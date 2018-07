Kona EV, l'elettrica Hyundai debutta in due versioni: la più performante ha 150 kW e 482 km di autonomia

OSLO - Si parte da 39,2 kWh e si arriva a 64 kWh. Queste le versioni della nuova Hyundai Kona EV, elettrica coreana che alimenta le possibilità offerte dal celebre B-Suv. Batterie dotate di capacità differenti, che corrispondono ad autonomie diverse. La prima assicura 482 km di autonomia (ciclo di omologazione WLTP) con consumi di energia di 14,3 kWh/100 km. La seconda versione ha invece un’autonomia dichiarata di 312 km con un consumo di energia di 13,9 kWh/100 km. Divergenze anche a livello di performance, dato che il motore elettrico della prima vanta 150 kW di potenza, quello della seconda si ferma invece a quota 100 kW. Entrambe le motorizzazioni sviluppano invece 395 Nm di coppia motrice.

L’avvento del modello elettrico di Kona, ha apportato alcune modifiche al comparto carrozzeria. Novità che hanno il compito di migliorare l’efficienza aerodinamica. Ecco perché la calandra della EV è chiusa. Così come l’adozione di cerchi in lega da 17 pollici, specifici per questo modello. Cerchi la cui forma serve a limitare le turbolenze dell’aria nei pressi della ruota, riducendo così la resistenza all’avanzamento.

Ci sono poi una serie di novità più inclini alla sfera del design puro. Ad esempio le luci diurne a LED sono state posizionate al di sopra dei fanali anteriori, anch’essi disponibili a LED. Meno significative le differenze di quote tra la Kona EV e quelle a combustione interna. La lunghezza di 4.180 mm segna un più 15 mm e l’altezza un più 20 mm (1570 mm quella complessiva).

In arrivo presso la rete di vendita Hyundai, la nuova Kona EV non ha ancora un listino definito. Sotto i 40.000 euro la variante da 39,2 kWh; poco sopra quella da 64 kWh.