Fiat 600 (hybrid ed elettrica) e Abarth 600e in edizione olimpica Milano-Cortina

Stellantis, con tutti i suoi marchi italiani (compresa Maserati) è Automotive Premium Partner delle Olimpiadi invernali, il "motore" dei Giochi. Una flotta di 2.837 veicoli, di cui la metà elettrificati, è a disposizione di organizzatori, atleti e vip per gli spostamenti urbani e tra le varie sedi di gara. "Un impegno già vissuto da Fiat a Torino 2006 e che vent'anni dopo si rinnova e si rafforza", ha detto Antonella Bruno, managing director di Stellantis Italia. "Trasporteremo con le nostre vetture oltre un milione e mezzo di persone e ne siamo orgogliosi – ha aggiunto -, è un segno tangibile del nostro impegno nel confronti dell'Italia. E ci conforta la eccellente performance sul mercato in questo inizio d'anno, con un'impennata di immatricolazioni dei nostri modelli e quote molto incoraggianti".

Proprio nel contesto olimpico, con un media drive nei pressi della Santa Giulia Ice Arena, Fiat e Abarth hanno presentato la 600 Sport e la sorella ultrasportiva 600e nella speciale Edizione Milano Cortina 2026. Un rilancio griffato per la compatta (disponibile con alimentazione ibrida e full-electric) che ha ereditato versatilità dalle 500X e offre agilità, con i suoi 4,18 metri di lunghezza per 1,98 di larghezza. "L'altezza da terra di 1,52 metri la proietta nell'importante segmento dei Suv urbani", ha ribadito Alessio Scutari, Fiat e Abarth managing director per l'Italia. Il vano bagagli di 385 litri è ben gestibile e più che sufficiente. La nuova 600 Sport è spinta dal collaudato motore 1.2 tre cilindri a benzina ibridizzato da un modulo a 40V, capace di regalare 145 cv, per una velocità massima di 200 km l'ora con uno spunto da 0 a 100 km l'ora in 8,5" e un consumo medio molto interessante: 4,9 litri per 100 km. La 600 Sport Edizione Milano Cortina – che sarà in listino con la "griffe" olimpica sul montante laterale fino al termine dei Giochi – affianca La Prima al top della gamma. Sfoggia un colore inedito Verde Mediterraneo anche in abbinamento con il tetto nero a contrasto (ma la scelta cromatica è molto ricca) e dettagli da categoria superiore come le palette al volante che esaltano le doti del cambio automatico doppia frizione a sei rapporti.

Esclusivi anche i cerchi in lega da 18” a finitura dark, mentre dettagli neri decorano la griglia, le maniglie ed altri elementi accentuando il carattere sportivo della vettura. Completano l'offerta interni total black che, uniti a una plancia con nuovo rivestimento e nuovi sedili sportivi, offrono un equilibrio perfetto tra stile e comfort. La Fiat 600 in Edizione Milano Cortina è disponibile anche nell'altra versione ibrida, da 110 cv, e in quella totalmente elettrica da 156 cv. A fronte di un listino di 31.350 euro, la 600 Sport "olimpica" da 145 cv, come l'elegante e raffinata versione La Prima, è in promozione di lancio con prezzi a partire da 24.450 euro (18.950 la versione Pop) in caso di finanziamento.

Partner dei Giochi invernali è anche Abarth, che ha presentato la sua Edizione Milano Cortina 2026 della 600e. Un inno alla passione interpretata in chiave elettrica e alle proverbiali alte prestazioni dello Scorpione: 280 cavalli, 200 km l'ora di velocità massima con uno spunto straordinario: solo 5,8 secondi per raggiungere da ferma i 100 all'ora. L'autonomia è di 317 km. Anche questa nuova Abarth sfoggia il badge dei Giochi sul montante laterale e offre la possibilità di tinte bicolore con tetto nero a contrasto. Lo spirito sportivo si riflette, oltre che nel potente motore, nei freni da gara e nel differenziale autobloccante, che rafforzano l'identità di Abarth come massima espressione di performance. A conferma di una certezza: anche l'elettrico sa essere molto divertente. Il listino della Abarth 600e Milano Cortina è di 46.250, la promozione finanziata parte da 41.950.