Ferrari 12Cilindri, grintosa e morbida. L'elegante signora ha una sinfonia per tutte le occasioni

Il concetto di Gran Turismo per il gentleman driver si aggiorna: dagli Anni ’50 al 2024, la Ferrari 12Cilindri riprende l’eleganza e la potenza della tradizione per offrirle al pilota non professionista dell’era moderna. E allora appropriamoci del posto di guida e lasciamoci ammirare, mentre le teste si voltano al passaggio di questa carrozzeria prorompente e le orecchie si lasciano incantare dal rombo dei 12 cilindri. Musica per chi ama questi motori. La potete graduare nelle sue note a seconda di come girate la classica levetta, o “manettino”, Ferrari: in modalità Sport i 12 cilindri già iniziano a cantare, ma salendo al Race è una vera sinfonia.

Mai assordante, grazie alle norme sui limiti acustici. Nessun limite alle prestazioni – il propulsore della Ferrari 12Cilindri in questa versione eroga 830 Cv e il regime di rotazione è esteso a 9.500 giri/minuto. L’impressionante curva di potenza rende l’80% della coppia disponibile a 2.500 giri/minuto, per una risposta istantanea dell’acceleratore e una sensazione di erogazione senza fine. Ma, ricordiamolo, questa più che un’auto da corsa è una sportiva per ogni occasione. Noi l’abbiamo guidata in Lussemburgo, andata e ritorno da Urspelt – luogo ideale per il posizionamento lusso di questa vettura. Oltre 100 km di autostrade, strade statali tra boschi e tornanti, centri cittadini e zone 30 km/h. Ferrari 12Cilindri sa correre ma anche imbrigliare i cavalli, grintosa e morbida al tempo stesso.

La tenuta è eccezionale. Qualunque sia la velocità, lei resta impassibile, come un’elegante signora che non si spettina. E per quanto siano strette le curve, gira noncurante e riprende la sua marcia inattaccabile, come un abito che mai si sgualcisce - merito anche dell’innovativo controllo elettronico della struttura di coppia ATS (Aspirated Torque Shaping). Perfetto il comfort alla guida, con il volante che offre tutti i comandi, in modo intuitivo: fare la conoscenza di Ferrari 12Cilindri richiede pochi minuti. Se volete viaggiare in relax, scegliete il cambio automatico.

Per esaltare il divertimento passate al cambio manuale e azionate le marce tramite la leva sul volante (ci sono otto rapporti). Se premete sull’acceleratore ricordate che per scattare da 0 a 100 km/h bastano 2,9 secondi. Per rispettare meglio l’ambiente, lasciate lo start and stop per mettere in pausa il motore nelle fermate prolungate.

Le dimensioni e il design sono uno spettacolo, ogni dettaglio è curato. Linee esterne scolpite ma minimaliste, la 12Cilindri ha preso forma per sottrazione di volumi. Deve, ovviamente, conquistarvi: quest’auto è un lungo anteriore (che ospita il motore) da cui si alza fluttuando un abitacolo a guscio. L’impressione è un’unione sinuosa di due conchiglie. All’interno, la sensazione di spazio e luminosità è sottolineata dal tetto in vetro, dai materiali di pregio e dal display centrale che si unisce a quello di guida in combinazione con un terzo installato nella zona del passeggero.