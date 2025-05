Fiat, arriva la praticità di Grande Panda anche in versione Mild Hybrid a 48 Volt

Fiat torna nel segmento B con la Grande Panda, una cittadina con seduta rialzata che, dopo il debutto con la versione 100% elettrica arriva anche con il Mild Hybrid da 48 Volt a un prezzo di listino che parte da 18.900 euro al netto di sconti oppure 16.950 in caso di rottamazione. Presentata a Torino, con la presenza di Olivier Francois, ceo Fiat e DS Automobiles, Fiat Grande Panda ibrida pone una pietra miliare per la strategia del brand, in attesa dell'arrivo, nei prossimi mesi, anche di una versione con cambio manuale (quindi 100% termica) e della versione ibrida di Fiat 500. Ma non solo, il numero uno Fiat ha anche annunciato che ci potrebbe essere un passo indietro per Abarth e il ritorno al termico. L'incontro con la stampa è stato anche occasione per mostrare il prototipo di Fiat Grande Panda 4x4, una versione con asse posteriore elettrificato, come nel caso della cugina Jeep Avenger, che prossimamente potrebbe vedere la luce. Tornando alla protagonista della giornata, la Fiat Grande Panda ibrida, questa si basa sulla piattaforma multi-energia Smart-Car che proprio grazie alla sua flessibilità è possibile passare dall'alimentazione elettrica all'ibrido e al termico.

La produzione della versione ibrida è iniziata il 25 aprile in Serbia e le prime consegne sono attese per il mese di giugno. Le dimensioni sono compatte e la rendono una compagna di viaggio ideale per i tragitti in città: lunga 3,99 metri, larga 1,76, alta 1,58 metri e con un passo di 2,54 metri. Il bagagliaio è un pò più grande rispetto alla versione elettrica e raggiunge i 412 litri (361 litri per la BEV) e un massimo di 1.366 litri. Lo stile squadrato è sempre quello della versione elettrica, dove sono numerosi i richiami autoreferenziali del nome e del marchio sia esternamente che all'interno dell'abitacolo. Il cuore della versione ibrida è il tre cilindri benzina 1.2 litri con distribuzione a catena con una potenza di 100 CV (74 kW) abbinato a un motore elettrico a 48 Volt alimentato da una batteria da 0,876 kWh collocato all'interno del cambio automatico eDCT prodotto in Italia ed esportato in dieci stabilimenti del gruppo Stellantis. La potenza complessiva raggiunge i 110 CV (81 kW) e la coppia massima è di 205 Nm.

Le prestazioni sono un pò più elevate rispetto a quanto ci sia aspetterebbe da un'auto per la città: lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 11,2 secondi ed è in grado di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Caratteristiche che la rendono brillante nelle ripartenze urbane. Durante la prova, abbiamo testato Grande Panda in allestimento La Prima, il top di gamma. Gli interni sono risultati essenziali e ben organizzati. Stonano un pochino le plastiche dei pannelli porta un pò retrò. Piacevole, invece, la presenza del vano plancia rivestito in Bambox, materiale sostenibile derivato dal bambù. Numerosi i vani portaoggetti e sono presenti un tappetino di ricarica wireless all'anteriore e due prese USB-C al posteriore. Alla guida l'auto risulta essere piacevole e agile. I consumi sono in linea con quanto dichiarato dalla casa, ovvero 5,1 litri / 100 km e le emissioni di CO2 sono comprese tra i 115 e i 117 g/km, secondo quanto dichiarato dal costruttore.