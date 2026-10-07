Genesis GV60 Magma: 650 cv pronti a scalpitare, quando l’elettrico diventa emozionante

LE CASTELLET - Siamo al cospetto di una di quelle auto che faranno discutere gli appassionati: 650 cv, trazione integrale, 3,4 secondi per passare da 0 a 100 km/h e, soprattutto, un cambio a doppia frizione virtuale accompagnato dal sound di un motore V6. La Genesis GV60 Magma è la prima vettura del marchio coreano sviluppata espressamente per le alte prestazioni e rappresenta anche il debutto su strada della filosofia Magma, destinata a caratterizzare le future sportive del brand. Sotto la carrozzeria più aggressiva resta la piattaforma E-GMP a 800 Volt, ma praticamente ogni elemento coinvolto nella dinamica è stato rivisto per trasformare la GV60 in una vettura capace di divertire senza rinunciare al comfort che ci si aspetta da una Genesis.

Già a colpo d’occhio la Magma prende le distanze dalla GV60 standard. La carrozzeria è più bassa di 20 millimetri e la carreggiata cresce di 10 millimetri, mentre il nuovo frontale introduce prese d’aria più ampie e soluzioni aerodinamiche funzionali al raffreddamento. Al posteriore spicca invece il grande spoiler, affiancato da minigonne e dettagli in nero. I cerchi forgiati da 21 pollici, abbinati ai Pirelli P Zero, lasciano intravedere le pinze Magma Orange e i dischi anteriori da 400 millimetri. Secondo Genesis, ogni modifica aerodinamica è stata studiata per ridurre la resistenza e migliorare la stabilità alle velocità elevate.

L’ambiente interno segue la stessa filosofia. I rivestimenti scamosciati, le cuciture arancioni e i sedili a guscio regolabili elettricamente su dieci vie danno alla GV60 Magma un’impronta decisamente più sportiva, senza sacrificare la qualità tipica costruttiva. La posizione di guida è raccolta ma non estrema e i fianchi dei sedili riescono a sostenere bene il corpo quando il ritmo aumenta mantenendo, però, un livello di comfort sufficiente anche nei trasferimenti più lunghi. Davanti al guidatore il grande display da 27 pollici cambia grafica quando si selezionano le modalità più sportive, trasformandosi in una sorta di cruscotto da automobile da corsa con contagiri centrale, temperature di batteria e motori, indicatore delle forze G e informazioni sul Boost.

È però quando si preme il pulsante Magma sul volante che la GV60 cambia radicalmente personalità. Le modalità Range, Comfort e Sport vengono affiancate da GT e Sprint. La prima interpreta il concetto di gran turismo, mantenendo un comportamento rilassato e una risposta progressiva dell’acceleratore, mentre la seconda porta motore, sterzo, sospensioni ed e-LSD sulle impostazioni più aggressive. La differenza si avverte immediatamente: la risposta del pedale diventa più pronta e il corpo vettura appare più sostenuto, permettendo di sfruttare con maggiore decisione i 650 cv disponibili nella modalità Boost.

La spinta è quella che ci si aspetta da un’elettrica ad alte prestazioni, ma con una caratteristica interessante. I due motori elettrici sviluppano normalmente 447 kW, pari a 609 cv, mentre la funzione Magma Boost aggiunge per 15 secondi 30 kW e 50 Nm, portando il sistema a 478 kW, vale a dire 650 cv e 790 Nm di coppia. Il risultato è un’accelerazione da 0 a 100 km/h bruciata in 3,4 secondi, con 0-200 km/h in 10,9 secondi e una velocità massima di 264 km/h.

La peculiarità della GV60 Magma, tuttavia, non sta soltanto nei numeri. Genesis ha lavorato soprattutto sulla maniera con cui questa potenza viene trasmessa a terra. Il torque vectoring gestisce continuamente la distribuzione della coppia fra i due assi, mentre il differenziale elettronico a slittamento limitato posteriore contribuisce a mantenere la vettura composta e a migliorare la rotazione in ingresso curva. A seconda delle condizioni, il sistema può trasferire fino al 65% della coppia disponibile sull’asse anteriore o posteriore.

