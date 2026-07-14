Kia XCeed: oltre al nuovo stile il restyling punta su tecnologia e piacere di guida

FRANCOFORTE - Più di un classico restyling di metà carriera, la Kia XCeed ha ricevuto un aggiornamento sostanzioso. Il crossover compatto della Casa coreana adotta ora il nuovo linguaggio stilistico del marchio, introducendo un abitacolo più moderno e tecnologico e intervenendo su quegli aspetti che già avevano decretato il successo del modello, come il comfort e il comportamento dinamico. Il risultato è una vettura che conserva la propria identità, ma appare decisamente più matura e competitiva in uno dei segmenti più combattuti del mercato europeo.

Fin dal debutto, avvenuto nel 2019, la XCeed ha rappresentato una proposta diversa rispetto ai tradizionali Suv compatti. Più bassa, filante e con una silhouette quasi da coupé, è subito riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo tra le hatchback rialzate e i crossover. Ora una rivisitazione che ne evolve ulteriormente stile e dotazioni.

Le modifiche estetiche sono evidenti già al primo sguardo. Il frontale è completamente ridisegnato e riprende gli stilemi della filosofia Opposites United, ormai elemento distintivo della gamma Kia. Debuttano gruppi ottici Full LED sviluppati verticalmente, un nuovo cofano, parafanghi ridisegnati e un paraurti più scolpito che conferisce alla vettura una presenza più moderna. Anche la parte posteriore cambia sensibilmente grazie al nuovo portellone e soprattutto alla firma luminosa che attraversa tutta la coda accentuando la larghezza della vettura.

Le proporzioni restano pressoché invariate, con una lunghezza di 4,38 metri e un passo di 2,65 metri, ma il ridotto sbalzo anteriore contribuisce a rendere l'insieme ancora più dinamico. Nonostante il design più sportivo, il bagagliaio continua a offrire una buona capacità, con 380 litri che possono arrivare fino a 1.378 abbattendo gli schienali posteriori, mentre il vano di carico risulta pratico e facilmente sfruttabile.

L'abitacolo è forse l'ambiente che beneficia maggiormente dell'aggiornamento. La plancia è stata completamente ripensata e ora è dominata da due display da 12,3 pollici inseriti in un unico pannello curvo. Uno è dedicato alla strumentazione digitale, l'altro al sistema multimediale di ultima generazione. L'interfaccia è moderna e intuitiva, mentre la compatibilità con Kia Connect, la Digital Key 2.0 e la ricarica wireless per smartphone portano la XCeed al passo con le concorrenti più recenti.

Allo stesso tempo, Kia ha mantenuto una buona ergonomia scegliendo di conservare numerosi comandi fisici per le funzioni principali del climatizzatore. Anche la qualità percepita cresce grazie a nuovi rivestimenti, finiture più curate e a un volante inedito a due razze. La posizione di guida continua a rappresentare uno dei punti di forza della vettura. Sedile e volante offrono ampie regolazioni, con una seduta relativamente bassa per un crossover, capace di regalare una sensazione di controllo più vicina a quella di una berlina compatta che a quella di un Suv.

La gamma motori rimane fedele alla collaudata impostazione della precedente XCeed. L'offerta si apre con il tre cilindri 1.0 T-GDI da 115 cv, disponibile sia in versione benzina sia mild hybrid con cambio manuale o automatico doppia frizione a sette rapporti. Al vertice della gamma troviamo invece il quattro cilindri turbo da 1.6 litri e 150 cv, abbinato esclusivamente alla trasmissione automatica 7DCT e capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,7 secondi raggiungendo i 203 km/h di velocità massima.

Proprio quest’ultima versione è stata protagonista del primo contatto su strada di Francoforte e conferma una delle caratteristiche che hanno sempre distinto la XCeed: il piacere di guida. Il motore risponde con prontezza, il cambio doppia frizione lavora in maniera fluida nella guida rilassata e garantisce cambi marcia rapidi quando si aumenta il ritmo. Le modalità di guida Normal e Sport sono state ricalibrate e oggi la differenza tra i due programmi risulta decisamente più marcata, con la modalità Sport che rende l'acceleratore più reattivo e lo sterzo leggermente più consistente.

Le novità tecniche più importanti riguardano però il telaio. Gli ingegneri Kia sono intervenuti sulla taratura delle sospensioni posteriori e sul lavoro di insonorizzazione dell'abitacolo. Durante la prova queste modifiche si percepiscono chiaramente. La vettura assorbe meglio le irregolarità dell'asfalto, soprattutto per chi viaggia nei sedili posteriori, mentre il livello di rumorosità si riduce sensibilmente sia in città che nei trasferimenti autostradali. Anche il rollio rimane contenuto e la XCeed continua a distinguersi per un equilibrio molto riuscito tra comfort e precisione di guida, caratteristica non sempre scontata nel segmento dei crossover.

Promosso anche lo sterzo, progressivo e sufficientemente diretto, che contribuisce a trasmettere una buona confidenza fin dai primi chilometri. L'impianto frenante convince per modulabilità e precisione, mentre la visibilità rimane buona nonostante la linea del tetto fortemente inclinata, aiutata dai sensori di parcheggio e dalla telecamera posteriore.

Importante anche il passo avanti sul fronte della sicurezza. La nuova XCeed introduce una dotazione ADAS più completa che comprende Highway Driving Assist, monitoraggio dell'angolo cieco, assistenza anti-collisione negli attraversamenti posteriori, Forward Collision-Avoidance Assist di ultima generazione, telecamera interna per il monitoraggio del conducente e sistemi evoluti di assistenza al parcheggio.

Dal punto di vista commerciale la strategia rimane aggressiva. La gamma italiana parte da 27.450 euro per la versione Business con il motore 1.0 turbo benzina da 115 cv, mentre il mild hybrid automatico richiede almeno 30.450 euro. Al vertice dell'offerta troviamo la 1.6 turbo da 150 cv in allestimento Style a partire da 34.800 euro. Prezzi che, considerando la dotazione tecnologica, i sette anni di garanzia Kia e il livello qualitativo raggiunto, mantengono la XCeed tra le proposte con il miglior rapporto qualità-prezzo del segmento.