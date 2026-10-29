Genesis GV60 Magma: quando l’elettrico accende le emozioni: 650 cv, scatto 0-100 km/h in solo 3,4"

LE CASTELLET - Ci sono automobili che si raccontano attraverso i numeri e altre che bisogna vivere per comprenderle davvero. Perché 650 cv, 790 Nm di coppia e uno scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,4 secondi sono dati capaci di impressionare, ma bisogna salire a bordo e premere l’acceleratore per capire fino in fondo la Genesis GV60 Magma. Sotto le sembianze da Suv sportivo elettrico si cela tutta la tecnologia del marchio coreano premium del gruppo Hyundai.

Il teatro ideale per questo primo incontro è il circuito di Le Castellet, nel cuore della Provenza, dove Genesis ha la sua divisione sportiva Magma che da quest’anno prende parte al Mondiale Endurance con due Hypercar. La GV60 Magma rappresenta il primo capitolo di questa nuova sfida, già da ferma la crossover coreana trasmette un carattere diverso rispetto alla versione standard. La carrozzeria ribassata di 20 millimetri, le carreggiate allargate, le prese d'aria maggiorate e il grande spoiler posteriore raccontano il lavoro fatto per realizzare una vettura in grado di trasmettere emozioni.

I cerchi da 21 pollici, le pinze freno arancioni e i dettagli in nero completano un insieme muscoloso, reso ancora più scenografico dalla tinta Magma Orange. Nell'abitacolo, i rivestimenti scamosciati, le cuciture a contrasto e i sedili avvolgenti convivono con materiali raffinati e una qualità costruttiva di alto livello. Il display da 27 pollici, oltre a gestire l’infotainment, offre anche grafiche dedicate alla guida più sportiva, con informazioni sulle forze G e sulle temperature di batteria e motori.

È però quando le ruote iniziano a girare che la GV60 Magma rivela la propria personalità. La piattaforma elettrica E-GMP a 800 Volt è stata ottimizza intervenendo sulla taratura delle sospensioni elettroniche, sulle geometrie del telaio e sulla gestione della coppia. Il risultato è una vettura precisa e sorprendentemente naturale fra le curve. Lo sterzo acquista consistenza, l'avantreno risponde con prontezza e il retrotreno accompagna la traiettoria aiutando a chiudere le linee quando si alza il ritmo.

Gli oltre 2.200 chilogrammi non possono scomparire per magia e nei cambi di direzione più rapidi la massa si fa sentire. Eppure la trazione integrale e il differenziale autobloccante elettronico posteriore lavorano con efficacia rendendo la vettura equilibrata e prevedibile. Anche la frenata convince, grazie ai dischi anteriori da 400 millimetri e alle pinze monoblocco.

La vera scarica di adrenalina arriva attivando il Magma Boost. Per 15 secondi i due motori elettrici raggiungono i 478 kW, equivalenti a 650 cv, e 790 Nm di coppia. La spinta è immediata e poderosa: basta affondare il piede destro per ritrovarsi proiettati in avanti, con un'accelerazione che mette a dura prova la capacità di assimilare ciò che accade.

Ma in Genesis hanno capito che la velocità, da sola, non basta a costruire un legame emotivo con chi ama guidare. Da qui nasce il Virtual Gear Shift, il sistema che simula un cambio a doppia frizione con otto rapporti azionabile attraverso le palette al volante. La coppia viene modulata durante le cambiate, mentre il sistema audio riproduce il suono di un motore V6, con variazioni di regime, scalate e limitatore virtuale. Una soluzione destinata a dividere: per alcuni è un artificio superfluo, per altri un modo per ritrovare riferimenti familiari e rendere più coinvolgente la guida.

Proprio sul circuito di Le Castellet, la simulazione delle cambiate contribuisce a rendere più intuitiva la gestione della spinta e aumenta le sensazioni di stare al volante di una vettura sportiva. La modalità Drift, inoltre, privilegia il retrotreno per facilitare i sovrasterzi di potenza. Tra una curva affrontata con precisione, una derapata e un rettilineo divorato in pochi istanti, la crossover coreana esplora un nuovo modo di vivere la passione per l'automobile.

Terminato il divertimento in pista, la GV60 Magma ritrova la propria anima da gran turismo. Selezionando Comfort o GT, la risposta dell'acceleratore diventa progressiva, l'abitacolo torna silenzioso e le sospensioni permettono di affrontare i viaggi senza rinunciare al comfort. È questa doppia personalità a renderla interessante: non soltanto un'elettrica capace di prestazioni da supercar, ma una vettura che prova a conciliare emozioni e quotidianità.

La batteria da 84 kWh promette fino a 425 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP e supporta la ricarica rapida, con un passaggio dal 10 all'80% in 18 minuti. L'autonomia è destinata a diminuire sensibilmente quando si sfruttano con frequenza i 650 cv, ma la Magma conserva una versatilità che va oltre l'utilizzo in pista. Il prezzo di 88.400 euro la colloca inevitabilmente in una nicchia, dove dovrà conquistare spazio accanto alle sportive premium più affermate.