Emozioni elettriche tra la neve al volante della nuova Audi e-tron S Sportback. Il Suv a tre motori stupisce per prestazioni

CORTINA D'AMPEZZO – Per Audi la “e” è sinonimo di elettrico, ma a Cortina d'Ampezzo, la regina delle Dolomiti, e nel cuore delle Alpi, è anche sinonimo di emozioni. È difficile non provarle guidando l'ultima arrivata della gamma a zero emissioni della casa dei Quattro Anelli, la e-tron S Sportback, tra le pareti bianche di queste località turistica del bellunese che ospita i mondiali di sci alpino e che assieme a Milano ospiterà le Olimpiadi invernali del 2026 coinvolgendo peraltro anche Trentino e Alto Adige. Le nuvole aprono il sipario sull'orizzonte delle vette innevate, dalle Tofane al Faloria fino al Cristallo, e il sole illumina la nuova stella di Ingolstadt.

Un astro nascente a vocazione sportiva, perché è la prima vettura stradale di serie spinta da tre unità elettriche, due al posteriore (accoppiate) ed una all'anteriore, la nuova frontiera della trazione integrale, che Audi aveva lanciato 41 anni fa. In modalità “boost” e per 8 secondi, la potenza massima raggiunge i 530 cavalli, mentre la coppia si arrampica a 973 Nm, uno dei picchi massimi dell'intera gamma del brand premium. In modalità “normale” si tratta di 429 cavalli e 808 Nm.

Il modello è disponibile anche come e-tron S, ossia non Sportback. La velocità massima è di 210 orari, limitati elettronicamente, mentre lo spunto da 0 a 100 avviene in 4 secondi e mezzo. Lungo i tornanti delle strade che portano in Sud Tirolo, dove il manto stradale è degno di un'Olimpiade, contrariamente a quello del versante veneto, la nuova e-tron S Sportback è un'ammiraglia silenziosa. Precisa in curva, generosa in accelerazione, puntuale in frenata.

Del resto i tecnici hanno lavorato di fino presentando il primo torque vectoring elettrico, sfoggiando un sistema di distribuzione delle coppia quattro volte più rapido rispetto al differenziale meccanico e adottando un Esc a quattro stadi. Il suv (490 centimetri di lunghezza) monta anche le sospensioni pneumatiche adattive Sport che permettono di variare l'altezza da terra fino a 76 millimetri. Fra gli equipaggiamenti di serie ci sono anche lo sterzo progressivo, l'Audi Select con 7 profili di guida, il sistema Car-to-X, la app myAudi e la batteria ad alto voltaggio.

Quest'ultima arriva a 95 kWh nominali (86 netti) per un'autonomia totale che, a seconda della carrozzeria, è di 374 (e-tron S) e di 379 chilometri (e-tron S Sportback). L'accumulatore si ricaricherà completamente in 4 ore con il sistema da 22 kW, mentre con mezz'ora il rifornimento arriva all'80%. L'efficienza del sistema, inclusa la rigenerazione che si può alleggerire o rafforzare agendo sulle leve al volante, è valida. L'autonomia dichiarata in partenza dal computer di bordo con temperature tutt'altro che glaciali è di 187 chilometri. Dopo oltre 110, con parecchi tratti in salita e parecchi tornati affrontati con un certo dinamismo e praticamente senza fermate e ripartenze, la percorrenza possibile è di 105 chilometri. Emozioni elettriche ad alta quota.