«Abbiamo inventato il concetto di Sport Utility nel 1996 con la prima Sportage – dice il presidente e Ceo di Kia Italia, Giuseppe Bitti – e dopo trent'anni di successi con Seltos riaffermiamo oggi la nostra capacità di innovare intercettando i gusti dei clienti». Il nuovo C-Suv compatto coreano, svelato al Salone di Parigi, ha debuttato su strada nelle Langhe lanciando una sfida al segmento più affollato del mercato. Con il suo stile audace e molto personale, con ricche dotazioni e una invidiabile varietà di motorizzazioni.

Seltos è il secondo modello Kia più venduto a livello globale e la seconda generazione – che ha appena conquistato le 5 stelle nei test EuroNcap - può ulteriormente incrementarne il successo. La nuova variante Full-Hybrid, in particolare, diventa un pilastro della transizione verso la mobilità elettrificata. E per l'Italia risulta preziosa l'opzione dell'alimentazione a Gpl. Ancor più lo sarà (da febbraio) l'introduzione della Tri-Fuel che Kia ha sviluppato con Westport Fuel Systems: abbinando il Gpl al Full-Hybrid, questa formula garantisce elevata autonomia, consumi contenuti e una riduzione complessiva dei costi di utilizzo. "Un'alternativa ideale – aggiunge Bitti – a chi fa molta strada e finora ha guidato una vettura diesel".

Seltos è interamente riprogettato. La versione Full Hybrid è il primo modello Kia dotato di un sistema e-AWD (la declinazione elettrica delle quattro ruote motrici) che consente una distribuzione precisa della coppia, una migliore trazione e maggiore stabilità.

Le dimensioni rendono inoltre Seltos molto interessante anche per l'impiego urbano, con lunghezza di 4,43 metri (11 cm meno della Sportage), larghezza di 1,83 (3 cm meno della sorella maggiore), altezza di 1,60 e passo di 2,69 che consente un abitacolo confortevole anche per chi siede dietro e può sfruttare sedili reclinabili di 12 gradi. Ampio il bagagliaio, variabile da 536 a 1.500 litri. Un saggio di versatilità in formula compatta. "La percezione dei nostri modelli – osserva il direttore marketing Giuseppe Mazzara – è decisamente lievitata negli anni, in particolare da quando abbiamo cambiato il logo e introdotto la prima elettrica EV6. Seltos è un ulteriore step di crescita. Non crediamo che ruberà clienti alla Sportage, semmai amplierà la rosa dei potenziali clienti provenienti da altri marchi". L'obiettico è venderne in Italia 7.500 unità l'anno.

Seltos offre una gamma motori articolata che parte dal propulsore 4 cilindri 1.6 T-GDi Benzina da 180 cv o Benzina/Gpl da 168 cv e 270 Nm, trazione anteriore 2WD abbinabile al cambio manuale a 6 rapporti o all'automatico Dct7 a doppia frizione (negli allestimenti Business e Style). L'autonomia complessiva si estende a 1.300 km.

La novità più interessante è la Full-Hybrid articolata su due livelli di potenza e trazione. La 2WD sviluppa 154 cv, mentre la versione e-AWD offre 178 cv e aggiunge un motore elettrico dedicato all'asse posteriore, consentendo di gestire in modo ottimale la distribuzione della coppia e contribuendo a migliorare motricità, trazione e stabilità in differenti condizioni di guida. Qualità che si apprezzano particolarmente nel test su percorsi misti, anche sterrati. La trazione integrale, abbinata alle sospensioni posteriori multi-link e alla regolazione Terrain con le modalità Snow, Mud e Sand migliora la stabilità e il controllo in condizioni difficili. Il Drive Mode Select (Eco, Normal, Sport) adatta le prestazioni alle diverse circostanze.

Sotto il profilo estetico, Seltos armonizza le forme da Suv robusto e versatile con un’eleganza contemporanea: il design garantisce "presenza" su strada, dando l'impressione di un veicolo più grande. Nel frontale emerge la griglia più ampia arricchita dalla firma luminosa Star map del brand e dalle welcome lights a sequenza dinamica. Dettagli raffinati sono le maniglie delle portiere a scomparsa e i fanali posteriori dallo sviluppo verticale che si estendono per tutta l’ampiezza del portellone. Gli interni sono riprogettati e la plancia bassa e orizzontale migliora la visibilità anteriore. L'adozione del cambio Shift-by-Wire (con leva sul piantone dello sterzo) ha permesso di guadagnare spazio prezioso. Il tetto panoramico contribuisce a regalare un’atmosfera luminosa, con 64 colori disponibili per i led all'interno dell’abitacolo.

Su strada, la nuova Seltos convince fin dal primo impatto. Al temperamento dinamico contribuiscono la rigidità della carrozzeria, l'isolamento acustico e l’equilibrio del telaio che favoriscono una guida fluida e stabile, mentre sospensioni e sterzo ottimizzati migliorano stabilità e controllo. Tra le varie tecnologie, la Full-Hybrid introduce la funzionalità Vehicle-to-Load per alimentare dispositivi esterni e lo Smart Regenerative Braking System 3.0 che regola in automatico la frenata rigenerativa in base al flusso del traffico e ai dati di navigazione.

Sotto il profilo della sicurezza, Seltos prevede davvero tutto con sistemi attivi che aiutano il conducente a mantenere il controllo anche in emergenza. Tra le varie dotazioni, l'assistenza al mantenimento carreggiata, alla distanza programmata dal veicolo che ci precede, e poi frenata automatica e parcheggio automatico, visione a 360 gradi e molto altro.



L’Head-Up Display proietta le principali informazioni di guida direttamente sul parabrezza per una più facile lettura. Il display panoramico in plancia è strutturato in due schermi da 12.3 pollici con uno specifico pannello dedicato per il controllo del clima. Disponibile l'AI Assistant basato sull'intelligenza artificiale generativa per un'interazione naturale e digital Key 2.0 per l'accesso e la condivisione sicura dei veicoli senza chiave, tramite smartphone. Interessanti le offerte di lancio, con offerte vantaggiose che consentono di risparmiare fino a 5.550 euro. Seltos nella versione Benzina Business è proposta a partire da 25.950 euro, la Gpl Business da 27.950 euro e la Full-Hybrid Business da 29.950 euro. Al top del listino c'è la 1.6 Gdi e-AWD Full-Hybrid automatica a 43.000 euro. La campagna finanziaria prevede inoltre una rata promozionale di 299 euro al mese (47 rate) con finanziamento Scelta Kia.