Jaecoo 5, il Suv universale. Il brand cinese lancia lo sport utility compatto. Si può avere elettrico, ibrido o a combustione

MONZA - Continua l’espansione della gamma Omoda e Jaecoo in Italia. Con la Jaecoo 5, il gruppo Chery introduce un Suv compatto a metà strada tra il segmento B e il C, con una lunghezza di 4,38 metri e le stesse forme della sorella maggiore 7. Il design robusto è chiaramente ispirato al mondo del fuoristrada, a partire dalla grande mascherina anteriore con le feritoie sottolineate da cromature, proseguendo poi con i fari rettangolari sottili davanti e dietro, le fiancate levigate e il posteriore evidenziato da una striscia nera che collega i fanali. Proposta con motorizzazione a benzina, full hybrid e completamente elettrica, sarà disponibile nelle concessionarie italiane da settembre a un prezzo di partenza non ancora definito, ma che si attesterà tra i 25 e i 30 mila euro.

Il marchio Jaecoo si è specializzato nei Suv, mentre Omoda propone crossover con vocazione maggiormente stradale. La Jaecoo 7 è stato il primo modello ad arrivare sul mercato, collocandosi nel competitivo segmento C e proponendo una motorizzazione a benzina e l’esclusivo Super Hybrid del gruppo Chery che garantisce autonomie superiori ai 1.100 km. Sulla più piccola 5 vengono riproposti gli stilemi estetici del marchio, che stanno diventando sempre più riconoscibili: grande mascherina anteriore, fiancate lisce e levigate, forme robuste ispirate al mondo del fuoristrada, tetto a contrasto con la carrozzeria e fari di forma rettangolare e sviluppo orizzontale all’anteriore e al posteriore.



Nello specifico, la Jaecoo 5 non sarà dotata della trazione integrale, almeno inizialmente, ma è comunque equipaggiata per muoversi con sufficiente disinvoltura in diversi ambienti, proponendosi come mezzo adatto agli sterrati leggeri. Le sospensioni indipendenti, il telaio ad alta rigidità e la capacità di guado fino a 60 cm testimoniano questa vocazione. Gli interni della Jaecoo 5 seguono la ricetta del minimalismo, con la presenza di tasti fisici solo sul volante a due razze, un cruscotto digitale integrato direttamente nella plancia e uno schermo dell’infotainment da 13,2” disposto in verticale con la forma e il funzionamento analoghi a quelli di un tablet. L’ambiente è illuminato da un tetto panoramico in vetro con estensione di 1,45 metri quadrati, mentre le luci interne sono personalizzabili con 16 milioni di colori. Per favorire il comfort degli occupanti, i sedili anteriori sono dotati di rivestimento in memory foam ad alta densità. Lo spazio interno è accogliente per cinque adulti, grazie al generoso passo di 2,62 m, mentre il bagagliaio può contenere 480 litri, ampliabili a 1.180 abbattendo il divano posteriore.

Grande attenzione è posta anche sull’ergonomia, con la presenza di ben 35 vani portaoggetti all’interno dell’abitacolo. La Jaecoo 5 è proposta con un ventaglio completo di motorizzazioni. Si parte dalla versione a benzina, che condivide la base tecnica della Omoda 5 e della Jaecoo 7: il propulsore è un 1.6 quattro cilindri turbo da 147 Cv e 275 Nm di coppia, abbinato a un cambio a doppia frizione a sette rapporti. Debutta poi il primo sistema full hybrid del gruppo Chery: il 1.5 quattro cilindri turbo da 143 Cv già presente sulle vetture con il Super Hybrid è questa volta abbinato a un motore elettrico da 204 Cv e a una batteria da 1,8 kWh. Scendono così i consumi e sale la potenza complessiva. Infine, in listino è presente anche una versione 100% elettrica, con 204 Cv, 340 Nm di coppia e batteria da 61 kWh. Tutte le versioni citate sono dotate di trazione anteriore. Non è invece proposto il propulsore Super Hybrid, il plug-in avanzato che equipaggia i modelli dei segmenti superiori, qui appunto sostituito dal full hybrid per ragioni di spazio e peso. Questo sistema, che debutta su questo modello, sarà poi riproposto anche sulla Omoda 5 e sui futuri modelli di segmento C o inferiore.

La Jaecoo 5 segna l’espansione verso il basso del marchio, che con questa vettura si inserisce a metà strada tra il segmento B e il C, dove invece troviamo la 7, disponibile anche con il super ibrido e la trazione integrale.

Ancora più in alto si collocherà la 8, un D-Suv con la possibilità di ospitare sette passeggeri, la trazione integrale e il plug-in Super Hybrid. La gamma di crossover Omoda parte invece dal segmento C, dove si inserisce la 5 con motorizzazione a benzina oppure 100% elettrica. La più grande 9 si configura invece come l’ammiraglia del marchio, con il suo propulsore Super Hybrid da ben 537 Cv combinati e oltre 1.100 km di autonomia. L’offensiva proseguirà ulteriormente nei mesi successivi, con il lancio di nuovi modelli sia Omoda che Jaecoo che andranno a inserirsi in tutti i segmenti scoperti di mercato, testimoniando la volontà del gruppo Chery di puntare molto sull’Europa proponendo veicoli moderni e ben rifiniti a prezzi di mercato accattivanti.