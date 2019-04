Focus Active, al volante della versione crossover. Ecco la best seller Ford con assetto rialzato

GARGNANO – La metamorfosi dell’auto. Evolve il mercato, cambia la macchina: la Ford Focus è l’esempio di come anche una familiare possa diventare Suv, o quasi. L’Ovale Blu, che ha già in gamma la EcoSport, la Kuga e la Edge, ha deciso di estendere l’offerta nel segmento in modo “improprio” con la nuova variante crossover del popolare modello. «È una scommessa», sintetizza il numero uno di Ford Italia Fabrizio Faltoni a proposito della decisione di affiancare i crossover sviluppati sulle architetture classiche ai Suv realizzati su piattaforme specifiche. La declinazione Active – già disponibile sia sulla Ka, modello sul quale ha ottenuto gradimento altissimo arrivando ad incidere per il 40% sui volumi complessivi (23 millimetri di altezza da terra in più), sia sulla Fiesta – corteggia senza tentennamenti quella fascia di clientela che apprezza i Suv. Si tratta di automobilisti che magari necessitano ancora di alcune funzionalità offerte dalla “classica” station wagon. Dai fuoristrada, la Focus Active eredita l’assetto rialzato: rispetto al modello dal quale deriva sono 30 millimetri in più. Con 16,3 centimetri di spazio libero da terra, al volante di questa vettura dell’Ovale Blu magari non ci si può avventurare nell’off road estremo, ma di sicuro certe buche di alcune strade impressionano molto meno.



Per utilizzi più “delicati”, la Focus Active dispone del Select Mode con due modalità di guida aggiuntive: una sviluppata per i terreni a bassa aderenza con una particolare regolazione del controllo della stabilità (Active) e l’altra per i percorsi sterrati e con una limitata attivazione del sistema anti-slittamento (Trail). Il comfort è sostanzialmente immutato (anche sul divano posteriore si continua a viaggiare comodi), la visibilità è eccellente e la dinamica di guida è praticamente invariata. Nemmeno a velocità sostenute le reazioni della macchina sono condizionati dalla nuova impostazione. Per distinguere la nuova variante non serve essere specialisti della Settimana Enigmistica: non solo monta una specifica griglia trapezoidale nera, ma anche le barre al tetto, i cerchi dedicati da 17”, i parafanghi distintivi ed il doppio scarico posteriore. La filiale nazionale del costruttore americano ha deciso di personalizzare ulteriormente i modelli destinati all’Italia adottando il nero per le calotte dei retrovisori esterni ed il tetto a contrasto. Un’opzione alla moda che in alcune regioni, quelle in cui il sole scalda di più, potrebbe non incontrare il gradimento del pubblico: nessun problema, fanno sapere da Ford, la Focus Active si può avere anche senza la doppia tinta, per la quale, però, in genere si paga extra. All’interno dell’abitacolo l’Ovale Blu offre di serie interni dedicati in tessuto, finiture blu ed elementi decorative e soglie battitacco “griffate” Active. Per la prima volta in Europa, sulla Focus viene integrato per lo Head-up display. La variante ispirata ai Suv è disponibile sia come berlina (che dovrebbe essere la più gettonata con il 60% dei volumi) sia come familiare. Il prezzo parte dai 24.750 euro della cinque porte (mille in più per la station wagon) equipaggiata con l’EcoBoost a 1.0 litri da 125 cavalli abbinato al cambio manuale a sei marce. Che è poi lo stesso prezzo della versione ST Line.

L’alternativa a gasolio è l’EcoBlue da 1.5 o 2.0 litri, rispettivamente da 120 e 150 cavalli, disponibile però per l’allestimento più tecnologico, l’Active Co-Pilot (2.500 euro in più), che include una serie di sistemi di assistenza basati su due telecamere, tre radar e dodici sensori. Tra le altre funzioni, il pacchetto include l’Adaptive Cruise Control con Stop&Go, lo Speed Sign Recognition ed il Lane-Centring. La declinazione Active Co-Pilot è offerta con la sola trasmissione automatica e-Shifter a otto rapporti. Oltre ai fari intelligenti, la Co-Pilot assicura anche l’assistenza al parcheggio, in parallelo e perpendicolare. Oltre che con la variante Active, l’Ovale Blu viene incontro alla domanda dei clienti anche con un’altra soluzione: la FordPass Connect. Che è poi il modem integrato grazie al quale la vettura è sempre connessa. L’apparecchio consente di collegare fino a dieci dispositivi mobili. Grazie alla relativa applicazione, il sistema aiuta tra le altre cose anche a ritrovare l’auto nei parcheggi, a capire le condizioni dell’auto, se cioè necessita di manutenzione, e consente l’accesso da remoto alla vettura. La Focus Active dispone anche della ricarica senza fili e monta il sistema di infotainment Sync 3 con schermo tattile da 8 pollici. Poiché l’utilizzo sta prendendo il sopravvento sulla proprietà pura e semplice, l’Ovale Blu ha deciso di proporre il modello anche con una formula più flessibile, la soluzione IdeaFord, a partire da 289 euro al mese e senza anticipo. Aggiungendo qualche decina euro si possono estendere la garanzia (fino a 7 anni) o includere 3 interventi di manutenzione ordinaria.