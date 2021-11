Il fascino del classico non tramonta: ecco la nuova Mercedes Classe C, debutta la signora in lungo

GENOVA - Classe C station wagon. Anche nella versione familiare – consigliata a famiglie esigenti e dai gusti raffinati – la Mercedes più venduta nell’ultimo decennio, grazie agli 2,5 milioni di esemplari della quarta generazione lanciata nel 2014 e ora pronta a cedere il passo alla sua erede, mantiene i livelli di comfort e il dinamismo che già avevamo apprezzato nella berlina e che la nuova variante di carrozzeria non ha fatto che ribadire. Del resto, è una tipologia di vetture nella quale Stoccarda rivendica un’esperienza di quasi 70 anni, ma che ha la sua origine documentata nella Universal del 1966, seguita 12 anni dopo dalla S 123 connotata da un look decisamente più attuale. Per quanto riguarda invece la Classe C che esordì nel 1993 per sostituire la mitica 190, la prima wagon è arrivata nel 1996 e ha offerto un contributo importante all’escalation della famiglia, diventandone su molti mercati l’esponente più gettonata: in Germania, per esempio, vale i due terzi delle vendite del modello, e un andamento analogo, seppur con un peso del 60% più contenuto, si verifica in Italia.

Tecnologicamente evoluta grazie a molte soluzioni ereditate dalla Classe S – a cominciare dalla seconda generazione dell’esclusivo sistema multimediale Mbux che facilita il dialogo dell’auto non solo con il pilota, ma anche con la parte domotica della sua abitazione e che si gestisce tramite il display da 11,9 pollici che domina il centro della plancia – la wagon condivide con la berlina i motori, tutti 4 cilindri in linea e tutti elettrificati in tecnologia mild-hybrid con rete di bordo a 48 Volt. Nella gamma troviamo la C200 con il benzina 1.5 da 204 cv e tre turbodiesel 2.0: la C200d da 163 cv, la C220d da 200 cv disponibile anche con trazione integrale 4Matic e la C300d da 265 cv, un motore così performante, silenzioso e sobrio da far pensare che la fine del diesel non sia vicina come molti pensano, anche se Stoccarda ha in programma entro il 2030 di ridurre del 70% le versioni di propulsori a combustione interna, ma di essere anche pronta a passare nella stessa data al solo elettrico «ove le condizioni dei mercati lo consentiranno».

Tutti i motori della nuova Classe C sono abbinati al cambio automatico 9G-Tronic a 9 rapporti, sempre morbido e rapido nei passaggio di marcia, e tutti all’occorrenza possono contare sui 20 cv supplementari messi a disposizione dalla componente elettrica che contribuisce a vivacizzare le prestazioni senza gravare su consumi ed emissioni. A consolidare l’anima “green” della prima famiglia Mercedes totalmente elettrificata, anche la wagon sarà presto disponibile nell versione ibrida plug-in che nel ciclo Wltp promette quasi 100 km di autonomia a emissioni zero. Lunga 4.751 mm (65 in più della generazione precedente) e con un bagagliaio la cui capacità varia da 490 a 1.510 litri, la wagon ripropone i medesimi livelli di allestimento della berlina (Business, Sport, Premium, Sport Plus, Premium Plus e Premium Pro) con un listino che parte da 50.768 euro, è può essere equipaggiata con l’asse posteriore sterzante, altra eredità dell’ammiraglia, inserito in un pacchetto tecnico da 2.141 euro disponibile a richiesta solo per gli allestimenti Plus e Pro.