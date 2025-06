Inster, la city car elettrica firmata Hyundai punta in alto. Design futuristico e tecnologia d'avanguardia

La Inster, nel panorama sempre più affollato delle city car elettriche, rappresenta l'ultima novità di veicoli elettrici della Hyundai, offrendo una soluzione ideale per la mobilità urbana grazie alle sue dimensioni compatte, al design distintivo e alle avanzate caratteristiche tecnologiche. Con una lunghezza di 3,82 metri, una larghezza di 1,61 metri e un'altezza di 1,57 metri, la Inster si posiziona come una city car elettrica in formato SUV. Il design moderno e futuristico è caratterizzato da forme arrotondate, fari circolari e un'illuminazione a pixel, ripresa dalla serie Ioniq, che le conferiscono una forte personalità. Nonostante le dimensioni compatte, l'abitacolo offre un notevole spazio interno, con un passo di 2,58 metri che garantisce una abitabilità senza confronti. Il bagagliaio varia da 238 a 351 litri, a seconda della posizione dei sedili posteriori scorrevoli, e può raggiungere i 1.059 litri con i sedili posteriori abbattuti. Abbiamo avuto l'occasione di provarla su strada per diversi giorni, in contesti cittadini e anche extraurbani, per scoprire pregi e difetti di una vettura che sicuramente ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento per il suo segmento.

La versione oggetto della nostra prova su strada è equipaggiata con un motore elettrico da 115 CV (85 kW) e una batteria da 49 kWh, che garantisce un'autonomia fino a 370 km nel ciclo misto WLTP e ma che diventano ben 518 km nel ciclo urbano. La velocità massima è limitata a 150 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 10,9 secondi. Per la ricarica, Inster supporta fino a 85 kW in corrente continua, il che consente di passare dal 10 all'80% in 30 minuti. In corrente alternata, invece, si arriva a 11 kW, più che sufficienti per una ricarica domestica o su colonnine pubbliche standard. La Inster si distingue per l'agilità e la maneggevolezza nel contesto del traffico urbano grazie alle dimensioni ridotte e il raggio di sterzata contenuto. Le sospensioni morbide assicurano poi un elevato comfort anche su strade sconnesse. Il baricentro basso, tipico delle auto elettriche, contribuisce a una buona stabilità, sebbene il rollio in curva sia percepibile. L'accelerazione è fluida e adeguata alle esigenze di una guida cittadina. Una volta a bordo, ci si sorprende per la spaziosità dell'abitacolo, considerando le dimensioni esterne. I sedili posteriori scorrevoli e reclinabili separatamente aumentano la versatilità dello spazio interno. Sul fronte della tecnologia, a bordo di Inster il sistema di infotainment è avanzato, con un display LCD da 10,25 pollici che rende intuitiva la gestione delle funzioni e consente la personalizzazione dell'esperienza di guida.

Il sistema di navigazione ad alta risoluzione previsto di serie supporta aggiornamenti over the air (OTA), profili personalizzati, e la connettività Apple CarPlay/Android Auto, mentre il riconoscimento vocale semplifica il controllo del veicolo senza distrazioni. Presente anche la tecnologia Hyundai Bluelink, per il controllo remoto dello stato del veicolo e di diverse sue funzioni: tramite l'applicazione dedicata, ad esempio, è così possibile gestire il blocco o lo sblocco delle portiere, la climatizzazione, e le sessioni di ricarica. La multi-connessione Bluetooth, poi, permette di collegare due dispositivi contemporaneamente e l'integrazione di contenuti specifici per EV fornisce informazioni in tempo reale sulle stazioni di ricarica e l'autonomia. La Hyundai Digital Key (ottenibile a richiesta) consente di sbloccare e avviare il veicolo con lo smartphone tramite tecnologia NFC e di condividere chiavi digitali con fino a 7 utenti. Tra le dotazioni figurano le maniglie delle portiere con sensore tattile e, di serie, un sistema Smart Key con Start Button.

La dotazione di ADAS è completa. Fra l'altro è presente la frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e ciclisti, il mantenimento attivo della corsia, il rilevamento stanchezza del conducente, il cruise control adattivo e monitoraggio angolo cieco. Durante la nostra prova, i sistemi si sono dimostrati precisi e non invasivi, contribuendo a una guida rilassata e sicura. I prezzi Hyundai Inster partono 24.900 euro della versione XTech con batteria da 42 kWh, con 327 km di autonomia media ufficiale e motore da 97 CV. Per la versione da 49 kWh e 115 CV, sempre XTech, gli euro necessari per l'acquisto sono 26.650.