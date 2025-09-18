Kgm, su strada con il Suv full hybrid Torres, che in città può circolare fino al 94% in elettrico

FRANCOFORTE – Il Kgm Torres Hev è praticamente in pronta consegna. È il Suv coreano in versione full hybrid Euro 6e da 204 Cv (la declinazione elettrica già sul mercato arriva a 207) con una tecnologia sviluppata su quella del colosso cinese Byd, leader planetario dei veicoli ad alimentazione alternativa. Il sistema Dual Tech abbina un millecinque benzina a ciclo Miller a due unità elettriche in serie e ad una batteria da 1.83 kWh che viene costantemente ricaricata mentre si viaggia. L'autonomia è importante, considerando che il serbatoio ha una capacità di 50 litri e che i consumi dichiarati nel ciclo di omologazione Wltp sono attorno ai 6 l/100 km. Kgm assicura un'altissima efficienza: «Fino al 94% del tempo in modalità elettrica nella guida urbana».

Se il giudizio estetico resta individuale, di sicuro l'impostazione degli interni è non solo ariosa, ma anche spaziosa. Si sta comodi davanti e dietro e in base alla configurazione dei sedili il vano bagagli ha una capacità compresa fra 703 e 1.662 litri. Solo a cinque posti, il Torres importato dalla Atflow, una controllata da Autotorino, misura 4,7 metri di lunghezza con un passo di 2,68. Dispone di un doppio schermo da 12.3'' posizionato in maniera funzionale e non invadente. Su strada è ben piazzato (i cerchi sono da 18'') tanto da dimostrare perfino un ingombro maggiore rispetto a quello reale. Gli interni sono interessanti, inclusa la plancia con uno “scalino” che la fa sembrare più “aperta”.

La velocità massima raggiunge i 180 orari. La visibilità è buona e, in ogni caso, il consueto armamentario di tecnologie di sicurezza e di assistenza alla guida soccorre chi sta al volante. Interessante anche il prezzo, che parte da poco meno di 35.000 euro (39.940 per la Black Edition top di gamma) e che potrebbe ridursi di qualche migliaio di euro non appena l'importatore ufficializzerà la promozione che accompagna il lancio. Il veicolo è coperto da una garanzia di 5 anni o 100.000 km e di 8 (o 160.000 km) sulle componenti ad alta tensione.

Il comfort a bordo è piuttosto elevato, anche se nel test drive tedesco non è stato possibile viaggiare a velocità sostenute (il traffico congestionato fa scattare limitazioni sulle autostrade tedesche vicino a Francoforte). Del resto, lo stesso design è stato pensato – assicura Kgm – per «ottimizzare il livello Nvh (rumore, vibrazioni, durezza)». Il costruttore è intervenuto con materiali fonoassorbenti e isolanti.