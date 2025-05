Fiat 600 Hybrid 100 cv: look accattivante, grande versatilità ed un listino accessibile

La versione Hybrid della nuova Fiat 600 unisce all'estetica accattivante e personale (che riprende in molto elementi quell'ormai iconica 500) una maggiore versatilità d'uso ed anche un listino che la rende accessibile ad un pubblico più vasto rispetto alla 100% elettrica che è stata presentata nel 2023. 'Cuore' di questo modello è un motore termico, basato sul 3 cilindri 1.2 turbo ampiamente utilizzato da Stellantis e dotato di un sistema mild-hybrid a 48 Volt per una potenza di 100 cv e un coppia massima di 205 Nm. L'apporto elettrico, che conta su una batteria da 0,9 kWh lordi, si avvale di un motore elettrico da 21 kW (28 Cv) che aggiunge 55 Nm all'erogazione del motore termico. Tutto il sistema, va sottolineato, è integrato nel nuovo cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti e non si avvale come in altri casi di elementi esterni. Anche se si tratta di una 'elettrificazione' leggera - che consente di percorrere poco più di 1 km, fino alla successiva ricarica, con il motore termico spento - la 600 Hybrid permette effettivamente di alternare le due fonti di energia, grazie alla costante ricarica nelle decelerazioni e nelle frenate.

Come abbiamo avuto modo di verificare in un articolata prova su strada - con le più differenti condizioni di traffico e di viabilità - quella che offre Fiat 600 Hybrid è un'esperienza di guida estremamente fluida che consente di godere dei vantaggio della la mobilità elettrica, non solo quando si viaggia in città ad una velocità inferiore a 30 km/h. Il sistema mild hybrid 48 Volt è gestito elettronicamente per fornire un utilissimo supporto al motore termico non solo sulle strade delle città e dell'hinterland, ma anche in autostrada quando rilasciando il pedale dell'acceleratore in condizioni stabili o in discesa si ottiene il cosiddetto 'veleggio' a motore termico spento. In generale (anche se alla ripartenza il 3 cilindri si fa sentire anche in abitacolo) I vantaggi di questa tecnologia 48 Volt si possono sintetizzare in minori emissioni e superiore rispetto per l'ambiente (l'auto è omologata per 109 g/km di CO2) senza rinunciare - grazie alla fluidità del cambio automatico a doppia frizione e alla reattività del motore 1.2 turbo - al divertimento nella guida ed alla sicurezza nelle accelerazioni, ad esempio per un sorpasso. Fiat ricorda che in condizioni di guida normali, il motore della 600 Hybrid (anche grazie al funzionamento con ciclo Miller) è progettato per ottimizzare i consumi e risparmiare fino al 15% di emissioni di CO2 rispetto ad un motore termico con cambio automatico di analoghe prestazioni.

Fiat 600 Hybrid, ai semafori, non si fa notare solo per la sua divertente estetica - e nell'esemplare in prova per la particolare verniciatura - ma anche per non restare indietro rispetto a molte altre auto, comprese quelle di cilindrata superiore. Grazie all'apporto dell'unità elettrica (come abbiamo 55 Nm in più) e ad un peso complessivo che è contenuto in 1.280 kg, di cui solo 15 per la batteria, la 600 Hybrid è davvero molto rapida nel passare da 0 a 50 km - circa 3,8 secondi - e raggiunge i 100 all'ora in poco più di 10 secondi. Nessun complesso d'inferiorità nemmeno in autostrada, dove si viaggia alla velocità codice davvero con un filo di gas (veleggio a parte quando il gas è azzerato) e si possono raggiungere - naturalmente in assenza di limiti - i 185 km/h. Visto che la città e l'impiego quotidiano sono gli ambienti naturali per Fiat 600 Hybrid, non si può non sottolineare che la sezione elettrica 48 Volt ottimizza il comportamento del motore termico soprattutto nelle fasi di ripartenza, attenuando l'effetto turbolag (cioè il ritardo nel sentire l'effetto della turbina) e garantendo una pronta reattività alla pressione sul pedale dell'acceleratore. Allo stesso modo, in caso di partenza e spostamento in modalità puramente elettrica, il motore a combustione viene acceso solo in caso di richiesta di maggior potenza.

La propulsione 100% elettrica può essere utilizzata anche per la cosiddetta funzione 'e-creeping' che lascia la libertà di effettuare una serie di brevi movimenti in avanti senza pressione sull'acceleratore, caratteristica molto comoda - ad esempio - in coda. Inoltre 600 Hybrid può essere parcheggiata anche in modalità 100% elettrica, (e-parking). Pur con una lunghezza di 4,17 metri - che rende facile le manovre, grazie anche alla presenza di un efficace sorveglianza video - Fiat 600 Hybrid ospitare comodamente 4-5 persone che hanno a disposizione ben 15 litri di vani interni e un bagagliaio con 385 litri di capacità a schienali posteriori in posizione. Tutto questo (e molto di più) con un listino che parte da 24.950 euro ma che - sfruttando la promozione Fiat di rottamazione e finanziamento, può scendere a 19.950.