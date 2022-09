Ford F-150 Lightning, la prova della versione elettrica del pick-up più venduto al mondo

DETROIT – Il padre di tutti i pick-up - da sempre, ossia da quando si è cominciato a calcolare le immatricolazioni, il veicolo più venduto negli Stati Uniti - diventa elettrico e a doppia cabina. E si chiama Ford F-150 Lightning. Almeno per il momento non esistono piani per la sua importazione in Europa, dove l'Ovale Blu se la cava già bene con il Ranger ad alimentazione termica, ma Ford ha già fatto sapere di aver superato i 200.000 ordini.

A Dearborn, nei pressi del quartier generale del costruttore americano e a margine del North American International Auto Show (Naias) di Detroit, Il Messaggero ha guidato in anteprima il veicolo a zero emissioni. È disponibile nelle versioni da quasi 460 e quasi 590 cavalli, in ogni caso con 1.050 Nm di spaventosa coppia, che quando si accelera si avverte tutta. Ma proprio tutta, tanto da venire impietosamente sbattuti contro lo schienale: lo spunto da 0 a 100 orari avviene in poco più di 4 secondo, mentre la velocità massima sfiora i 180 orari. In base alla capacità della batteria, da 98 e 131 kWh netti, l'autonomia è compresa fra i 370 e i 515 chilometri nel più severo ciclo di omologazione americano.

Tra le ragioni che, almeno per ora, stanno trattenendo Ford dall'offrire il pick-up anche nel Vecchio Continente ci sono le dimensioni, ossia 5,92 metri di lunghezza, seppur con un passo di 3,70. Il peso a vuoto è importante: quasi 2.800 chilogrammi. Sulla base dei prezzi americani, i lcostruttore ricorda tuttavia che il costo annuale per il rifornimento è addirittura inferiore ai mille dollari (950) con un risparmio in termini di costi energetici di 1.750 nell'arco di cinque anni.

Per essere un truck ha interni confortevoli con rivestimenti piacevoli al tatto e le plastiche dure impiegate nella parte inferiore non infastidiscono perché l'F-150 Lightning è largo a sufficienza per non toccarle con le gambe. L'assetto non è di quelli fatti per assorbire al meglio le imperfezioni dell'asfalto, ma è di quelli che, in cambio, si fa apprezzare nel fuoristrada. Del resto anche l'altezza da terra permette di affrontare un po' di offroad: oltre 21 centimetri liberi. Proposto dalla nuova divisione Pro, quella dei veicoli commerciali, l'F-150 Lightning ha una portata di oltre 1.000 kg (885 per la variante con la batteria più potente).

Malgrado la sua stazza è anche silenzioso su strada e dispone di un schermo da 15,5 pollici coerente con le dimensioni del veicolo. In Europa sarebbe tutt'altro che un mezzo per tutti i giorni, ma lo è invece negli Stati Uniti: guidando lungo le strade a più carreggiate si capisce anche perché. Di quelli elettrici ancora non se ne vedono parcheggiati, ma davanti alle rimesse o lungo i vialetti di accesso alle file di case singole della zona del test drive ce ne sono molti alimentati da motori convenzionali. La conversione è solo una questione di tempo.