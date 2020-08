Fascino F-Type, la grinta della sportiva british. Un salto generazionale per piacere di guida e comfort

LISBONA - Sono i nuovi Suv a trainare la crescita di Jaguar, compreso il gioiello full electric I-Pace al top della tecnologia sostenibile. Ma l’anima autentica del brand britannico è storicamente incarnata dai modelli sportivi: fin dalla splendida roadster XK120 che nel 1948, con 183 km/h, era l’auto di serie più veloce del mondo. Nel limbo temporale che ci condurrà alle emissioni zero, per fortuna c’è ancora voglia di emozioni e ne regala parecchie la rinnovata F-Type, Coupé e Convertibile, con motori a 4 e 8 cilindri e potenze tra 300 a 575 Cv. Qui c’è tutto lo spirito Jaguar. Sul mercato dal 2013, l’icona sportiva del Giaguaro ha subìto più di un restyling con interventi allo stile (anche degli interni) e alla meccanica. Il salto generazionale si percepisce nettamente alla guida. Ideale il percorso misto del test, sulle tormentate colline tra Porto e Lisbona. La nuova F-Type è un’auto veloce e reattiva, che fa ancora sognare e si gusta anche quando non puoi troppo correre.

Il team dei designer oggi guidato da Julian Thomson si è ispirato alla I-Pace per evolvere lo stile senza snaturarne purezza e proporzioni (4,47 metri di lunghezza e 1,93 di larghezza). Nell’abitacolo dominano materiali pregiati, pelle Windsor e finiture satinate. Bella da vedere, comoda da vivere. Il quadro strumenti Tft HD da 12,3 pollici riconfigurabile consente di scegliere tra diversi temi del display, compresa una mappa a tutto schermo anche se la modalità predefinita prevede un grande contagiri centrale. L’illuminazione del cambio e il pulsante rosso dello start contribuiscono a trasmetterne il carattere. L’intuitivo touchscreen da 10” dell’infotainment Touch Pro, con tre controller tattili rotativi, offre perfetto equilibrio tra comandi analogici e digitali. L’anima emozionante della nuova Jaguar è comunque il suo motore, che ruggisce come da tradizione all’avvio, specie selezionando la modalità Sport. Il V8 sovralimentato, con potenza da 450 o 575 Cv, può essere “silenziato” grazie al Quiet Start che (in Dynamic Mode o premendo un pulsante) assicura un sound più lieve, sebbene meno coinvolgente. Tutti i motori, con scarico attivo, hanno filtri antiparticolato.

Il top di gamma 5 litri V8 da 575 Cv (25 più della versione precedente) e 700 Nm che equipaggia la F-Type R offre naturalmente il maggior carico di adrenalina e prestazioni entusiasmanti: 3,7” da 0 a 100 km/h e 300 km/h di velocità massima, autolimitata, con un consumo indicativo di 11 litri per 100 km e 252 g/km di CO2 emessi, per Coupé e Convertibile (con tettuccio elettrico ripiegabile in tela). La trasmissione Quickshif a 8 rapporti è ricalibrata per cambi di marcia ancor più rapidi sia in progressione sia in scalata: si utilizza anche tramite i paddles al volante o in gestione manuale con la leva SportShift. Il sistema frenante Carbon Ceramic Matrix (opzionale) offre grande resistenza all’uso prolungato.

La dinamica di marcia è esaltata dalla trazione integrale con coppia on-demand e dalla gestione elettronica Intelligent Driveline con differenziale attivo posteriore. Migliorato il sistema Adaptive Dynamics con ammortizzatori a variazione continua. Il sottosterzo, anche nelle curve veloci, è impercettibile. Questa F-Type R è un concentrato di spirito sportivo e hi-tech. Al top in tutto, compreso il listino: 129.280 euro per la Coupé e 135.940 per la Convertibile.

Ma in gamma troviamo versioni meno estreme. Il V8 da 450 Cv e 580 Nm, con trazione posteriore o integrale, è altrettanto godibile: 4,6” lo spunto da 0 a 100, 285 km/h la velocità massima. Prezzi da 95 a 111 mila euro. La F-Type più accessibile ha il collaudato 4 cilindri Ingenium 2 litri turbo da 300 Cv e 400 Nm, impiega 5,7” per raggiungere i 100 km/h, tocca i 250 km/h: quanto basta per divertirsi, grazie alla coppia massima erogata già a 1.500 giri. Consuma 8,1 litri per 100 km emettendo 184 g/km di CO2, costa poco più di 66 mila euro.