Kia Proceed, l’abito lungo che rompe gli schemi. Alla scoperta della shooting brake: diverte su strada e sorprende in pista

BARCELLONA - Le automobili non devono per forza muoversi all’interno degli schemi e dei riti. A romperli ci pensa la Proceed, la variante shooting brake della Ceed, la compatta che il costruttore coreano ha pensato sin dal principio in Europa e per l’Europa, e che ha prodotto in Slovacchia dal 2006 in 1,3 milioni di unità, 40mila della quali arrivate in Italia. Per chi non lo sapesse, la shooting brake è un’auto con carrozzeria a metà strada tra station wagon e coupé. La prima soluzione fa ancora parte della famiglia Ceed, la seconda c’era e si chiamava Pro ceed, aveva la carrozzeria a 3 porte e non ci sarà più. Stavolti i coreani hanno deciso di sorprenderci per la versione sportiva della Ceed, ma non senza averci dato un indizio: quando infatti presentarono il concept Proceed, tutti pensavano che fosse il solito esercizio di stile per anticipare un modello di serie sotto mentite spoglie, invece stavano lanciando un messaggio che oggi appare chiarissimo, persino in particolari come i fregi sui paraurti e la pinna di pescecane che rompe la linea di cintura.



La Proceed è lunga come la Ceed Wagon (4,6 metri), ma è 43 mm più bassa e ha un lunotto nettamente più inclinato. Ne soffre poco il bagagliaio che scende da 625 a 594 litri, mantenendo sostanzialmente inalterate la caratteristiche di praticità, come il portellone elettrico e il divano abbattibile 40/20/40, arricchendole di una cura del dettaglio degna di marchi ben più prestigiosi e che si ritrova anche nell’abitacolo. Qui la razionalità e l’ergonomia sono state ben miscelate con la tecnologia, uno stile misurato e un tocco di sportività. Il volante è infatti tagliato in basso, la strumentazione è analogica e il sistema infotelematico con schermo da 8 pollici, oltre a specchiare tutti i dispositivi esterni, per 7 anni ha i servizi TomTom Live e aggiorna le mappe gratuitamente. È immune alle invidie anche la dotazione di sicurezza con il cruise control adattivo, la frenata autonoma – che riconosce anche pedoni e ciclisti – e il mantenimento della corsia che agiscono in sinergia realizzando la guida autonoma di livello 2. In più ci sono il riconoscimento dei segnali e l’allerta sia per l’angolo cieco sia per il traffico trasversale quando si fa retromarcia. I tecnici Kia sono intervenuti anche sull’assetto, abbassandolo di 10 mm e adottando molle e barre antirollio più rigide, ancora di più sulla versione GT che monta l’1,6 litri da 204 cv e con il quale la Proceed offre prestazioni di rilievo (230 km/h, 0-100 km/h in 7 secondi e mezzo). Una sportività che abbiamo provato in pista sul circuito di Castellolì ed è supportata da un bel sound e dallo sterzo diretto quanto preciso, meno da un cambio doppia frizione a 7 rapporti pensato più per il comfort che per dare sensazioni forti.



Questa trasmissione invece, scelta in alternativa a quella manuale, risulta ideale per gli altri due motori: l’1.4 da 140 cv e il diesel 1.6 da 136 cv, entrambi elastici e silenziosi. Con il primo la Proceed esprime al meglio il suo comfort, con il secondo il suo talento di viaggiatrice sicura e parca (4,8 litri/100 km pari a 125 g/km nel ciclo WLTP). La Kia Proceed sarà offerta solo nell’allestimento GT Line a partire da 29mila euro e il prezzo della GT è stato fissato in 33mila euro, ma vanno decurtati di uno sconto secco di 3mila euro che diventano 4.500 in caso di rottamazione. Qualsiasi sia la versione scelta, si hanno tre sicurezze: la prima è di non incorrere nella tagliola dell’ecotassa che scatta sopra i 160 g/km di emissioni di CO2, la seconda è la già nota garanzia di 7 anni mentre la terza è la possibilità di restituire la vettura dopo 6 mesi e 10.000 km percorsi se non si è soddisfatti. Per la gamma Ceed tuttavia le novità non sono finite. Entro il 2019 arriveranno le versioni mild-hybrid a 48 Volt (benzina e gasolio), successivamente ci saranno l’ibrida plug-in e una quarta variante di carrozzeria.