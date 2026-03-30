Kia EV2: la piccola elettrica che vuole fare le cose in grande

LISBONA - Democratizzare l’elettrico, questa la sfida lanciata da Kia. La EV2 nasce con l’obiettivo di rendere l’auto alla spina davvero accessibile, senza rinunciare a contenuti tecnici e tecnologici tipici di segmenti superiori. In un mercato europeo sempre più competitivo, dove i B-Suv rappresentano uno dei pilastri della transizione verso la mobilità a zero emissioni, il modello coreano punta a sparigliare le carte. Sviluppata e prodotta in Europa, nello stabilimento slovacco di Žilina, la Kia EV2 punta con decisione al mercato del Vecchio Continente.

Con una lunghezza di 4,06 metri e proporzioni compatte, la EV2 riesce a distinguersi fin dal primo sguardo grazie a un design che interpreta in chiave moderna il linguaggio stilistico di Kia Opposites United. Le superfici scolpite, la firma luminosa Star Map e i gruppi ottici verticali contribuiscono a costruire un’identità ben riconoscibile. Ugualmente i passaruota pronunciati e linea di cintura marcata rafforzano la presenza su strada del B-Suv coreano. Nonostante le dimensioni contenute, la vettura trasmette solidità e carattere, con una personalità che richiama gli altri modelli più grandi della gamma elettrica Kia.

All’interno, il lavoro svolto sulla piattaforma E-GMP si traduce in un’abitabilità sorprendente. Il passo di oltre 2,5 metri permette di offrire spazio per gambe e testa paragonabile a quello di vetture di categoria superiore, trasformando la EV2 in un’auto utilizzabile non solo in ambito urbano, ma anche come prima vettura di famiglia per viaggi più lunghi.

L’abitacolo si presenta moderno e tecnologico, dominato da un sistema a triplo schermo con display da 12,3” per la strumentazione, un secondo di uguali dimensioni per l’infotainment e un pannello da 5,3” dedicato alla climatizzazione. A questa configurazione si affianca anche il sistema ccNC Lite, pensato per offrire le funzionalità essenziali a un costo più contenuto, mantenendo comunque aggiornamenti over-the-air e connettività avanzata.

A bordo della Kia EV2, la qualità percepita è buona con un uso diffuso di materiali sostenibili e ben assemblati. Non mancano i pratici comandi fisici per le funzioni principali. Il bagagliaio da 362 litri, espandibile a 1.201 litri abbattendo i sedili posteriori, è affiancato da un pratico vano anteriore da 15 litri, utile per i cavi di ricarica. Interessante anche la possibilità di configurazioni alternative, con sedili posteriori scorrevoli indipendenti (solamente nella versione a quattro posti) che aumentano la versatilità senza penalizzare la capacità di carico.

Dal punto di vista tecnico, la EV2 è proposta in due varianti ben distinte. La Standard Range abbina una batteria da 42,2 kWh a un motore da 108 kW (147 cv) e 250 Nm di coppia, in grado di offrire uno spunto da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi, con un’autonomia dichiarata fino a 317 km nel ciclo WLTP. La Long Range, che arriverà sul mercato nella seconda metà dell’anno, utilizza una batteria da 61 kWh con una potenza leggermente inferiore, pari a 136 cv, ma permette di raggiungere fino a 453 km di percorrenza.

Uno degli elementi più interessanti della EV2 riguarda la ricarica. L’architettura a 400 Volt consente di passare dal 10 all’80% in circa 30 minuti in corrente continua. Inoltre, per la prima volta su un modello Kia, viene offerta la possibilità di utilizzare un caricatore da 22 kW per la corrente alternata. Non manca l’integrazione con sistemi di ricarica e il supporto al Plug & Charge, che semplifica l’esperienza alle colonnine pubbliche. La EV2 introduce anche funzionalità avanzate come il Vehicle-to-Load e il Vehicle-to-Grid, che consente di alimentare dispositivi esterni.

Alla guida dell’elettrica coreana nella versione Standard Range, il lavoro di sviluppo svolto in Europa emerge chiaramente. Vista la sua vocazione, la nostra prova avviene principalmente nel centro di Lisbona. La EV2 è stata progettata per offrire un comportamento equilibrato e prevedibile, con sospensioni tarate per assorbire anche le asperità del pavé della capitale portoghese senza compromettere la stabilità.

Il baricentro basso, tipico delle elettriche, migliora l’inserimento in curva, mentre la coppia immediata garantisce una risposta pronta nelle ripartenze urbane. La vettura non punta alla sportività pura, ma privilegia comfort e facilità di utilizzo, risultando particolarmente adatta a un pubblico ampio, anche alla prima esperienza con un’auto elettrica.

Uno degli aspetti più curati riguarda l’insonorizzazione. Gli ingegneri hanno lavorato su materiali fonoassorbenti, vetri laminati e soluzioni specifiche per ridurre rumori aerodinamici e di rotolamento, ottenendo un abitacolo silenzioso anche alle velocità autostradali. Questo contribuisce a migliorare la qualità percepita e rende la EV2 adatta anche ai viaggi più lunghi, superando il tradizionale limite delle city car elettriche.

Sul fronte della sicurezza, la dotazione è completa e comprende sistemi di assistenza alla guida di livello avanzato, come il mantenimento di corsia, il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco e l’Highway Driving Assist di secondo livello. Debutta inoltre una nuova unità di monitoraggio dell’abitacolo, in grado di analizzare l’attenzione del conducente e attivare manovre di sicurezza in caso di emergenza, un elemento che dimostra l’attenzione di Kia per la sicurezza attiva e passiva.

Più che positiva la voce dei consumi. Al termine del nostro primo contato, su un percorso per lo più cittadino e con una breve digressione in autostrada, la EV2 ha segnato un consumo di 12,6 kWh per compiere 100 km. Già ordinabile, la Kia EV2 Standard Range è offerta a partire da 26.600 euro. Più avanti nel corso dell’anno arriverà anche la variante Long Range che adotterà anche l’allestimento GT Line.