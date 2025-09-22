Kia EV4, la compatta elettrica con oltre 600 km di autonomia e due varianti di carrozzeria: berlina e fastback

Kia continua ad arricchire la gamma con modelli 100% elettrici ed è ora la volta di EV4, la compatta costruita in Europa (nella versione Hatchback) che viene proposta a un prezzo di listino che parte da 37.950 euro e le prime consegne sono previste per il mese di ottobre. Siamo stati a Marbella, in Spagna, per guidare per la prima volta Kia EV4, una compatta che non segue il trend dei suv e crossover ma torna a proporre una seduta bassa unita alle caratteristiche di una EV. Due le varianti di carrozzeria, la Fastback che verrà costruita in Corea per tutti i mercati (in Italia arriverà solo in allestimento GT-line) e la versione Hatchback, progettata e realizzata per il mercato Europeo ed è proprio questa la protagonista della prova su strada.

Basata sulla piattaforma globale del gruppo, la E-Gmp, EV4 è lunga 4.430 mm (4.450 mm la versione GT Line), larga 1.860 mm e alta 1.485 mm. Il passo è di 2.820 mm consente di avere una buona abitabilità anche al posteriore, dove il pavimento piatto permette di stare comodi anche quando si viaggia in cinque. Il bagagliaio consente di caricare 435 litri. Lo stile riprende l'ormai già nota filosofia di design Oppostes United di Kia, dove sono caratteristiche le linee orizzontali e verticali dei gruppi ottici che danno più volume dalla vettura. I cerchi in lega, con disegno aerodinamico, sono disponibili nelle misure da 17 fino a 19 pollici. L'abitacolo è accogliente e funzionale, le sedute sono piuttosto basse (40 mm in meno rispetto ad EV3) visto che anche il baricentro risulta più ribassato rispetto alle altre vettura EV della gamma Kia (20mm in meno rispetto ad EV3). Nonostante ciò, la visuale è buona e l'auto è confortevole anche per viaggi lunghi, grazie alle sedute contenitive e morbide. La disposizione dei comandi è ergonomica e anche il display centrale è leggermente rivolto verso il conducente per rendere subito visibili le informazioni di bordo.

Apprezzati anche i tasti posti sotto al touchscreen per accedere ai principali menù del sistema. Nella versione provata, la Hatchback in allestimento Earth, il volante si è dimostrato essere piuttosto grande, nonostante l'anello tagliato sia nella zona superiore sia inferiore. Imponente la leva del cambio dietro al volante e, scelta inusuale, il tasto di accensione è posizionato proprio su questa. Nel tunnel centrale è presente un poggiabraccio alla cui estremità anteriore sono presenti dei tasti fisici per alcune impostazioni della vettura. Sono inoltre numerosi i vani portaoggetti e la piastra per la ricarica wireless degli smartphone è ben raggiungibile e abbastanza grande anche per quelli di ultima generazione.

Kia EV4 viene proposte con due tagli di batteria: la standard da 58.3 kWh che garantisce 440 km di autonomia e con la ricarica in DC passa dal 10 all'80% in 29 minuti invece in AC passa dal 10 al 100% in 5h20; mentre la long range da 81.4 kWh offre fino a 625 km di autonomia e con la ricarica in DC passa dal 10 all'80% in 31 minuti e in AC dal 10 al 100% in 7h15. Entrambe le batterie sono abbinate a un motore elettrico da 150 kW (204 CV) con trazione anteriore. Non colpisce per lo scatto da 0 a 100 km/h che viene coperto in 7.7 secondi (7.4 con batteria standard) ma possiamo affermare che ha un'erogazione costante e non troppo aggressiva. La velocità massima è di 170 km/h.