Jeep Avenger 4xe, la piccola della Casa americana diventa inarrestabile grazie alla trazione integrale

FIESOLE – Una Jeep, da vera fuoristrada, deve essere dotata della trazione integrale: non fa eccezione la Avenger. La più piccola della Casa americana mantiene fede alla tradizione e adotta le quattro ruote motrici. Dopo l’enorme successo riscontrato nello scorso anno, tanto da essere il SUV più venduto nel mercato italiano, fa il suo debutto su strada la Avenger 4xe. Abbiamo avuto l’occasione di metterla alla prova sulle colline toscane e, proprio come una vera Jeep, ha affrontato con disinvoltura percorsi accidentati, fango e salite impervie.

Fin dal suo lancio la Avenger, un SUV di segmento B, è stata la vettura trainante della Jeep tanto da riscuotere grande successo in Europa e consentire al marchio americano di acquisire nuovi clienti sia tra i più giovani che nel pubblico femminile. Mancava solamente un tassello fondamentale, la versione a trazione integrale, che ora è stato colmato con la 4xe a completare la già ricca gamma.

Lo stile, tanto apprezzato, resta invariato. Anzi gli accorgimenti da fuoristrada ne esaltano ulteriormente le forme. Non cambiano le dimensioni esterne, la Avenger è lunga 4,09 metri e larga 1,81 metri mentre è stata sollevata di un centimetro, per un’altezza da terra complessiva di 21 centimetri che le consentono una possibilità di affrontare guadi fino a 40 centimetri. Come una vera fuoristrada che si rispetti, la Avenger ha ora un angolo di attacco di 22 gradi, un angolo di dosso di 21 gradi e, infine, un angolo di uscita pari a 35 gradi. Con tali caratteristiche la Jeep può affrontare pendenze fino a 40 gradi.

La Avenger 4xe è riconoscibile fin dal primo sguardo grazie a inserti in verde sia sull’anteriore che al posteriore. L’animo da fuoristrada vede l’ampio uso di coperture antigraffio per i paraurti e le componenti che scorrono lungo la fiancata. Ottimizzate anche le protezioni sottoscocca, così come i fendinebbia sono stati spostati in alto per proteggerli da eventuali urti accidentali. Non manca il gancio traino posteriore d’emergenza, così come delle barre sul tetto che offrono ulteriore spazio di carico. A completare il pacchetto i cerchi da 17” abbinati a pneumatici quattro stagioni Mud & Snow che le consento di affrontare ogni ostacolo.

Anche gli interni sono stati rivisti per migliorare l’esperienza da off-road. Oltre al display touch screen, da 10,25” per l’infotainment, a centro plancia e il quadro strumenti digitale della medesima dimensione, troviamo dei sedili rivestiti di un materiale due volte più resistente e, soprattutto, impermeabile e facilmente lavabile. Completano il quadro una buona qualità delle plastiche e diversi vani portaoggetti nel tunnel centrale dove non manca, ben celato da una cover, la piastra per la ricarica wireless degli smartphone.

A spingere la Avenger 4xe troviamo il 1.2 benzina turbo, da 136 Cv, abbinato a due motori elettrici, da 21 kW ciascuno, situati uno nella parte anteriore e l’altro nella parte posteriore del veicolo garantendo una potenza combinata di 145 Cv. Il sistema ibrido a 48 V presenta, inoltre, una batteria sotto il sedile del passeggero anteriore per non inficiare l’abitabilità a bordo. Gruppo powertrain che è associato a un cambio automatico a doppia frizione e sei rapporti che consente di guidare in modalità totalmente elettrica alle basse velocità e nella fasi di manovra. Migliorate anche le prestazioni che con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,5 secondi e una velocità massima di 195 km/h.

Partiamo da Firenze per affrontare un primo tratto di traffico cittadino. Tramite il sistema Select-Terrain azioniamo la modalità di guida Auto che fornisce la trazione integrale solamente quanto necessario. Viste le andature ridotte, la Avenger si muove silenziosamente in elettrico sgusciando agilmente tra i semafori. Se alle basse velocità, fino a 30 km/h, la trazione è attiva su tutte e quattro le ruote, con una ripartizione 50:50, alle andature medie l’asse posteriore entra in azione solamente quando necessario. Infine, superati i 90 km/h, il motore elettrico posteriore si disinnesta per ottimizzare i consumi.

Lasciata alle spalle la città, ci dirigiamo verso Fiesole. Le strade collinari e tortuose ci consentono di passare alla modalità Sport che libera tutta la potenza a disposizione garantendo accelerazioni e ripresa degne di nota. In queste condizioni si apprezza le qualità del telaio e le sospensioni Multilink sull’asse posteriore, soluzione esclusiva della versione 4xe, che dialogano al meglio con l’anteriore dove troviamo il confermato schema MacPherson. Al termine dei nostri 70 km su strada registriamo un consumo di 5,7 litri per affrontare 100 km.

È giunto il momento di mettere alla prova la Avenger 4xe sul suo terreno ideale: il fuoristrada. Azioniamo quindi la modalità Sand & Mud per affrontare un terreno inizialmente ghiaioso che, man mano, presenta un fondo sempre più irregolare e aspro. La posizione di guida, e il cofano corto, ci consente di avere una buona visibilità anteriore sia per affrontare le discese che le salite. In quest’ultimo caso il rapporto di riduzione sull’asse posteriore, di 22,7:1, trasmette alle ruote posteriori una coppia di 1.900 Nm garantendo il giusto supporto anche nelle salire più impervie.

Nelle discese ci viene in soccorso il comando Hill Descent Control che, se azionato, ci permette di affrontare le discese più ripide senza toccare il pedale del freno, utilizzando solo il sistema di frenata automatica della vettura che la fa marciare a una velocità di 8 km/h. Inoltre, quando la pendenza si fa ancora più ripida, il sistema ci consiglia di azionare anche il tasto N per ridurre ulteriormente la velocità a 5 km/h. Il B-SUV americano non teme neppure il fango tanto che in salita, anche con partenze da fermo, non mostra incertezze o titubanze.

A tutti gli effetti una vera Jeep, la Avenger 4xe è disponibile a partire da 31.950 Euro. Tre gli allestimenti: la Upland, la Overlan e la serie limitata The North Face Edition. Quest’ultima, realizzata in 4.806 esemplari come i metri d’altitudine del Monte Bianco, presenta alcune finiture in Summit Gold oltre ad alcune dotazioni specifiche come i sedili anteriori riscaldati e l’illuminazione interna multicolore.