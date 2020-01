Ecco GLB, un altro Suv “stellato”. Mercedes lancia inedito modello della famiglia sport utility

MALAGA - Mercedes entra di prepotenza nel segmento dei Suv medio compatti, lanciando la nuova GLB. Nel mezzo tra GLA (svelato da poco il nuovo modello) e GLC, conserva il fascino delle vetture della stella squadrate, pur proponendo un design non così “teso” come potrebbe sembrare. Uno stile semplice, frutto di un modello che si pone (forse) come tra i più razionali e funzionali della gamma Mercedes. Lunga 4,6 metri, vanta un passo di quasi 2,9 metri che le permette di offrire, dietro un esborso di 915 euro, la terza fila di sedili. Una possibilità che però ha un limite: infatti lo spazio per le persone che si devono accomodare nei due sedili di riserva, non devono avere un’altezza superiore di 168 cm... come da indicazione Mercedes. Una soluzione che, a prescindere da quanto siano alti gli eventuali occupanti, rende la GLB funzionale più di molte competitor, ma soprattutto palesa la sua indole familiare.



Non facendo conto della terza fila di sedili, che peraltro scompare all’interno del pianale del vano di carico, il volume del bagagliaio parte da una quota di 570 litri. Conferma di come i Suv siano le famigliari dei tempi moderni. Un tema, quello della modernità, che si allaccia a tutto il comparto infotainment di cui è provvista GLB. Il merito ad aver aperto la strada all’evoluzione multimediale spetta alla più recente Classe A, da cui indirettamente il nuovo Suv Mercedes deriva. La piattaforma è la stessa, opportunamente adattata alle esigenze di un’auto di dimensioni più importanti.

Ecco perché l’aspetto degli interni ricalca le medesime scene, proponendo, nella versione più evoluta del sistema MBUX, il doppio display da 10,25 pollici. Con quello al centro della plancia dotato di funzionalità touch. La realtà aumentata può essere parte del pacchetto di navigazione, visualizzando in plancia lo svincolo o la svolta che bisogna intraprendere per rispettare le indicazioni del percorso. Con il supporto dei comandi vocali, potendo richiamare l’attenzione della vettura semplicemente proferendo la frase “Hey Mercedes”, è possibile modificare le impostazioni dell’auto senza premere alcun bottone. Il fatto che si tratti di un Suv non significa che sarà solo la trazione integrale 4Matic la variabile disponibile. Infatti le motorizzazioni d’ingresso, sia diesel sia benzina, sono a listino con la sola trazione anteriore. Mentre sul fronte 4x4 è possibile un passaggio in più, attingendo alla lista degli optional.

Dato che per i possessori dei modelli 4Matic è a disposizione il pacchetto Offroad, che oltre a modificare qualche dettaglio di carattere estetico, rende l’elettronica funzionale all’esperienza di guida in fuoristrada. Un’esperienza davvero alla portata di GLB, certo non ai livelli di una Classe G, ma comunque gratificante. Tanto che le consente di raggiungere una pendenza laterale nell’ordine dei 35 gradi.

Per l’impiego nel fuoristrada leggero a velocità inferiori a 30 km/h GLB dispone di una speciale regolazione dell’Abs. Nella marcia regolare, nelle modalità di guida Eco e Comfort, il sistema 4Matic prevede una ripartizione della coppia motrice di 80:20 (asse anteriore:asse posteriore). Secondo il modo Sport la percentuale passa da 70:30.

Mentre per quanto riguarda lo standard Offroad, il pacco frizione centrale che regola il trasferimento di coppia tra gli assi, stabilisce una ripartizione di base di 50:50. Quanto ai motori del Suv della Stella, in attesa che su questo modello l’elettrificazione abbia un ruolo da protagonista, “ibridizzando” l’offerta, il ventaglio attuale è quanto di più tradizionale possibile. Ovvero motorizzazioni iper-efficienti declinate nel formato a benzina e in quello diesel.

L’entry level ad ottani è rappresentato dal 1.3 da 163 cavalli di potenza, denominato 200, accoppiato ad un cambio doppia frizione a 7 rapporti. Segue poi la 250: qui i litri diventano 2 e la potenza sale a quota 224 cavalli, mentre il doppia frizione di marce ne ha 8. Discorso leggermente diverso per la variante 35 AMG: il turbo benzina supera i 300 cavalli e il cambio, pur conservando le specifiche del precedente, è particolare per questo modello. Una versione che svela l’animo sportivo di GLB. Fatta eccezione per la 200, le altre hanno come elemento standard la trazione integrale 4Matic.

La sezione diesel apre i battenti con il modello 180 d: 116 cavalli di potenza e due litri di cilindrata. Stesso motore, ma un gradino più in alto, il 200 d da 150 cavalli. Chiude le fila il 220 d da 190 cavalli. Tutte le versioni sono equipaggiate con il cambio doppia frizione a 8 rapporti. La 180 d è disponibile solo con la trazione anteriore, la 200 d anche con le quattro ruote motrici, la 220 d solo in “formato” 4Matic.

Si parte dell’allestimento Executive, si sale al Business, poi allo Sport e allo Sport Plus e si chiude alla voce Premium. I prezzi partono da 35.390 euro.