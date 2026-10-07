Hyundai, al volante della Ioniq 3. Una nuova pagina nel settore delle compatte: al top tecnologia e qualità

Con Ioniq 3, Hyundai entra in un nuovo territorio con il suo primo B-Suv elettrico, pensato per conquistare un segmento sempre più importante sul mercato italiano, con un listino che parte da 29.900 euro e arriva a 44.700 euro per la N Line Launch Edition. Prodotta in Turchia e sviluppata su un'architettura a 400 Volt, Ioniq 3 si distingue per un design originale, chiaramente ispirato alla Concept Three presentata lo scorso anno all'IAA di Monaco di Baviera. Le forme sono caratterizzate da superfici scolpite e da un frontale pulito, mentre nella parte posteriore spicca il particolare doppio lunotto, che durante la guida limita leggermente la visuale.

Con una lunghezza di 4,155 metri e un passo di 2.680 mm, la vettura punta a offrire dimensioni esterne contenute senza rinunciare allo spazio interno. A bordo trovano posto fino a cinque persone, anche se il divano posteriore risulta più adatto a quattro adulti nei viaggi più lunghi. Il bagagliaio offre 441 litri di capacità, che diventano 1.213 abbattendo gli schienali posteriori, mentre il doppio piano di carico consente di sfruttare meglio il vano e di sistemare anche i cavi per la ricarica.

L'abitacolo propone una buona qualità percepita per il segmento di appartenenza e un ampia adozione di componenti riciclate e di origine biologica, numerosi i vani portaoggetti ed è presente la ricarica wireless per lo smartphone. Debutta inoltre su un modello europeo il sistema multimediale Pleos basato su Android Automotive OS, con strumentazione digitale da 9,9 pollici e display centrale da 12,9 o 14,6 pollici. La gamma comprende una batteria da 42 kWh abbinata a un motore da 147 CV, con circa 340 km di autonomia dichiarata, e una batteria da 61 kWh associata a un propulsore da 135 CV, capace di arrivare fino a 497 km.

Nel corso della prova abbiamo guidato la versione da 147 CV, che si è fatta apprezzare soprattutto per la brillantezza dello spunto: lo 0-100 km/h viene completato in 8,7 secondi e la risposta del motore è immediata, con un'accelerazione che restituisce una sensazione di buona vivacità. Il percorso affrontato nell'entroterra romagnolo non è stato sufficiente per valutare con precisione i consumi reali, ma la casa dichiara valori compresi tra 13,7 e 16,0 kWh/100 km. Positivo anche il comfort, insieme alla disponibilità di spazio nell'abitacolo.

La frenata rigenerativa può essere regolata su tre livelli attraverso i paddle al volante, mentre il coefficiente aerodinamico di 0,263 contribuisce all'efficienza complessiva. Per quanto riguarda la ricarica, la batteria da 42 kWh può essere ricaricata con una potenza fino a 119 kW mentre quella da 61 kWh sopporta fino a 110 kW. In condizioni ottimali, il passaggio dal 10 all'80% richiede circa 29 minuti con la batteria Standard e circa 30 minuti con la Long Range. Il caricatore di bordo da 11 kW in corrente alternata è previsto di serie, mentre il caricatore trifase da 22 kW è disponibile di serie sulla N Line Launch Edition o a richiesta su Trend, Prime e N Line. Completa la gestione dell'energia la disponibilità del Vehicle-to-Load (V2L) che consente di utilizzare l'energia della batteria per alimentare dispositivi elettrici esterni (in combinazione con l'Obc da 22 kW).