Tra le curve del circuito di Le Castellet, la GV60 Magma sorprende proprio per la naturalezza con cui riesce a gestire una massa comunque importante. Lo sterzo è più consistente rispetto alla GV60 normale e l’assetto, pur rigido, non diventa mai inutilmente nervoso. Il lavoro sulle sospensioni elettroniche e sulla geometria ha prodotto una vettura precisa, con un avantreno pronto a seguire gli input e un retrotreno che nelle modalità più sportive contribuisce alla rotazione. Il peso resta percepibile quando si forza il ritmo, ma non impedisce alla Genesis di cambiare direzione con rapidità e, soprattutto, con grande prevedibilità.

La base tecnica è stata profondamente modificata. Genesis ha abbassato il centro di rollio, aumentato l’avancorsa e irrigidito la scocca, intervenendo anche su bracci, portamozzi e boccole. Il risultato è un incremento del carico verticale sugli pneumatici e delle forze laterali disponibili in curva. Anche il comfort beneficia del lavoro sulle sospensioni: nella modalità GT la Magma riesce infatti a trasformarsi in una gran turismo silenziosa e stabile, qualità che resta uno dei suoi punti di forza.

E poi c’è il Virtual Gear Shift, probabilmente l’elemento più curioso dell’intero progetto. La GV60 Magma non ha un cambio tradizionale, ma simula gli otto rapporti di una trasmissione a doppia frizione attraverso variazioni della coppia, del regime virtuale e del sound. Le palette al volante permettono di comandare le cambiate e, quando si raggiunge il limitatore virtuale, il sistema riproduce persino il comportamento di un motore termico. L’effetto è sorprendentemente convincente e, soprattutto in pista, offre un riferimento acustico e sensoriale che rende più intuitiva la gestione dell’accelerazione.

Lo stesso discorso vale per l’e-ASD+, che propone due differenti paesaggi sonori. Uno ha un carattere elettrico e futuristico, mentre l’altro riproduce l’acustica di un V6 ad alti regimi, fino a 9.000 giri/min. È una scelta destinata inevitabilmente a dividere, perché la GV60 Magma è una vettura elettrica che ricrea volutamente alcune delle sensazioni tipiche di una sportiva endotermica. Ma, al di là dei gusti personali, il sistema è ben integrato nella guida e contribuisce a rendere più leggibile quello che sta accadendo sotto il piede destro.

Non manca nemmeno la modalità Drift, che sfrutta l’e-LSD e una specifica gestione della coppia per privilegiare il retrotreno e rendere più semplice mantenere il sovrasterzo. È una funzione che racconta bene quanto lontano Genesis abbia voluto spingersi con questa vettura: la Magma non è semplicemente una GV60 più potente, ma un modello nel quale elettronica, telaio e software sono stati sviluppati insieme per offrire un comportamento sportivo vero.

A fronte di tutto questo, la Genesis non ha dimenticato l’utilizzo quotidiano. La batteria da 84 kWh garantisce 425 km di autonomia nel ciclo WLTP e, grazie all’architettura a 800 Volt, permette di passare dal 10 all’80% in 18 minuti utilizzando una colonnina da 350 kW. Il bagagliaio arriva a 670 litri con i sedili posteriori in posizione e a 1.440 litri abbattendoli, mentre l’abitacolo offre spazio sufficiente per cinque persone.

Anche sul fronte della frenata la Magma non si limita a montare componenti più grandi. I dischi anteriori da 400 millimetri e le pinze monoblocco lavorano insieme alla frenata rigenerativa sui due assi e a una gestione specifica dell’ABS. Da 100 km/h la vettura si arresta in 33,8 metri. Il guidatore può inoltre modificare la sensibilità del pedale, scegliendo una risposta più morbida nell’utilizzo quotidiano oppure più immediata in modalità Sport.

La Genesis GV60 Magma è quindi una sportiva particolare, forse ancora più interessante proprio perché non cerca di imitare una coupé tradizionale. Rimane un crossover elettrico premium, confortevole e silenzioso quando serve, ma all’occorrenza sa trasformarsi in una macchina capace di accelerazioni brutali e di una guida sorprendentemente coinvolgente.

Il suo vero punto di forza non sono i 650 cv in sé, ormai un numero non più così sorprendente nel mondo delle elettriche, quanto il modo in cui Genesis è riuscita a costruire intorno a quella potenza un’esperienza di guida completa. Offerta da 88.400 euro, la GV60 Magma presenta una dotazione di serie particolarmente ricca che comprende anche cinque anni di garanzia e cinque anni di assistenza.