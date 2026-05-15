Fiat Grande Panda Turbo 100, alla prova la versione a benzina con cambio manuale

Nel primo quadrimestre del 2026 la Fiat Grande Panda ha totalizzato 16.900 immatricolazioni, conquistando il primo posto nel segmento B berlina e il terzo nella classifica assoluta del mercato italiano. La vettura è oggi disponibile in tre motorizzazioni: benzina 1.2 Turbo da 100 Cv con cambio manuale a sei rapporti, mild-hybrid a 48 Volt da 110 Cv combinati con cambio automatico doppia frizione eDct ed elettrica con batteria da 44 kWh e motore da 113 Cv. La versione termica con trasmissione manuale, oggetto della prova, intercetta una quota di mercato che secondo Fiat rappresenta ancora la maggioranza nel segmento: il cambio manuale copre il 55% delle preferenze e l'alimentazione a benzina il 45% del totale.

Il quattro cilindri turbo da 1.2 litri eroga 100 Cv e 205 Nm di coppia, con sistema Start&Stop di serie. La vettura è omologata Euro 6e-bis e guidabile dai neopatentati. Sul fronte dell'infotainment, dall'allestimento Icon è presente un touchscreen da 10,25 pollici con Android Auto e Apple CarPlay, affiancato da una strumentazione digitale da 10 pollici. L'allestimento d'ingresso Pop si limita a un supporto per smartphone senza display centrale, mantenendo la sola strumentazione digitale. Lunga 3,99 metri, larga 1,76 metri e con un passo di 2,54 metri, la Grande Panda si colloca al confine tra il segmento A e il segmento B, con un'impostazione rialzata che la avvicina ai piccoli crossover urbani. Il bagagliaio dichiara una capacità di 412 litri, mentre le linee riprendono il tema squadrato della prima Panda, reinterpretato con superfici nette, passaruota in plastica lavorata e firma luminosa pixellata sui fari Led degli allestimenti superiori. La palette di tinte è dichiaratamente vivace: oltre al Bronzo Luna senza sovrapprezzo, sono disponibili Azzurro Acqua, Blu Lago, Giallo Limone, Nero Cinema, Bianco Gelato e il Rosso (RED), legato alla partnership di Fiat con l'omonima organizzazione benefica. Per il top di gamma La Prima, da luglio arrivano sei nuove combinazioni bicolore con tetto nero a contrasto, proposte a 950 euro.

La prova si è svolta su un tratto misto, in contesto urbano ed extraurbano. Il consumo rilevato si è attestato intorno ai 7 l/100 km, valore leggermente superiore a quelli dichiarati nel ciclo combinato Wltp. La Grande Panda Turbo 100 si configura come una vettura pensata per spostarsi da un punto all'altro senza pretese dinamiche particolari: il suo carattere è giocato sullo stile e in questo si fa riconoscere non solo dagli esterni, ma anche dagli interni, vivaci nei colori e nell'impostazione che restituiscono al posto di guida un'atmosfera allegra, distante dalla sobrietà di molte concorrenti del segmento. Sul piano della messa a punto, alcune vibrazioni si avvertono in marcia e la corsa della frizione risulta un po' lunga. In compenso l'impianto audio offre una resa di buon livello in abitacolo, sufficiente a mascherare i rumori di rotolamento e di origine meccanica.

La gamma a benzina Turbo 100 si articola su quattro allestimenti. Il Pop parte da 17.900 euro chiavi in mano e include frenata autonoma d'emergenza, riconoscimento dei segnali stradali, lane keeping assist e climatizzatore manuale. L'Icon, a 19.400 euro, aggiunge fari Led Pixel, touchscreen da 10,25 pollici, finestrini elettrici posteriori, sensori di parcheggio posteriori e cruise control. Il Business, a 20.650 euro, integra climatizzatore automatico, navigatore integrato, sensori di parcheggio anteriori, telecamera posteriore e doppia presa Usb-C posteriore. Al vertice il La Prima, a 22.400 euro, propone cerchi in lega da 17 pollici, vetri privacy, skid plate, barre tetto, specchietti ripiegabili elettricamente, plancia Signature e interni dedicati con volante soft-touch. A sostegno del lancio, Fiat propone l'allestimento Pop in promozione a 14.950 euro: 2.000 euro di sconto sono legati alla rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 4, ulteriori 950 euro sono subordinati alla sottoscrizione di un finanziamento Stellantis Financial Services Italia. L'offerta è valida per immatricolazioni entro il 27 maggio 2026.