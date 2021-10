Honda HR-V, al volante del Suv compatto full-hybrid. Look rinnovato, tanto spazio e dinamica di guida eccellente

HANAU - Tutta nuova la terza generazione del Suv compatto Honda HR-V. Stesse dimensioni (4,36 metri di lunghezza) e uno stile inedito, specie nel frontale con la grande griglia di varie colorazioni. La tendenza al coupé è rimasta, accentuata dalla conformazione del tetto che si abbassa sul posteriore.

Soprattutto, HR-V offre ora una tecnologia full-hybrid, con rigenerazione automatica della batteria che si ricarica in viaggio e in frenata. Il sistema propulsivo prevede un motore 1.5 benzina i-Vtec a ciclo Atkinson abbinato a due unità elettriche (una con funzioni di generatore per la batteria da 60 celle) e una per la propulsione attraverso le ruote anteriori. Rispetto alla Jazz, la potenza di sistema è aumentata a 131 Cv e 253 Nm. Per sfruttare al meglio la modalità il più possibile elettrica, il sistema di controllo elettronico alterna automaticamente tre modalità di alimentazione (Ev Drive, Hybrid Drive e Engine) per garantire sempre la condizione ideale senza penalizzare le prestazioni. L'intelligenza artificiale del sistema individua costantemente la formula più efficiente.

A fronte di una buona elasticità di marcia, il risultato è eccellente:: emissioni di CO2 di 122 g/km e un consumo di benzina limitato a 5,4 litri per 100 km con accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi. Reattivo il nuovo cambio automatico e-CVT a controllo elettrico, un'evoluzione della tradizionale trasmissione meccanica. Migliorata anche la dinamica di guida grazie agli interventi sulla rigidità della scocca, le sospensioni e lo sterzo.

Tra le qualità più apprezzabili, la spaziosità degli interni (nuovi anche loro) facilitati dalla posizione centrale del serbatoio e la possibilità di ospitare carichi ingombranti, fino a 1,9 metri di lunghezza. I sedili Magic si possono abbattere o sollevare a seconda dello spazio di carico richiesto.Pratico il portellone elettrico che si aziona anche con il piede.

Tre gli allestimenti (Elegance, Advance e Advance Style) già molto ricchi fin dalla versione d'ingresso che ha di serie sistemi di assistenza alla guida di livello 2. L'infotainement si basa sull'interfaccia HMI, con il display touch alto in plancia, comodo da raggiungere e facile da maneggiare. Connessione garantita dall'hotspot wi-fi integrato e dall'app My Honda per portare in macchina tutti i contenuti dello smartphone.

I numerosi sistemi attivi sono governati dal sistema "Honda sensing" e c'è davvero tutto: dal controllo predittivo della velocità di crociera (che mantiene la distanza alle piccole velocità) alla frenata d'emergenza capace di rilevare anche pedoni e ciclisti "nascosti" o veicoli in avvicinamento nelle curve; dai fari a Led automatici al lettore di segnali stradali, al mantenimento corsia. La telecamera anteriore quadrangolare è integrata da 4 sensori (altri 4 sono nel posteriore) preziosi per individuale ostacoli vicini. Il regolatore automatico controlla in discesa la velocità impostata fino a 20 km/h.

Il nuovo HR-V, già ordinabile ma in concessionaria da febbraio 2022, ha un listino da 30.900 euro (Elegance) a 35.900 euro (Advanced Style) però viene proposto in fase di lancio a partire da 26.400 euro grazie ai 4.500 euro di Hybrid Bonus Honda e agli incentivi in caso di rottamazione. Nell'offerta è incluso il Privilege Pack con 8 anni di garanzia e 3 tagliandi di manutenzione gratuiti.