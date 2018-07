DS7 Crossback allarga gli orizzonti: comfort, eleganza e prestazioni super

PARIGI - Elegante e raffinata, impreziosita dai dettagli ispirati – a volte in modo quasi lezioso – alla creatività su cui la““haute couture” francese ha costruito la propria leggenda. Salutata anche in Italia dal consistente apprezzamento del pubblico, la DS Crossback si regala un altro tassello del puzzle che deve portarla a competere alla pari con gli altri protagonisti premium del sempre più affollato segmento dei Suv-crossover di taglia media.



Grazie all’innesto del 4 cilindri PureTech 1.6 a benzina da 225 cv la DS7 Crossback, primo modello proposto dal marchio più giovane della galassia Psa dopo la conquista della piena autonomia e della pari dignità con gli altri brand del gruppo francese, strizza l’occhio agli amanti della guida brillante, ma senza tradire la volontà – più volte ribadita dal direttore generale della marca Yves Bonnefont – di conciliare le performance con un’elevata attenzione alla compatibilità ambientale.

Il nuovo motore, di progettazione francese e prodotto nella fabbrica di Douvrin beneficia di numerose soluzioni tecniche – alzata delle valvole variabile, fasatura variabile degli alberi a camme, turbo “twin scroll”, filtro antiparticolato Gpf per motori a benzina – che gli hanno consentito di abbinare un incremento di potenza nell’ordine del 10% alla riduzione dei consumi del 6% rispetto al più datato Thp 205 di cui prende il posto, segnando un ulteriore progresso del cammino verso una mobilità più virtuosa che vivrà un momento particolarmente significativo il prossimo anno, con l’arrivo della versione E-Tense, ibrida plug-in alla quale i due motori elettrici – abbinati a un turbo a benzina 1.6 da 200 cv – portano in dote la trazione 4x4, 300 cv di potenza complessiva e circa 60 km di autonomia a emissioni zero.

Tornando al presente, sulle scenografiche ma tortuose strade della Provenza la DS7 Crossback 225 ha esibito un temperamento brillante, ben assecondato dalla bontà dell’assetto, dall’agilità dimostrata in tutte le condizioni e dall’eccellente intesa tra il motore e il nuovo cambio automatico Eat8 a 8 rapporti. Il tutto valorizzato dal comfort di una vettura che pare viaggiare sul velluto, senza dimenticare l’attenzione all’ambiente che trova espressione significativa nella modalità di marcia Eco la cui funzione “free wheeling”, quando si solleva il piede dall’acceleratore a velocità compresa tra 20 e 130 km all’ora, permette di veleggiare con il motore al minimo disaccoppiando il cambio.

Con un listino di 38.050 euro per l’allestimento So Chic, che diventano 41.550 nel caso del più ricco Grand Chic, la DS7 Crossback PureTech 225 si inserisce in una gamma interamente rispettosa delle normative Euro 6.2 e composta – per ora – dal PureTech 180 e dai turbodiesel BlueHdi 130 con cambio manuale e 180 con cambio automatico. Con il resto della famiglia condivide sia il nutrito elenco di dispositivi di connettività, sicurezza e assistenza alla guida, sia la possibilità di scegliere tra cinque diverse “Ispirazioni DS”, ambienti interni dedicati a luoghi simbolo del lusso parigino come Rivoli, Opéra, Faubourg, Bastille, oltre alla Performance Line di intonazione più sportiva.