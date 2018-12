Ford Edge, arriva l'evoluzione del maxi Suv. Ricca dotazione tecnologica e motori più performanti

ÅRE – Certo, con le gomme chiodate anche guidare sulle strade ghiacciate è più facile. Ma la maneggevolezza e la “docilità” sui fondi più sdrucciolevoli e insidiosi della nuova Ford Edge, il Suv di taglia grande a trazione integrale dell'Ovale che misura 4,83 metri di lunghezza, è sorprendente. Soprattutto perché non è proprio basso (quasi 175 centimetri di altezza complessiva) e pesa comunque non meno di 2.030 chilogrammi. Stupisce anche perché si lascia addomesticare pure con l'elettronica disinserita.

Il lancio italiano del rinnovato modello commercializzato in Europa dal 2016 e già venduto nel Belpaese in più di 4.000 esemplari (oltre il 10% del totale dei volumi del Vecchio Continente) è stato fissato per febbraio con un prezzo che parte dei 50.400 euro della versione equipaggiata con l'aggiornato turbodiesel EcoBlue con cambio manuale da 2.0 litri, 190 cavalli e 400 Nm di coppia. La grande novità è costituita dal biturbo da 238 cavalli (impossibile scatenarli in Svezia sulle cui strade è stato difficile anche superare i 2.000 giri) da 500 Nm. Un'unità dall'erogazione rotonda e fluida abbinata alla trasmissione automatica a 8 marce con consumi dichiarati che scendono fino a 6,7 litri. Per questa variante il prezzo parte da 54.400 euro.

Esteticamente il modello non è stato rivoluzionato, ma aggiornato con i soliti interventi su gruppi ottici, fendinebbia, griglia e paraurti. Di sicuro Ford Edge non dimostra le dimensioni che ha, nel senso che esternamente appare più piccolo di quanto riveli la scheda tecnica. Internamente, però, è enorme e c'è spazio per tutti. Molto spazio, come conferma anche il bagagliaio la cui capacità oscilla fra i 602 ed i 1.847 litri.

Dal punto di vista tecnologico, il Suv di taglia grande beneficia di un gran numero di tecnologie in più, a cominciare dai sistemi del Ford Co-Pilot360: alcuni di serie, altri no. Che sono stati arricchiti con l'Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Lane Centering e Speed Sign Recognition, con l'evoluzione del Park Assist e con il Pre-Collision Assist che riconosce pedoni e ciclisti anche di notte. Per renne e alci, almeno in Svezia, è ancora suggerita una particolare attenzione al volante, soprattutto prima dell'alba e dopo il tramonto.

La connettività è garantita dal modem integrato e dall'hot spot wifi. Gli occupanti della Ford Edge possono collegare fino a 10 dispositivi. Gli allestimenti disponibili sono tre: Titanium, St-Line (2.500 euro in più) e Vignale (altri 6.500 euro aggiuntivi), che costituisce il top di gamma e costa 60.900. Con il tetto panoramico (optional da 1.500 euro) il Suv dell'Ovale Blu è “arioso” e grazie alla trazione integrale intelligente è anche sicuro. Diventa poi sicurissimo quando è abbinato a tutti gli Adas.