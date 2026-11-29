BARCELLONA Tre come le chiese simbolo della città spagnola, la Sagrada Familia, Santa Eulalia e Santa Maria del Mar, il numero perfetto torna anche nella nuova Mercedes-Benz GLA. Giunto alla terza generazione, il Suv della Casa di Stoccarda si rinnova seguendo il nuovo corso inaugurato un anno fa con la CLA. La GLA presenta un taglio netto con il passato, perché le novità non sono solamente estetiche ma anche meccaniche, a partire dalle motorizzazioni ora completamente elettrificate. Il salto generazionale è evidente fin dalle dimensioni, ora più generose. La nuova GLA raggiunge i 4,75 metri di lunghezza, 14 centimetri in più rispetto al modello precedente, mentre il passo cresce di 6 centimetri arrivando a quota 2,79 metri, a tutto vantaggio dell’abitabilità a bordo. L’altezza scende invece di 20 millimetri, fermandosi a 1,61 metri, e contribuisce a rendere la linea più slanciata. Le superfici scolpite e i passaruota pronunciati, dove fanno bella mostra i cerchi da 18 a 20 pollici, ne rafforzano l’impronta muscolosa.

A distinguere le versioni elettriche è sicuramente il frontale. Qui troviamo la griglia illuminata, caratterizzata da 608 punti luminosi e 158 micro-LED, affiancata dalla Stella retroilluminata. Le varianti ibride avranno invece una calandra con 150 stelle cromate. Anche la firma luminosa dei fari riprende il motivo della Stella, mentre il tetto digrada dolcemente verso il lunotto inclinato, dando slancio alla vista laterale. Oltre che per lo spoiler, il posteriore si distingue per i gruppi ottici orizzontali e un diffusore che le conferisce un aspetto sportivo. L’ambiente interno è stato ripensato.

Oltre al maggior spazio disponibile per gli occupanti, Il bagagliaio offre 410 litri, che diventano 1.400 reclinando i sedili posteriori, inoltre sotto il cofano anteriore trova posto un vano da 107 litri. Salendo a bordo si nota un ambiente luminoso, grazie al tetto panoramico di serie. A richiesta è disponibile il sistema Sky Control, che permette di regolare elettronicamente la trasparenza del vetro trasformando il tetto in una costellazione di 172 stelle luminose. La plancia ospita il nuovo MBUX Superscreen, che riunisce sotto un’unica superficie vetrata la strumentazione da 10,25 pollici, il touch screen da 14 pollici e, a richiesta, un ulteriore schermo per il passeggero anteriore.

Oltre alle innumerevoli funzioni, il sistema operativo MB.OS sfrutta le tecnologie di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini per garantire una risposta efficace e accurata migliorando l’interazione tra uomo e vettura. Al lancio la gamma elettrica si articola su tre livelli. La GLA 200 Electric eroga 165 kW, pari a 224 cv, ed è abbinata a una batteria LFP da 58 kWh. La 250+ Electric sale a 272 cv e, grazie all’accumulatore NMC da 85 kWh, dichiara un’autonomia fino a 657 chilometri.

Al vertice si posiziona la 350 4MATIC Electric, spinta da due motori che assicurano la trazione integrale e 354 cv complessivi, per uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi. È proprio al volante di quest’ultima, lasciati alle spalle la Rambla e il traffico di Barcellona, che la nuova GLA mostra il proprio carattere. Il percorso si snoda tra curve e continui cambi di pendenza sulle colline catalane. L’assetto si rivela uno dei punti di forza, il Suv resta sempre composto, con un rollio contenuto anche quando si aumenta il ritmo. La taratura delle sospensioni assorbe con efficacia le irregolarità dell’asfalto senza risultare cedevoli, mentre lo sterzo si rivela diretto e comunicativo.

Anche nei tratti più tortuosi la GLA si mostra a proprio agio. Inoltre se le modalità Eco e Comfort privilegiano efficienza e fluidità, selezionando Sport i due motori elettrici esprimono tutta la loro spinta: i 354 cv sono pronti a intervenire e la trazione integrale consente di scaricare a terra la potenza con progressività, anche in uscita dalle curve più strette. A completare il pacchetto tecnico c’è l’architettura a 800 Volt. In corrente continua la potenza di ricarica arriva a 320 kW, consentendo di recuperare fino a 270 chilometri di autonomia in soli dieci minuti. In corrente alternata si raggiungono invece 22 kW.

La nostra prova si conclude nella cittadina di Stiges, affacciata sul Mediterraneo. Il silenzio della Mercedes GLA ci accompagna lungo la costa catalana, mentre il placido sole autunnale tramonta all’orizzonte. Dopo oltre 150 chilometri percorsi, il consumo medio registrato è di 15,8 kWh/100 km, non lontano da quanto dichiarato dalla Casa tedesca. Già disponibile, la Mercedes GLA elettrica è offerta a partire da 46.972 euro. Nella prima parte del 2027 la gamma sarà completata dalle varianti ibride. Il sistema abbinerà un quattro cilindri turbo benzina 1.5 a un’unità elettrica da 22 kW integrata nel cambio automatico doppia frizione a otto rapporti, alimentata da una batteria agli ioni di litio da 1,3 kWh. La terza generazione della GLA cambia dunque passo: più spaziosa e digitale, il Suv della Stella punta a fare dell’elettrificazione il proprio tratto distintivo.