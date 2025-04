Tavascan VZ, il suv coupè firmato Cupra ha design raffinato e prestazioni super. Elettrico con trazione integrale e 340 cv

La svolta elettrica di Cupra è rappresentata da Tavascan, Suv Coupé dal design raffinato e futuristico che amplia la proposta a batteria del brand di Martorell portandola su un livello più elevato. Infatti, questa vettura è più grande della Born, visto che ha le medesime proporzioni delle cugine del gruppo Audi Q4 e-tron Sportback, Škoda Enyaq Coupé e Volkswagen ID.5. La silhouette, che coniuga elementi tipicamente sportivi con tocchi futuristici, si caratterizza per un frontale aggressivo dominato da fari LED affilati e una griglia che richiama l'iconico linguaggio stilistico di Cupra. L'uso sapiente di superfici lucide e materiali di alta qualità enfatizza la cura del dettaglio, mentre gli accenti cromati e le finiture contrastanti aggiungono un tocco di esclusività. L'abitacolo si apre al futuro con una plancia enfatizzata dalla nervatura centrale che separa la zona del guidatore da quella del passeggero. Non manca un ampio display per l'infotainment, precisamente da 15 pollici, personalizzabile e con tanto di cursore illuminato, mentre l'impianto audio con 12 altoparlanti è stato realizzato con la collaborazione di Sennheiser Mobility.

Davanti al guidatore poi, si erge un piccolo display da 5,3 pollici, che richiama una soluzione vista inizialmente sulla Volkswagen ID.4 e consente di avere sotto controllo le informazioni principali durante la guida riproducendole in linea con lo sguardo. Di grande effetto nelle ore notturne l'illuminazione ambientale che si estende ai pannelli porta. Volendo, è possibile avere i sedili sportivi Sabelt con schienali realizzati in fibra di lino, riprendendo una soluzione già vista sulla Tavascan che corre nella categoria Extreme E. A livello di bagaglio questo Suv Coupé a batteria, che offre spazio in abbondanza per due persone anche nella zona posteriore, presenta un vano di carico da 540 litri ben organizzato, ma rispetto ad alcune vetture elettriche non c'è un frunk anteriore. Una volta in marcia, Tavascan, nella variante VZ oggetto della nostra prova su strada, ha espresso un buon comfort dovuto all'insonorizzazione curata, che viene disturbato solamente in alcuni frangenti dai grandi cerchi da 21pollici nel momento in cui si attraversano strade non perfettamente lisce. Gli stessi cerchi però, aiutano ad avere un'ampia impronta a terra per un grip enfatizzato dalla trazione integrale elettrica dovuta alla presenza di un secondo motore montato sull'asse anteriore.

La potenza combinata dei due propulsori elettrici è di 340 CV, che consentono alla VZ di scattare da 0 a 100 km/h in 5,5 secondi, mentre la batteria da 77 kWh netti permette alla versione più spinta di questo modello di percorrere fino a 522 km con una sola carica. Nonostante la massa importante, Tavascan VZ si muove con una certa agilità tra le curve grazie alla tecnologia di controllo adattivo del telaio. Inoltre, può contare sulle sospensioni sportive e sullo sterzo progressivo. Tra gli ausili alla guida di ultima generazione, inoltre, segnaliamo i sistemi di cruise control adattivo, il riconoscimento dei segnali stradali e l'assistenza in frenata d'emergenza, elementi che contribuiscono a rendere ogni viaggio non solo più sicuro, ma anche più rilassante. La presenza di sensori e telecamere a 360° offre una visione completa dell'ambiente circostante, facilitando le manovre in parcheggio e riducendo lo stress del guidatore in situazioni complesse. Questo Suv Coupé elettrico di ultima generazione, progettato e sviluppato a Barcellona e prodotto ad Anhui, in Cina, ha un prezzo che parte da poco meno di 52.000 euro per la versione a due ruote motrici e 286 CV di potenza, mentre la più performante VZ con trazione integrale e 340 CV ha un costo base che sfiora i 70.000 euro.