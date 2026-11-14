LABICO - A un anno dal debutto nel mercato italiano, Geely amplia la sua gamma puntando in alto. Con la Monjaro EM-i, la Casa cinese prova a conquistare il pubblico europeo con il suo Suv di segmento D. Lunga 4,8 metri, la nuova ammiraglia del marchio asiatico abbina un sistema ibrido plug-in a una dotazione particolarmente ricca, senza trascurare il piacere di guida. Un progetto che guarda soprattutto alle lunghe percorrenze e alla comodità quotidiana, come abbiamo avuto modo di apprezzare durante la prova sulle strade del Lazio.

Il design interpreta con equilibrio le proporzioni importanti della vettura. Il frontale è dominato da una grande calandra verticale con listelli cromati, affiancata da gruppi ottici a LED dal disegno moderno. Le fiancate presentano superfici pulite e passaruota pronunciati, mentre al posteriore spicca una sottile firma luminosa che attraversa orizzontalmente la carrozzeria. Nel complesso, la Monjaro trasmette una presenza elegante e imponente, con uno stile che richiama alcuni canoni estetici europei, in particolare quelli della scuola scandinava.

L'impostazione dell'abitacolo conferma questa attenzione alla qualità percepita. I materiali morbidi al tatto e gli assemblaggi restituiscono una sensazione di solidità, mentre la plancia è dominata dallo schermo centrale da 15,4 pollici, affiancato dalla strumentazione digitale da 12,3 pollici e dall'Head-Up Display. Il sistema multimediale Flyme Auto supporta Apple CarPlay e Android Auto wireless. Particolarmente curata anche la componente audio, affidata all'impianto Flyme Sound da 1.000 watt e 16 altoparlanti.

A bordo lo spazio non manca. Il passo di 2,85 metri permette di accogliere comodamente anche i passeggeri posteriori. Il bagagliaio offre 633 litri di capacità, che diventano 2.183 abbattendo gli schienali dei sedili posteriori. Attenzione particolare è stata riservata anche all'insonorizzazione, grazie ai cristalli anteriori stratificati e ai materiali fonoassorbenti che rivestono circa l'89% dell'abitacolo.

Sotto il cofano trova posto il sistema EM-i Super Hybrid, che abbina un quattro cilindri 1.5 turbo a benzina a una trasmissione automatica 3DHT a tre rapporti. La gamma si articola in due configurazioni. La Max a trazione anteriore sviluppa 273 cv e 544 Nm, grazie a una batteria LFP da 18,4 kWh, mentre la più potente Ultra adotta un secondo motore elettrico sull'asse posteriore, raggiungendo 334 cv e 667 Nm. Quest'ultima, forte della trazione integrale intelligente e-AWD, scatta da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. L'accumulatore sale a 29,8 kWh, consentendo di percorrere fino a 116 chilometri in modalità elettrica. La ricarica rapida in corrente continua arriva a 78 kW, permettendo di passare dal 30 all'80% in 15 minuti.

La particolarità del sistema è rappresentata dalla trasmissione a tre rapporti, che permette di alternare il funzionamento in serie e in parallelo. A basse velocità il motore termico lavora principalmente da generatore, lasciando alla componente elettrica il compito di muovere le ruote. Quando aumentano l'andatura e la richiesta di potenza, invece, il quattro cilindri può intervenire direttamente nella trazione, lavorando insieme all'unità elettrica.

Su strada la Monjaro mette subito in evidenza la propria vocazione al comfort. Durante la presa di contatto nei dintorni di Labico abbiamo apprezzato la fluidità dell'erogazione e la capacità di assorbire le irregolarità dell'asfalto, con un assetto che privilegia la morbidezza senza trasmettere una sensazione di eccessiva cedevolezza. La vettura invita a mantenere un'andatura rilassata, assecondando la propria indole da viaggiatrice.

Merita comunque attenzione il sistema di sospensioni CDC, disponibile sulla versione Ultra, che regola continuamente lo smorzamento in base alle condizioni del fondo stradale, con tempi di risposta di appena 20 millisecondi. Tre le tarature selezionabili, Comfort, Standard e Sport, mentre le modalità di guida complessive sono sei. Una soluzione pensata per conciliare comfort sulle lunghe distanze e maggiore controllo nei tratti guidati.

La Geely Monjaro EM-i arriverà nelle concessionarie italiane all'inizio del 2027. Il listino parte da 41.900 euro per la Max a trazione anteriore, mentre la più completa Ultra AWD è proposta da 44.900 euro. Una politica commerciale aggressiva per un Suv che punta a ritagliarsi uno spazio importante nel segmento, facendo leva su dimensioni generose, tecnologia e una dotazione da categoria superiore.