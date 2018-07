Honda CR-V, nuovi motori e comfort di guida molto elevato. Nel 2019 la versione ibrida

KITZBÜHEL – Il “miracolo” degli ingegneri di Honda è stato quello di ricavare due posti in più da una macchina rimasta uguale nella lunghezza esterna (4,605 metri) e con un passo maggiorato di appena 30 millimetri. Il nuovo CR-V, che dal 2012 è il Suv più venduto al mondo, debutta in autunno con il suo nuovo motore turbo a benzina da 1.5 litri offerto con 173 cavalli con il cambio manuale (due o quattro ruote motrici) o con 193 con la trasmissione automatica Cvt e la trazione integrale. Con il 2019 arriverà anche la prima variante ibrida. Dalla gamma sparisce la motorizzazione a gasolio.



La soluzione con la terza fila di sedili è un'esclusiva delle versioni all wheel drive a benzina. L'altezza libera dal suolo è cresciuta fino ai 201 millimetri (3,5 centimetri in più) dei modelli a trazione integrale (per i modelli a due ruote motrici si ferma a 191). Honda presenta il nuovo CR-V come il “veicolo più efficiente della categoria” grazie ad una serie di soluzioni ottimizzate. Che vanno dalla sovralimentazione specifica alla griglia attiva (Active Shutter Grill) che migliora l'aerodinamica fino ai rivestimenti sotto il pavimento che agevola il flusso dell'aria.

Dal punto di vista della sicurezza, il costruttore giapponese conta di ottenere le cinque stelle EuroNcap e offre di serie il pacchetto Honda Sensing. La filosofia “sicurezza per tutti” include anche la riduzione dell'ingombro dei montanti di un centimetro e l'aumento della superficie visibile dal conducente sopra il cofano di 60 millimetri. Il telaio è stato realizzato per il 36% con acciai ad alta resistenza che hanno aumentato la rigidità del Suv (3% di peso in meno) assicurando una migliore distribuzione della forza in caso di impatto. La percezione è quella di un'auto ancora più stabile, anche ad andature elevate (ma in Austria è preferibile evitare di correre troppo, anche se i modelli in prova hanno la targa tedesca), e di una frenata assolutamente sicura e affidabile. Fra i grandi miglioramenti c'è il comfort di guida, inteso anche come silenziosità a bordo.

Con il nuovo turbo Vtec da 1.5 litri, Honda manda in pensione il 2.0 litri da 155 cavalli e si congeda dal diesel da 1.6 litri. L'aumentata potenza di entrambe le declinazione conferisce una “marcia in più” al CR-V con i suoi 243 e 220 Nm di coppia. I consumi dichiarati oscillano fra i 6,3 l/100 km della variante a trazione anteriore con cambio manuale ai 7,1 di quella a quattro ruote motrici con trasmissione Cvt (6,6 per la versione con il cambio manuale).

Ripiegando la seconda e la terza fila di sedili, il Suv offre un vano di carico completamente piatto con una lunghezza di 1,8 metri: quasi un letto matrimoniale. Con i divani in posizione normale il bagagliaio ha una capacità che passa dai 150 litri del modello a 7 posti fino ai 561 di quello a 5. A chi vuole restare sempre connesso, Honda offre l'integrazione con i sistemi Apple CarPlay e Android Auto. Due schermi – uno dietro il volante e l'altro nel cruscotto – consentono a chi guida di aver la situazione sotto controllo, aiutandosi eventualmente anche lo Head-Up display. Per la prima volta viene offerto anche il portellone a comando elettronico con una funzione per programma l'altezza dell'apertura. Il prezzo d'attacco sarà di 29.000 euro (Comfort a trazione anteriore). Per il top di gamma serviranno attorno ai 42.000 euro. Il “porte aperte” è già stato messo in calendario per il 20 e 21 ottobre.