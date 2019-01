Edge, una grande Ford: stile, comfort e sicurezza. Diesel da 238 cv e cambio automatico a 8 marce

ÅRE - All’estremità (quasi) dell’Europa per guidare un Suv di taglia grande il cui nome italiano significa proprio “estremo”. La nuova Ford Edge onora il suo appellativo e dimostra di cavarsela bene sui fondi stradali ghiacciati anche senza le gomme chiodate. Conferma l’affidabilità della trazione integrale intelligente iAwd, completata con la funzione Disconnect che è in grado di spostare la forza motrice sul solo asse anteriore con evidenti ricadute positive su emissioni e consumi. Il modello da 4,83 metri di lunghezza è approdato in Europa nel 2016 ed è già stato commercializzato in più di 36 mila esemplari, non meno di 4 mila dei quali nel Belpaese.



L’aggiornato Suv verrà lanciato in Italia nel mese di febbraio con un litino da 50.400 euro, il prezzo richiesto per la declinazione Titanium (le altre sono la ST-Line e la Vignale, il top di gamma che arriva fino a 60.900 euro) equipaggiata con il motore turbo a gasolio da 2.0 litri e 190 cavalli con 400 Nm (16,7 km con un litro). Ma la vera novità sotto il cofano è il diesel biturbo EcoBlue, sempre da 2.000 cc, con 238 cavalli di potenza e 500 Nm.

Per averlo servono 4.000 euro in più. Nonostante la mole (più di 2,2 tonnellate di peso) raggiunge una velocità massima di 213 km/h ed è accreditato di consumi di 6,7 l/100 km. L’erogazione della coppia è rotonda ed è abbinata ad una efficiente trasmissione automatica a 8 marce.

Entrambi i motori sono omologati Euro 6d temp e sono abbinati allo Star&Stop. L’abitacolo è confortevole grazie ad un sistema di abbattimento del rumore, l’Active Noise Control. E, in ogni caso, è estremamente spazioso: investendo i 1.500 euro richiesti per il tetto panoramico è anche gradevolmente luminoso. Perfino in questa parte della Svezia, dove a fine novembre c’è luce per sei ore al giorno. Con le gomme chiodate la Ford Edge non teme né il ghiaccio né la neve (ancora poca) dimostrando una grande tenuta ed un assetto rassicurante. Chi guida dispone di un’ottima visibilità e chi sta a bordo di grandi comodità. Gli ingegneri hanno proiettato il grande Suv nel futuro tecnologico della guida molto assistita con le funzioni del Ford Co-Pilot360.





Il sistema è stato arricchito con l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go (particolarmente utile abbinato al riconoscimento della segnaletica stradale Speed Sign Recognition), il Lane Centering e l’evoluzione del Park Assist e con il Pre-Collision Assist che individua pedoni e ciclisti anche di notte. Non tutto è di serie s’intende.

Dal punto di vista estetico la nuova Ford Edge non si distingue in modo evidente da quella cui subentra. I designer hanno lavorato soprattutto sui gruppi ottici, sul cofano motore, sui fendinebbia, sulla griglia e sui paraurti. La sensazione è che, almeno esternamente, il Suv sia più piccolo di quanto non dicano le misure (anche 1,75 metri di altezza). Internamente, invece, sembra più grande tanto che il vano bagagli ha una capacità compresa fra i 602 ed i 1.847. Grazie al Sync di serie, che include il sistema di navigazione, il modem integrato e l’hot spot wifi, gli occupanti possono rimanere sempre connessi collegando fino a 10 dispositivi.