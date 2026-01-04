Dacia: le meraviglie di Duster ibrido, 4x4 e anche Gpl. In mostra tutte le sue qualità sulle impegnative piste del Marocco

MARRAKECH - Nel tentativo di voler essere pronti a qualunque situazione e di voler eccellere in ciascuna di esse, spesso si cade nella mediocrità e nella poca attenzione al dettaglio. Non è un rimprovero diretto ai nostri lettori, bensì la sfida che Dacia ha deciso di affrontare con il nuovo Duster. In un mercato che si sta frammentando sempre di più, ecco che Dacia decide di andare controcorrente e di dar vita a un progetto che si adatta a tutte le esigenze: un Suv di segmento C (4,3 metri) con sistema mild hybrid associato a un motore bi-fuel - quindi alimentato sia a benzina che a Gpl - con cambio automatico e a trazione integrale. Ognuno di questi sistemi avrebbe bisogno di un test ad hoc, ma tra le dune rocciose del deserto di Agafay in Marocco il focus non poteva che essere sul 4x4.

Duster Hybrid-G 150 4x4 abbina un motore a benzina 1.2 mild-hybrid da 130 Cv (150 con assistenza elettrica) supportato da un sistema elettrico a 48V a un impianto Gpl da 50 litri che offre fino a 1.500 km di autonomia dichiarati, con passaggio automatico o manuale tra i due carburanti. Questo motore è abbinato a un cambio automatico a doppia frizione a sei rapporti, dotato di palette al volante, una novità per Dacia.

A questo si aggiunge un motore elettrico posteriore, alimentato da una batteria da 0,84 kWh autoricaricabile, che permette la guida in elettrico in città fino al 60% del tempo: un dato che Dacia ha scelto di lasciare vago volontariamente. Questo motore dispone di un cambio dedicato a due rapporti completamente automatizzato. Avere due marce permette al motore elettrico posteriore di lavorare con maggiore autonomia, efficienza e potenza a seconda delle velocità e delle condizioni di guida. I due motori azionano rispettivamente l’asse anteriore e l’asse posteriore: la combinazione dei due motori crea dunque una trazione integrale, senza collegamento meccanico tra assi. In sostanza, l’auto decide se andare solo in elettrico a trazione posteriore (nei percorsi cittadini), solo con il termico a trazione anteriore (nei percorsi ad alte velocità costanti come in autostrada) o con entrambi a trazione integrale (off-road, neve e sabbia). Qui ci riagganciamo all’oggetto della prova, ossia il comportamento di Duster Hybrid-G 150 4x4 in un percorso ben fornito di ostacoli, tratti sterrati, dislivelli e rocce sporgenti.



Il deserto di Agafay ha regalato non solo un ottimo terreno di collaudo, ma anche uno scenario di natura eccezionale: una cornice di sabbia, oasi di piante rigogliose e montagne innevate in lontananza ha accompagnato il viaggio di 81 km dal campo di Roches Noires a Oasiria. Ciò che merita più attenzione di questo mezzo in termini fuoristradistici sono gli angoli di attacco e di uscita (l’angolazione massima che un’auto può affrontare senza toccare con i paraurti anteriore e posteriore): si parla di 31º all’anteriore, 24º al centro e 36º in uscita, numeri sorprendenti e non facili da trovare in un Suv che, ribadiamo, non è un fuoristrada duro e puro, ma che non ha nemmeno paura di imitarlo. A questi si aggiungono le - multiple - altezze da terra: 20 cm all’anteriore, 21 al centro e 23 al posteriore. Il risultato? Una guida senza timore, nemmeno davanti agli ostacoli più ostici; qualunque cosa fosse stata chiesta a Duster di fare non c’erano tentennamenti.



Questa temerarietà è dovuta all’efficienza del sistema 4x4 e della coppia istantanea fornita dal motore elettrico posteriore nei casi più estremi di scarsa aderenza. Degno di nota anche il sistema Hill Descent Control che ha permesso di affrontare discese precipitose senza dover toccare il freno aumentando il senso di fiducia alla guida: si attiva premendo il bottone Hdc e funziona come un cruise control: una volta raggiunta la velocità con cui si vuole affrontare la discesa (tra 3 e 30 km/h) si lascia l’acceleratore e il sistema regolerà automaticamente la frenata in base al tipo di terreno e all’angolazione. Anche il rivestimento in plastica che protegge il fondo è stato dignitosamente testato - e danneggiato. Nonostante ciò, tutte le parti della pancia sono rimaste illese dopo una manovra piuttosto spericolata. La versatilità di Dacia Duster ibrido Gpl 4x4 si conferma nella situazione più estrema in cui potrebbe essere utilizzata, dimostrandosi un alleato affidabile e mantenendo quell’equilibrio tra accessibilità, concretezza e tecnologia. Dacia Duster Hybrid-G 150 4x4 è disponibile in tre allestimenti a partire da 28.500 per la versione Journey fino a 30.050 euro per la top di gamma Extreme.