Ford Capri, il mito della muscle car all’europea rivive in un Suv coupé elettrico

VENEZIA – La Ford Capri è torna sulle strade europee, ma in una veste completamente diversa. Il mito che per anni ha rappresentato il sogno americano anche nel Vecchio Continente, si rinnova mantenendo lo spirito originario ma trasformandosi in un SUV coupé completamente elettrico. Un cambiamento che potrebbe sembrare un tradimento per i puristi, ma che si inserisce perfettamente nella strategia di Ford di riproporre icone del passato con una forte spinta verso la mobilità sostenibile.

Il debutto della prima Capri risale al 1969, in quegli anni il marchio dell’Ovale Blu cercava di conquistare il mercato europeo con una coupé ispirata alla Mustang, ma più adatta ai gusti e alle esigenze del Vecchio Continente. Il successo fu immediato e travolgente, con oltre 1,8 milioni di esemplari prodotti fino al 1986. Oggi la Capri rinasce nello stesso stabilimento di Colonia, che diede vita alla prima veste della coupé America, assieme all’Explorer con cui condivide la stessa piattaforma MEB, sviluppata in collaborazione con il Gruppo Volkswagen.

Lunga 4,63 metri, alta 1,63 metri e larga 1,87 metri, la Ford Capri sfoggia un design muscoloso e sportivo riprendendo alcuni dettagli stilistici dell’antenata. Il frontale, con i fari LED sdoppiati uniti dalla caratteristica fascia nera “dog bone”, omaggia la Capri 2600 RS del 1971. La silhouette da fastback è enfatizzata dal tetto sospeso, ottenuto grazie ai montanti anteriori neri, e dalla cornice dei finestrini posteriori a C, una firma inconfondibile del modello originale. Anche il posteriore richiama il passato, con il lunotto discendente e le luci sdoppiate che danno un senso di continuità con la tradizione.

L’abitacolo, seppur moderno e tecnologico, mantiene un’impostazione razionale e funzionale. Il sistema di infotainment Ford Sync Move, compatibile con gli smartphone, domina la plancia con il suo schermo touch verticale da 14,6“, inclinabile manualmente per migliorare la leggibilità e che nasconde anche un vano segreto. Sopra la plancia si trova, quasi sospeso, un raffinato sistema audio Bang & Olufsen, mentre lo spazio interno è stato ottimizzato per garantire il massimo comfort, oltre a numerosi vani portaoggetti.

Chi guida, oltre a impugnare il volante sportivo con la razza centrale che richiama lo stile della prima Capri, può fare affidamento sul quadro strumenti da 5” e un pratico head-up display. Non mancano sedili sportivi, con poggiatesta integrati, ben sagomati e contentitivi. Il passo di 2,76 metri permette, inoltre, una buona abitabilità anche ai passeggeri posteriori, senza sacrificare la capacità del bagagliaio che varia da un minimo di 572 litri fino a 1.510 litri con i sedili posteriori reclinati.

Tre le motorizzazioni disponibili, con altrettanti tagli di batterie. Si parte dalla Standard Range che adotta un motore da 125 Kw (170 Cv), che agisce solamente sulle ruote posteriori, abbinato a una batteria da 52 kWh in grado di assicurare un’autonomia di 393 km. Salendo troviamo la Extended Range con motore da 210 kW (286 Cv), trazione posteriore e batteria da 77 kWh, capace di percorrere fino a 627 km con una sola ricarica. Infine, per chi cerca le massime prestazioni, c’è la versione Extended Range AWD. Dotata di doppio motore da 340 CV e 679 Nm di coppia, la Capri scatta da 0 a 100 km/h in 5,3 secondi e offre fino a 592 km di autonomia grazie alla batteria da 79 kWh. Inoltre la ricarica rapida permette di passare dal 10 all’80% in appena 26 minuti, con una potenza massima di 185 kW.

Alla guida della versione quattro ruote motrici, la nuova Capri sorprende per agilità e dinamismo, nonostante il peso di 2.190 kg a vuoto. Il raggio di sterzata inferiore agli 11 metri e la precisa taratura delle sospensioni consentono di affrontare curve e cambi di direzione con disinvoltura. Anche nei tragitti autostradali, l’insonorizzazione dell’abitacolo e l’efficienza energetica garantiscono un viaggio confortevole e rilassato. Durante il primo contatto, su un percorso misto di circa 70 km, il consumo medio registrato è stato di 14,6 kWh per 100 km, un dato che conferma l’efficienza del sistema elettrico del SUV americano.

Disponibile già nelle concessionarie Ford, la nuova Capri è offerta con un prezzo di partenza di 42.750 Euro, per la Standard Range. Occorrono 51.500 Euro per la Extended Range RWD, mentre la quattro ruote motrici parte da 55.000 Euro. La Capri può essere acquistata anche con la formula IdeaFord a valore garantito, a partire da 37.750 Euro con un anticipo di 4.750 Euro e rate mensili di 365 Euro.