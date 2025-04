Hyundai, lezioni green: svetta la grande Ioniq 9. Un’ammiraglia vestita da Suv lunga oltre 5 metri

SEOUL - Per fare le cose in grande ci vuole un modello grande. E così, mentre Hyundai conteggia i 4,14 milioni di unità nel 2024 (-1,8%), si prepara a rilanciare la propria azione verso l’obiettivo di raggiungere 5,55 milioni nel 2030 delle quali 2 milioni – come ha recentemente ribadito il ceo e presidente José Muñoz – saranno elettriche con una gamma composta da 21 modelli. I piani prevedono inoltre 10 novità per il 2025 e per gli anni a venire l’espansione dell’offerta full-hybrid a 14 modelli con l’aggiunta di un inedito sistema ibrido ad autonomia estesa da oltre 900 km.



Nel frattempo la Hyundai in vetrina è la Ioniq 9, suv lungo 5 metri e 6 centimetri che ha appena debuttato sul mercato domestico e arriverà anche da noi. Motivo per cui le abbiamo fatto visita per averne un primo assaggio sulle strade che si snodano intorno alla capitale Seoul. La Ioniq 9 è la terza Hyundai nativa elettrica dopo la Ioniq 5 e Ioniq 6 e, come loro, è basata sulla piattaforma E-GMP che per l’occasione ha allungato il passo fino a ben 3,13 metri per accogliere una batteria da 110,6 kWh, sufficiente per assicurare un’autonomia fino a 620 km. Per riuscirvi, il grande suv coreano punta anche sull’aerodinamica, la cui cura emerge sia dalle forme, con il tetto discendente e la coda tronca, sia da particolari come le alette mobili, che si chiudono quando non c’è bisogno di raffreddare batteria e motori, e i retrovisori a telecamera che permettono di abbassare la resistenza di un punto portando il cx a 0,259.

Osservandola, la grafica delle luci della Ioniq 9 richiama il design di altre sorelle e porta avanti la filosofia stilistica basata sui pixel, un tema che coinvolge anche l’identità coreana visto che nell’Hangŭl, l’alfabeto usato nel paese estremo-orientale dal XV secolo, il quadratino corrisponde alla lettera “m”. La grammatica preferita dalla Ioniq 9 è tuttavia la tecnologia che si respira all’interno del suo abitacolo con la strumentazione formata da due schermi da 12,3”, allineati all’interno di un unico panello ricurvo, dal vano a raggi UV-C per sterilizzare gli oggetti e dal sistema infotelematico ad Intelligenza Artificiale che è utilizzata anche per l’Auto Terrain Mode, che rende agevole la marcia in fuoristrada, e per i sistemi che permettono di operare le manovre di parcheggio automaticamente o in remoto.



Completa anche la dotazione di sicurezza che include, tra i tanti sistemi di assistenza alla guida, quello di evitamento dell’ostacolo in aggiunta ad altri che bloccano le portiere, se c’è qualcosa o qualcuno che stanno arrivando da dietro, e monitorano l’abitacolo per evitare di dimenticare inavvertitamente oggetti, animali e bambini. L’abitacolo poi è elegante, realizzato con materiali di qualità dalle tonalità tenui e attenti all’impatto ambientale. È configurabile a 6 posti (2-2-2), con i sedili di seconda e terza fila che si reclinano e hanno la funzione massaggio e il supporto per le gambe, e a 7 posti (2-3-2). In ogni caso rimangono 620 litri (fino al tetto) per i bagagli ai quali sommare gli 88 litri del frunk che diventano 52 con le versioni a trazione integrale. Il comfort è assicurato anche da un impianto audio Bose a 14 altoparlanti e da un sistema di climatizzazione a pompa di calore che promette 22 °C all’interno anche quando fuori c’è -7 °C riuscendo comunque a limitare l’utilizzo dell’energia e conservare oltre 400 km di autonomia.

Tre le varianti di potenza, tutte con la già citata batteria da 110,6 kWh che si ricarica fino a 350 kW passando dal 10% all’80% in 24 minuti grazie all’architettura elettrica a 800 Volt: una a trazione posteriore da 160 kW, una a trazione integrale da 230 kW e un’altra da 320 kW che fa scattare la Ioniq 9 da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi. Niente male per un bestione che tuttavia si fa guidare con facilità grazie alla progressività dell’erogazione, all’ottima visibilità e al comfort assicurato dal sistema di cancellazione del rumore, dalle triple guarnizioni e dai vetri stratificati. Rimane da sapere il prezzo della Hyundai Ioniq 9 che sarà sicuramente definito prima del suo arrivo presso i nostri concessionari previsto per dopo l’estate.