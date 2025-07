Kia Sportage, l'evoluzione continua: nuovi interni e gamma motori per tutti i gusti

Kia Sportage rappresenta il modello più apprezzato nella storia del marchio, forte di oltre 7 milioni di esemplari venduti nel mondo, e si presenta ora sul mercato con un importante aggiornamento che riguarda stile e tecnologia. Il prezzo di listino non è ancora stato reso noto ma dovrebbe essere in linea con la versione attuale. L'aggiornamento della quinta generazione del C-SUV coreano, con i suoi 4.540 mm di lunghezza, si distingue per i profondi cambiamenti a livello di design, di innovazione, di tecnologia e di praticità d'uso al fine di stabilire nuovi standard nel suo segmento di appartenenza. Come parte fondamentale del percorso Kia verso una mobilità sempre più responsabile, Sportage viene proposto con diverse tipologie di propulsori benzina, Mild-hybrid (MHEV), Full Hybrid (HEV) e, in seguito Plug-in Hybrid (PHEV). Per il mercato italiano, in una fase successiva, anche con alimentazione a GPL e trifuel, quest'ultima versione sarebbe il secondo modello, dopo Niro, nata grazie alla collaborazione delle filiale italiana Kia con BRC.

Per la prova abbiamo optato per guidare sia la versione benzina 1.6 litri da 150 CV con cambio doppia frizione a sette rapporti, che arriverà per prima insieme alla diesel Mild Hybrid da 136 CV, e poi la versione Full Hybrid equipaggiata con un motore 1.6 litri che eroga una potenza complessiva di 239 CV, in arrivo sul mercato italiano dopo la metà di settembre. Entrambe sono risultate silenziose e confortevoli e, soprattutto nel caso della Full Hybrid abbiamo notato uno spunto interessante anche ai bassi regimi e una buona fluidità di marca. A colpo d'occhio, si nota che Sportage adotta la filosofia di design «Opposites United» tipica dei modelli Kia, dove le superfici lisce e morbide si combinano con forme robuste e con una presenza su strada importante, conferendo a Sportage un carattere poliedrico, pronto per ogni circostanza sia che si tratti di tragitti urbani sia di avventure in fuoristrada. I nuovi paraurti, sia quello anteriore sia quello posteriore, delineano una silhouette forte, completata dall'illuminazione a LED Star Map e dal distintivo frontale di Kia tiger nose. Infine, un nuovo disegno specifico dei cerchi viene offerto nelle misure da 17, 18 e 19 pollici, con versioni esclusive per la GT-Line nella misura da 19 pollici.

Saliti a bordo lo spazio non manca, come dimostrato dai 587 litri di carico (562 litri per la benzina), e si nota una pulizia nell'organizzazione dell'abitacolo. Il volante mostra un inedito design a due razze che consente di avere una buona presa, mentre la parte superiore della plancia aggiornata e i diffusori d'aria integrati imprimono all'abitacolo una connotazione elegante e minimalista. I nuovi rivestimenti in materiale ecosostenibile incrementano il comfort, mentre la versione GT-Line si distingue per un elegante interno black and white in ecopelle e suede. La vita di bordo è animata dal Connected Car Navigation Cockpit (CCnC), costituito da due display panoramici curvi da 12,3 pollici, dove le informazioni risultano chiare, e da un nuovo head-up display (HUD) da 10 pollici. La connettività e le in-car options sono ulteriormente migliorate con i sistemi wireless Apple CarPlay e Android Auto. Inoltre, Kia Connect e gli aggiornamenti OTA (Over The Air) permettono di scaricare funzionalità e servizi specifici, controllare lo stato di blocco del veicolo, pianificare percorsi e altro ancora. Infine, per la prima volta su Sportage vengono introdotti i Kia Upgrades, che consentono agli utenti di aggiungere arcade games, YouTube e altri servizi di streaming video tramite WebOS, nonché nuovi sfondi di visualizzazione del sistema di infotainment.