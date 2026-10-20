Cupra Leon e-Hybrid Tribe Edition, la compatta sportiva che in città viaggia in elettrico

Cupra nasce come marchio autonomo nel 2018: in sette anni ha lanciato sette modelli e superato il milione di auto vendute nel mondo. Per il 2026 la casa spagnola del gruppo Volkswagen ha introdotto la Tribe Edition, una serie limitata presentata all’Iaa Mobility di Monaco nel settembre 2025 e disponibile su Formentor, Leon, Leon Sportstourer e Terramar. In Italia i prezzi partono da 36.100 euro per la Leon, 37.850 euro per la Leon Sportstourer, 39.700 euro per la Formentor e 45.350 euro per la Terramar.

La Tribe Edition si distingue per i colori dedicati: il nero metallizzato Midnight Black è di serie su tutti i modelli ed è affiancato da tre vernici opache: il nuovo Manganese Matt per l’intera gamma, il Magnetic Tech Matt per Leon e Formentor e il Century Bronze Matt riservato alla Terramar. Logo e scritte sono in cromo scuro, mentre i cerchi sono specifici, da 19 pollici per Leon e Formentor e da 20 per la Terramar, con dettagli in verde Sulfur. Il progetto prevede anche l’uso di materiali riciclati. I cerchi ne contengono il 20%, i paraurti integrano plastiche riciclate e nell’abitacolo le plastiche delle finiture arrivano fino al 30% di contenuto riciclato.

La Leon provata è la cinque porte in versione Tribe Edition, al vertice della gamma, con vernice Manganese Matt e cerchi da 19 pollici. All’interno, i sedili sportivi hanno la parte centrale delle sedute in tessuto riciclato al 100%. Il tessuto è prodotto con una lavorazione a maglia 3D: le macchine lo realizzano direttamente nella sua forma finale, senza tagli né cuciture e quindi senza scarti. La console centrale e le cornici delle bocchette d’aria sono rifinite in verde Sulfur, una vernice composta per il 15% da materiale di origine biologica. Il divano posteriore offre spazio adeguato anche per i passeggeri più alti: la stessa dotazione è disponibile sulla Leon Sportstourer, con carrozzeria station wagon.

La versione provata è la e-Hybrid da 204 cavalli, un’ibrida plug-in che abbina un 1.5 turbo benzina a un motore elettrico e a una batteria da 19,7 kWh ricaricabile alla spina. In corrente alternata a 11 kW la ricarica completa richiede circa due ore e mezza, mentre con una colonnina rapida da 50 kW in corrente continua la batteria passa dal 10 all’80% in circa 26 minuti. Cupra dichiara consumi tra 1,2 e 1,4 litri ogni 100 km ed emissioni tra 28 e 33 g/km di CO2.

La gestione dei due motori può essere lasciata all’auto oppure impostata dal guidatore. In automatico, nel traffico cittadino la Leon utilizza quasi sempre il motore elettrico, anche in accelerazione, e ricorre al termico solo occasionalmente. Le modalità di guida sono Comfort, Performance e una personalizzabile, a cui si aggiunge il tasto Cupra sul volante: con questa funzione motore elettrico e benzina lavorano insieme per offrire le massime prestazioni. In accelerazione la spinta del motore elettrico è disponibile da subito e il passaggio al motore termico avviene senza ritardi percepibili. La frenata rigenerativa si può regolare su tre livelli di intensità.

Sullo schermo centrale si trovano i comandi rapidi per gli aiuti alla guida, che si riattivano a ogni accensione e si possono gestire senza entrare nei menu. La dotazione di serie della Leon Tribe Edition comprende, tra l’altro, le sospensioni a controllo elettronico, il retrotreno multilink, l’accesso e l’avviamento senza chiave, la telecamera posteriore e, sulle e-Hybrid, il cavo per la ricarica alle colonnine. La versione provata ha un prezzo di listino di 47.200 euro.