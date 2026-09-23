Hyundai Ioniq 3, la 5 porte elettrica di segmento B punta ha 500 km di autonomia e parte da 29.900 euro

La Hyundai Ioniq 3 parte da 29.900 dunque, come promesso, la soglia di accesso alla nuova 5 porte elettrica di segmento B sarà, anche se di un nulla, al di sotto dei 30mila euro annunciati quando la vettura fu presentata alla Milano Design Week.

La nuova Ioniq 3 è lunga 4,15 metri, larga 1,80 e alta 1,50 con un passo di 2,68 metri. È basata sulla piattaforma E-GMP nella versione a trazione anteriore e architettura elettrica a 400 Volt che prima d’ora avevamo visto solo sulle Kia EV4 ed EV5. Lo stile, derivato dalla Concept Three, è frutto della matita di Nicola Danza, è stato definito presso il centro design che Hyundai ha nei pressi di Francoforte e permette di avere un’aerodinamica da record per la categoria con un cx di 0,263.

Tra le sue caratteristiche di spicco lo spazio offerto a passeggeri, in particolare ai sedili posteriori, grazie anche al giro porta favorevole, e ai bagagli con un vano posteriore che non offre la comodità del portellone motorizzato, ma ha una capacità di 332 litri che può essere aumentata abbassando il piano oppure togliendolo del tutto e, grazie al cargobox, raggiungere una volumetria record di 441 litri che diventano 1.213 abbattendo lo schienale 40/60.

Tra le novità, il sistema operativo Pleos dotato di assistente ad Intelligenza Artificiale Gleo e basato su Android Automotive, per la prima volta su una Hyundai in Europa. Lo schermo centrale è da 12,9” o 14,6”. La dotazione di sicurezza alla guida permette di avere la guida assistita di livello 2. Tra le particolarità per la categoria: i sedili posteriori riscaldabili e quelli anteriori dotati anche di ventilazione e di funzione relax, ovvero con supporto per le gambe e comandabili anche da dietro.

La versione da 109 kW ha una batteria da 42 kWh con chimica LFP e consente di percorrere 344 km, quella da 99 kW ha invece 61 kWh e celle NMC per 497 km di autonomia. La prima accelera da 0 a 100 km/h in 8,7 s., l’altra in 9,5 s., entrambe hanno 250 Nm di coppia e raggiungono 170 km/h. Il caricatore AC è da 11 kW o da 22 kW mentre in corrente continua le potenze sono rispettivamente di 119 kW e 110 kW così che il passaggio 10-80% avvenga comunque entro i 30 minuti.

Il guidatore tramite le levette al volante può scegliere tra 4 livelli di recupero di energia e avere la funzione one pedal in ogni caso. La produzione della Hyundai Ioniq 3 è iniziata il 14 agosto presso lo stabilimento turco di Izmit dove sono stati investiti 250 milioni di euro. La commercializzazione invece parte ad ottobre con un prezzo a partire da 29.900 euro in 5 allestimenti (Select, Trend, Prime, N Line e N Line Edition) per un totale di 7 varianti. A parità di livello di dotazione, la differenza tra la versione con batteria da 42 kWh e quella da 61 kWh è di 4.300 euro.