 euro.