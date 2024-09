Un Defender da sballo: 635 cavalli e 0-100 in 4”. Prestazioni estreme per la speciale versione Octa

La nuova generazione del fuoristrada di casa Land Rover si arricchisce di una versione ancora più potente: è la Defender Octa, dal nome del taglio del diamante, il materiale più difficile da scalfire. Si tratta di un’edizione limitata, disponibile in poche centinaia di esemplari per l’Italia, prevista in due diverse configurazioni: la Standard dall’impostazione stradale e la Edition One votata al fuoristrada duro. In comune hanno il propulsore: si tratta del 4.4 V8 biturbo mild hybrid da 635 Cv di potenza e 750 Nm di coppia già presente sulla Range Rover Sport SV, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena quattro secondi.

La Defender Octa è disponibile solo con carrozzeria “station wagon” 110, con una lunghezza di 5.018 mm, mentre il passo è di 3.022 mm. All’esterno si distingue per i cerchi da 22” e per i quattro colori esclusivi disponibili, oltre che per i passaruota pià larghi e lo sportello della benzina ridisegnato. La Edition One è invece dotata di cerchi da 20” forgiati dal pieno e gomme tassellate sviluppate appositamente da Goodyear. Possiede accessori specifici come il doppio snorkel per far respirare il motore, la scaletta allungabile e la possibilità di trasportare attrezzatura sul tetto. Entrambe le versioni sono dotate di pedane meccaniche estraibili automaticamente quando si aprono le portiere. Il cuore pulsante della nuova Defender Octa è il propulsore 4.4 V8 biturbo mild hybrid che equipaggia già la sportiva Range Rover Sport SV. La potenza è di 635 Cv e la coppia di 750 Nm, che aumentano a 800 sfruttando la modalità di guida Octa, pensata per offrire le massime prestazioni in fuoristrada. La versione standard con cerchi da 22” e pneumatici stradali ha una velocità massima di 250 km/h, mentre come detto lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 4 secondi nonostante il peso impegnativo di 2.585 kg. La Edition One, più votata all’offroad, è invece limitata a 159 km/h.

Le sospensioni dinamiche 6D a connessione idraulica offrono prestazioni elevate in fuoristrada, dove gli pneumatici da 33” pollici totali consentono di affrontare ostacoli più ingombranti. Per accoglierli è stato necessario allargare i passaruota e ampliare la larghezza complessiva di 68 mm, mentre l’altezza da terra è stata aumentata di 28 mm consentendo un angolo d’attacco anteriore di 41°. Maggiorati anche i freni anteriori Brembo, con dischi da 400 mm, mentre il rapporto di sterzo è stato reso più veloce per aumentare l’agilità in fuoristrada.

La Defender Octa è dotata di numerose funzionalità specifiche per agevolare l’uso in offroad, come il rilevamento automatico della superficie su cui si sta guidando. Oltre alla modalità Comfort predefinita pensata per l’uso quotidiano, la Dynamic regola invece le impostazioni di sterzo, acceleratore e sospensioni per offrire il massimo risultato su strada. Infine, l’esclusiva modalità Octa si attiva tenendo premuto il pulsante trasparente sul volante: fornisce maggiore potenza e controllo in fuoristrada e attiva il launch control off-road, oltre che agire in sinergia con la disattivazione dei controlli di trazione. Infine, resta presente la modalità Terrain Response che permette di calibrare le impostazioni di guida specifiche per fondi fangosi, sabbiosi o rocciosi, oltre che offrire l’ormai indispensabile “cofano trasparente” all’anteriore.

Se gli esterni della Defender Octa restituiscono una sensazione di robustezza e forza, gli interni sono curati e rifiniti con grande cura. I sedili sono rivestiti in pelle semi-anilina sulla standard e in tessuto poliuretanico bicolore ad alta resistenza sulla Edition One. All’anteriore le sedute sono dotate di tecnologia integrata Body and Soul, che offre un’esperienza di ascolto tridimensionale. All’anteriore troviamo il cruscotto digitale e lo schermo da 12,4” dell’infotainment al centro della plancia scavata in magnesio pressofuso. Davanti al passeggero trova posto invece la classica maniglia per trattenersi nel fuoristrada. La Land Rover Defender Octa è un’edizione limitata disponibile in meno di 300 esemplari per il mercato italiano. Esclusivo è anche il prezzo, che parte da 187 mila euro per la versione standard e arriva a 205.900 euro per l’ancora più ricercata Edition One con accessori per il fuoristrada più duro.