Focus, l'estate delle emozioni. Ford lancia la 4^ generazione: scocca più rigida, peso ridotto, tanta sicurezza

NIZZA - La Ford Focus compie 20 anni e per, festeggiare questo importante avvenimento, si regala la quarta generazione di un’automobile che ha venduto 16 milioni di unità delle quali 7 in Europa e quasi un milione in Italia. Numeri che parlano di un successo consolidato nel tempo e che continuano a parlare di un’identità, di quella che certi modelli rappresentano per un marchio. E la Focus rappresenta per Ford sicuramente il concentrato delle sue migliori caratteristiche, almeno nel Vecchio Continente al quale la nuova nata è dedicata abbandonando il mercato nordamericano. Una Focus dunque meno globale, ma più europea che nasce sulla nuova piattaforma C2 dalla quale la casa di Dearborn si aspetta risparmi consistenti: almeno 4 miliardi di dollari in 5 anni grazie ad una riduzione dei costi di sviluppo del 20% e la possibilità di essere utilizzata su un numero maggiore di modelli. La nuova scocca ha il 33% di acciai al boro forgiati a caldo (il triplo rispetto a prima), è più rigida del 20%, ma più leggera contribuendo a ridurre il peso dell’intera vettura di 88 kg fattore che, insieme ad un cx aerodinamico di 0,273, permette di tagliare i consumi medi del 10%.



Uno stile efficiente dunque, ma anche più atletico e personale, frutto della matita italiana di Domenico Tonello che, per la prima volta su una Focus, ha messo le luci posteriori in orizzontale mantenendo praticamente identica la lunghezza (4.378 mm, +18). Cresce invece l’abitabilità, soprattutto quella posteriore dove le ginocchia hanno ben 81 mm in più, e un po’ anche la capacità del bagagliaio che va da 375 a 1.109 litri. La Station Wagon invece si allunga fino a 4.668 mm (+108) e il vano di carico raggiunge i 608-1.653 litri, al vertice della categoria, guadagnando anche il portellone elettrico. La plancia ha comandi meno numerosi e meglio disposti e la strumentazione rimane analogica, ma è completata dall’head-up display mentre il sistema Sync3 con schermo da 8 pollici ora permette, attraverso lo smartphone, di localizzare la vettura, aprire serrature e finestrini e persino avviarla a distanza. Non mancano Android Auto e Carplay, l’hot-spot per il wi-fi e altre comodità come la ricarica a induzione, la retrocamera a 180 gradi e il MyKey ulteriormente evoluto.

Ma è nella sicurezza che la Focus vuole fissare l’asticella per tutte le concorrenti con un sistema di guida autonoma di livello 2 denominato Ford Co-Pilot360 e servito da 2 telecamere, 3 radar e 12 sensori. Con le mani del guidatore sempre sul volante, la Focus regola automaticamente la velocità all’interno della corsia, arrestandosi e ripartendo da sola, anche tenendo conto dei limiti di velocità inoltre frena autonomamente se c’è rischio di tamponamento o di urtare pedoni e ciclisti. Immancabili l’allerta per l’angolo cieco e il traffico trasversale posteriore, in più arrivano i fari a matrice di led, il sistema di parcheggio totalmente automatico e l’evasive steering assist che aiuto il pilota ad evitare un ostacolo. Novità anche per i motori, tutti omologati secondo i nuovi standard WLTP. L’unica unità a benzina è il pluripremiato 3 cilindri mille da 100 cv o 125 cv, ora dotato del filtro antiparticolato e del sistema che disattiva un cilindro a basso regime. Due invece i diesel: 1.5 da 95 cv (3,5 litri/100 km pari a 91 g/km di CO2) o 120 cv e 2 litri da 150 cv, quest’ultimo con catalizzatore SCR e cambio automatico a 8 rapporti di serie, opzione disponibile anche per le altre due unità nelle loro varianti più potenti e che comporta una manopola al posto della leva e la comparsa delle levette dietro al volante.

Le sospensioni mantengono il Multi-Link posteriore solo per alcune versioni, ma possono avere gli ammortizzatori a controllo elettronico, inoltre l’assetto è più basso di 10 mm per le ST-Line e più alto di 30 mm per l’inedita Active, in arrivo con un look dal sapore offroad. La nuova Focus permette di selezionare tra 3 modalità di guida, in ogni caso convince per la tenuta di strada e soprattutto per il comfort, grazie soprattutto ad un silenziosità di marcia notevole in velocità.

Ben 6 saranno gli allestimenti disponibili (base, Plus, Business, Titanium, ST-Line e Vignale) con un prezzo di listino che parte da 20.000 euro (+1.000 per la Station Wagon) e la possibilità di avere uno sconto al lancio di 5.550 euro o di prenderla con la formula Idea Ford +Facile, che include la garanzia Fordprotect 7 anni, assicurazione per incendio, furto ed eventi speciali e 2 tagliandi di manutenzione ordinaria. Esempio: per una Plus 1.0 da 100 cv bastano 3.850 euro di anticipo e 159 euro per 36 mesi.