Defender OCTA, il fuoristrada inarrestabile messo alla prova nel Land Rover Experience in Spagna

LES COMES – Dopo aver saggiato le doti dinamiche su asfalto del Land Rover Defender OCTA, ed esserne rimasti piacevolmente sorpresi, la curiosità ci porta a chiedere se sarà davvero così inarrestabile in off-road. La Casa inglese ci viene in soccorso mettendoci a disposizione il Land Rover Experience di Les Comes, un vero e proprio regno del fuoristrada a meno di un’ora d’auto da Barcellona.

La giornata non inizia certo con i migliori auspici, vista una fitta pioggia che ha tramutato gli sterrati in percorsi fangosi e scivolosi. Ugualmente il nostro istruttore, che ci accompagnerà nel percorso rally, ammette di aver fatto un giro di ricognizione tutto di traverso. È quindi lecito domandarsi se si riuscirà a domare la potenza del V8 Twin Turbo mild hybird da 4,4 litri pronto a scaricare a terra 635 Cv e ben 800 Nm di coppia nella mappatura OCTA Mode.

Ad attenderci c’è il Defender OCTA che, sporco di fango, risulta ancora più minaccioso e, al contempo, affascinante. Il frontale aggressivo con la griglia rialzata, per far raffreddare al meglio il propulsore, e lo skidplate in grafite, vede dei passaruota maggiorati per ospitare una carreggiata più larga di 68 millimetri. Non solo, sotto a disposizione abbiamo gli pneumatici Goodyear Advanced All-Terrain da 20” con una tassellatura appositamente disegnata.

Non è da meno la vista posteriore con i doppi terminali di scarico a sezione quadrata incastonati nel paraurti. La Defender OCTA sembra pronta per affrontare una gara, d’altronde sarà la base per le vetture che prenderanno parte alla prossima Dakar e al FIA World Rally Raid Championship nella categoria Stock. Indossato il casco, siamo pur sempre in un circuito seppur atipico, e innestata la marcia procediamo verso la partenza dove l’istruttore ci spiega brevemente il tracciato.

Fatte le dovute raccomandazioni, è ora di vedere se saremo all’altezza della situazione. Già perché alla fine ad essere messi alla prova siamo noi e non la vettura. Diamo gas e la Defender Octa risponde con la melodia del V8 e un’accelerazione da supercar, basti pensare che è in grado di bruciare lo 0-100 km/h in 4 secondi netti. Aggrediamo i dossi che vengono assimilati come se nulla fosse, sembra quasi di guidare sull’asfalto.

Approcciamo ora la prima curva, gentili sui freni Brembo per poi far scorrere la vettura e riprendere a dare gas. Muretti e ostacoli scorrono veloci dai finestrini prima di arrivare a una curva in contropendenza dove il fango può creare qualche grattacapo. Infatti la scarsa aderenza fa andare di traverso la Defender OCTA, ma bastano due correzioni sul volante per tornare con le ruote diritte. Presa la dovuta confidenza, nel secondo giro proviamo a osare un po’ di più, la Land Rover si dimostra ancora più divertente da guidare e reattiva tanto da indurla di proposito al traverso.

La OCTA Mode agisce sulle regolazioni di sterzo, acceleratore e sospensioni. In quest’ultimo caso il sistema 6D Dynamics, che vede le sospensioni interconnesse idraulicamente, permette di ridurre rollio e beccheggio anche alle andature più elevate e in percorsi off-road più veloci. Prima di lasciare il circuito ci aspetta il salto finale. Posizioniamo la Defender OCTA nella giusta traiettoria e spalanchiamo il gas verso il dosso cercando di tenere la velocità costante sui 60 km/h. La Land Rover spicca il volo ma, ancora più sorprendente, è l’atterraggio morbido e quasi impercettibile.

Ancora con l’adrenalina addosso, usciamo dal circuito da rally per affrontare un percorso off-road tecnico quanto impervio. Anche in questo caso le condizioni di aderenza non sono delle migliori, ma la Defender OCTA non teme nessun ostacolo, complice anche la maggior altezza da terra, di 28 millimetri, che le permette di affrontare guadi alti fino a un metro. Settato il Terrain Response sulla giusta superficie, la Land Rover inizia a inerpicarsi sulla collina con estrema disinvoltura. Che sia sterrato, ghiaia o roccia, la Defender OCTA prosegue la sua marcia imperterrita consentendo, anche a chi non è avvezzo alla guida off-road, di avere subito il giusto controllo del mezzo.

Nei tratti più complessi si rivela un valido alleato il sistema di telecamere, una frontale e due laterali, che consente di individuare dove posizionare le ruote per districarsi nei passaggi più impegnativi. Se il terreno sconnesso non è un problema, vista l’escursione delle singole ruote aumentata fino a 7,5 centimetri, la Defender non teme neppure le rocce. In questo caso, sempre tramite il sistema 6D Dynamics, la vettura si solleva ulteriormente per affrontare anche le strade più impervie.

Neppure le discese scalfiscono la Land Rover. Sfruttando il sistema Hill Descent Control, regolabile anche sulla velocità, il fuoristrada inglese rallenta la marcia consentendo a noi guidatori di concentrarci totalmente sul volante. Le ruote, seppur tassellate, sono piene di fango e non trasmettono di certo la giusta sicurezza, ma seguendo le preziose indicazioni dell’istruttore affrontiamo le ripide discese nel migliore dei modi. Mentre nei tratti in forte pendenza, la possibilità di bloccare i differenziali, rende la marcia ancora più sicura.

Se le capacità fuoristradistiche del Defender OCTA non erano di certo in dubbio, a differenza delle nostre, a stupire è l’estremo comfort anche in situazioni tutt’altro che ideali. Complice la qualità degli interni, come i sedili specifici, nell’abitacolo anche i dossi e i twist più duri vengono quasi del tutto attutiti. In grado di far vivere quotidianamente l’esperienza della Dakar, la Defender OCTA è in vendita con un listino che parte da 189.300 Euro.