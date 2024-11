EV3, l'innovazione per tutti. Con il Suv compatto Kia accelera sulla democratizzazione della tecnologia

La “piccola” EV9 è un Suv compatto immaginato per essere l’auto unica di famiglia grazie all’abitacolo molto spazioso, al vano bagagli generoso e all’autonomia massima di oltre 600 chilometri. La Kia EV3 mutua diverse tecnologie dal grande veicolo sviluppato dalla casa coreana e, a dieci anni di distanza dal debutto della Soul EV, la prima auto a zero emissioni del marchio, presidia un segmento di volume con un modello nativo elettrico.

È lunga 4,3 metri ed è quindo compatta, ma ha un passo di 2,68, identico a quello della Sportage, che supera però i quattro metri e mezzo. Gli interni sono ariosi, anche per i passeggeri posteriori, con quello centrale assai meno sacrificato rispetto ad altri modelli. Del resto Kia non nasconde di avere come riferimento un modello premium come la Volvo EX30. Anche per questo l’equipaggiamento è importante, a cominciare dagli schermi di 12.3, 5.3 e 12.3” inseriti nella plancia cui si aggiunge quello dell’head-up display, sempre da 12.3”, di serie però solo sulla declinazione top di gamma, la GT-Line+.

Lo stesso prezzo della versione di accesso, la Air, conferma le aspirazioni di Kia, che la propone a partire da 35.950 euro (allestimento Air con cerchi in lega da 17” e equipaggiamenti già importanti) e semmai con uno sconto iniziale di 2.500 euro limitato nel tempo. I volumi arriveranno probabilmente dalle soluzioni con finanziamento, che partono da canoni di 299 euro al mese per le versioni con la batteria da 58.3 kWh: con 699 si può anche accedere all’opzione Flex, che consente di provare la macchina e restituirla dopo 6 mesi senza alcun costo aggiuntivo. Anche numericamente le ambizioni non sono da sottovalutare: dell’«elettrica per tutti», come recita il motto della campagna pubblicitaria a supporto del lancio, la filiale nazionale conta di consegnarne tra le 200 e le 250 al mese. Il “Porte Aperte” è in programma il 23 e 24 novembre: le macchine, fabbricate in Corea del Sud, stanno arrivando in queste ore nelle concessionarie. Listino a parte (fino ai 48.250 della GT Line+ full optional e fino a fine anno anche con la vernice opaca da 1.600 euro inclusa), la Kia EV3 sembra avere molti degli elementi giusti per affermarsi sul mercato, nonostante l'ancora diffuso scetticismo nei confronti dei veicoli elettrici.

Ha una tecnologia che consente di rifornire fino a 424 chilometri in appena 31 minuti e, con l’accumulatore più grande, quello da 81.4 kWh, è accreditata di un’autonomia anche superiore rispetto a quella anticipata in aprile in occasione della presentazione statica, 605, anziché 560 chilometri. La variante con la batteria più piccola si ferma invece a 434 chilometri. I dati, per quanto relativi e rilevati empiricamente dopo una prova di quasi 120 chilometri, peraltro più concentrati fuori che dentro la città, indicano una sostanziale aderenza fra i consumi dichiarati, compresi fra 14.9 e 16.2 kWh per la Long Range (il modello guidato) e quelli ottenuti (15.4). Senza contare una quarantina con molte fermate e ripartenze archiviate, quelle che esaltano le caratteristiche dell’alimentazione elettrica, con un consumo di 11.4. Manovrando con le leve al volante sull’intensità della rigenerazione dell’energia e grazie all’adozione della pompa di calore (a richiesta sull’entry level Air, 1.000 euro) è possibile lavorare ulteriormente sul grado di efficienza della vettura, sulla quale Kia ha montato anche i Flap attivi all’anteriore (si chiudono sopra gli 80 km/h) e adottato un particolare rivestimento del sottoscocca per migliorare i flussi d’aria. I suoi punti di forza sono lo spazio interno, incluso quello del vano bagagli, che oscilla fra i 460 e i 1.250 litri in base alla configurazione dei sedili, all’interno del quale non si perde spazio per alloggiare il cavo di ricarica, che si può sistemare sotto il cofano anteriore (25 litri).

Tecnologicamente avanzata (e non solo in quanto “sorella minore” della Ev9), la EV3 dispone di un ricco armamentario di sistemi di assistenza alla guida, ma è anche la prima Kia con In-Car Payment. Del primo fanno parte l’Highway Driving Assist 2, lo Smart Cruise Control 2 e i dispositivi di prevenzione delle collisioni, mentre il secondo è una funzione che consente di effettuare pagamenti con la macchina. La filiale europea ha fatto sapere che la prima collaborazione è con Parkopedia, grazie alla quale ai conducenti vengono suggeriti i parcheggi liberi più vicini, che possono venire anche pagati direttamente tramite lo schermo di navigazione. La gamma EV3 verrà arricchita con una versione GT più prestazionale rispetto ai 204 Cv e 283 Nm di coppia attuali e sarà disponibile anche a trazione integrale, mentre oggi è solo a due ruote motrici, anteriori.