ElettroSkoda, tre anime per esplorare l’Europa. Tecnologica, concreta, accessibile: la casa boema riscrive il concetto di Suv alla spina

Nel firmamento dell’automotive europeo, Skoda brilla con una luce nuova. E non solo perché si è guadagnata il terzo posto assoluto per vendite nel continente: il marchio ceco – parte integrante del Gruppo Volkswagen – festeggia cent’anni di storia e lo fa rilanciando con una tripletta destinata a far parlare di sé. Tre modelli, tre visioni diverse della mobilità, un’unica filosofia: “Let’s Explore”, l’invito a scoprire una gamma concreta, intelligente, profondamente connessa con le esigenze del presente.

Skoda guarda al futuro con lo sguardo di chi ha capito che il progresso non è solo nelle prestazioni, ma nella coerenza. Tutto parte da un’idea forte: offrire il massimo in termini di contenuti, tecnologia e comfort, mantenendo intatta la promessa di valore accessibile. Il risultato? Una gamma che si articola in tre proposte SUV – Elroq, Enyaq ed il rinnovato Kodiaq – ognuna con una personalità ben definita ma legate da un DNA comune fatto di efficienza, digitalizzazione e sicurezza di serie.

Elroq: il compatto che sorprende Elettrico, versatile, intelligente: l’entry level della nuova era Skoda. Ha le dimensioni giuste per le città europee (4,49 metri), ma l’ambizione di un’ammiraglia. Elroq è il SUV elettrico compatto che Skoda lancia nel cuore del segmento C, proponendosi come alternativa green ma concreta a chi oggi guarda al Karoq. A partire da 34.500 euro, Elroq si distingue per un design deciso: i fari spezzati e la griglia Tech-Deck chiusa sono il suo biglietto da visita, mentre l’abitacolo minimalista punta su materiali sostenibili e una pulizia formale raffinata.

La piattaforma è la collaudata MEB, la stessa dell’Enyaq, e le versioni sono quattro: 50, 60, 85 e 85x, con autonomie che arrivano fino a 581 km (WLTP) e potenze fino a 220 kW. Non manca nulla in fatto di tecnologia: dal livello 2 di assistenza alla guida già di serie, alla strumentazione digitale e all’infotainment con display da 13”. Il bagagliaio? Parte da 470 litri, per accompagnarti ovunque, senza rinunce.

Enyaq: il gigante buono si fa smart Suv o Coupé, ma sempre elettrico, sempre connesso, sempre più Skoda. Il suo nome è già una certezza, ma oggi Enyaq si rinnova e rilancia. Con il nuovo family feeling "Modern Solid", la griglia diventa luminosa, i gruppi ottici più affilati, l’aerodinamica affina il coefficiente di resistenza a un Cx record di 0,245 per la versione SUV e 0,225 per la Coupé. Ma la vera rivoluzione si nasconde sotto il pavimento: batterie fino a 82 kWh, ricarica ultra rapida dal 10 all’80% in 28 minuti, e preriscaldamento batteria di serie per migliorare le prestazioni anche in inverno.

A bordo si respira comfort premium: virtual pedal per il portellone, comandi intuitivi, navigazione con suggerimento intelligente delle colonnine e un’interfaccia connessa alla nuova app MySkoda, capace di dialogare in tempo reale con la vettura. La scelta? Tra la classica Enyaq SUV e la sportiva Enyaq Coupé, a partire da 45.400 euro. Una doppia anima, un’unica missione: rendere l’elettrico un alleato quotidiano.

Kodiaq: la famiglia ha un nuovo re. Più spazio, più autonomia, più intelligenza: il SUV da 7 posti che pensa a tutto. Kodiaq cambia pelle ma resta fedele alla sua vocazione: offrire il massimo della versatilità. Con la seconda generazione, arriva anche la motorizzazione plug-in hybrid, che promette oltre 120 km di autonomia elettrica grazie alla batteria da 25,7 kWh. La ricarica? Rapida: bastano 25 minuti per passare dal 10 all’80% con una colonnina DC da 50 kW.

Ma il rinnovamento è anche negli interni: cockpit digitale con strumentazione personalizzabile, assistenti alla guida evoluti, e comandi semplificati per rendere la guida più rilassata anche nei lunghi viaggi. Lo spazio, come sempre, è il punto di forza: fino a sette posti comodi e modularità da vera ammiraglia di famiglia. Il prezzo? Parte da 41.900 euro. Un investimento in comfort a lungo termine.

Famiglia Skoda: uniti nel segno dell’intelligenza Tecnologia condivisa, comfort trasversale, sicurezza senza compromessi. Ciascuno con la propria personalità, ma tutti accomunati dalla stessa visione : essere auto intelligenti, intuitive e accessibili. Il display da 13 pollici, l’infotainment fluido, la navigazione predittiva e l’app che pianifica ogni sosta utile sono solo alcuni degli strumenti che ogni modello mette al servizio del cliente.

La guida assistita di livello 2 è sempre di serie. E non è un dettaglio. Così come non lo è la scelta di partire con un listino democratico ma completo: 34.500 euro per Elroq, 41.900 per Kodiaq PHEV e 45.400 per Enyaq Coupé. Skoda non vuole far salire di segmento, ma offrire tutto quello che serve nel segmento giusto.