Jeep Avenger 2026, su strada la B-Suv diventa più adulta. La bestseller europea aggiorna stile, interni e motori

Può una Jeep compatta restare facile in città e credibile quando l’asfalto finisce? La nuova Avenger 2026 prova a rispondere con un aggiornamento mirato, più di sostanza che di scena. Nel test drive sulle strade intorno a Francoforte, la B-Suv americana conferma la formula che l’ha resa uno dei modelli più importanti del marchio in Europa: dimensioni contenute, guida immediata, posizione rialzata e un carattere più riconoscibile rispetto a molte rivali.

Su strada convince la e-Hybrid - La versione e-Hybrid è quella che appare più equilibrata nell’uso quotidiano. Il tre cilindri lavora con regolarità e il cambio automatico doppia frizione accompagna bene partenze e riprese, mentre il supporto elettrico rende più fluida la marcia soprattutto nel traffico. Lo sterzo resta leggero, ma l’assetto assorbe bene e la Avenger si guida con naturalezza anche fuori città. Non cerca la sportività, ma punta su comfort, semplicità e prevedibilità.

Look più moderno, abitacolo più curato - Le novità estetiche sono concentrate nei dettagli: paraurti ridisegnati, nuovi cerchi, fari Matrix Led e calandra illuminata sulle versioni più ricche. L’effetto è discreto ma efficace, perché la Avenger appare più matura senza perdere il suo stile robusto. Dentro il salto è più evidente: materiali più piacevoli, rivestimenti aggiornati e sedili meglio rifiniti migliorano la qualità percepita. Sulla 4xe, il comando Selec-Terrain rosso e gommato ricorda che il Dna Jeep resta centrale.

Nuovo benzina a catena - La principale novità tecnica è il nuovo 1.2 turbo benzina da 101 CV con distribuzione a catena, che prende il posto del precedente motore con cinghia a bagno d’olio. È abbinato al cambio manuale e alla trazione anteriore e diventa l’accesso alla gamma. Accanto a lui restano la e-Hybrid, la 4xe a trazione integrale e la versione elettrica, con batteria da 54 kWh e autonomia dichiarata fino a 400 chilometri.

La 4xe resta la più Jeep - La versione 4xe è quella che meglio racconta l’identità del marchio. In un segmento dove la trazione integrale è sempre più rara, Avenger continua a offrire una soluzione concreta per chi affronta fondi difficili, neve, sterrati o strade a bassa aderenza. Non è solo una questione tecnica, ma di posizionamento: mentre molte B-Suv si limitano a un’immagine avventurosa, la piccola Jeep conserva una capacità reale. I prezzi partono da 25.700 euro per il benzina, 27.700 euro per la e-Hybrid, 32.700 euro per la 4xe e 39.400 euro per l’elettrica.